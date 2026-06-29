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Trilyon Dolarlık Sır İfşa Oldu! Dünyayı Sarsacak Rapor: "Çöküş Sert Olacak"

Trilyon Dolarlık Sır İfşa Oldu! Dünyayı Sarsacak Rapor: "Çöküş Sert Olacak"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.06.2026 - 17:52
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Yapay zeka çılgınlığının arka planındaki devasa yatırımlar, küresel ekonomi için ciddi bir uyarı fişeğine dönüştü. 'Merkez bankalarının merkez bankası' olarak nitelendirilen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), yayınladığı son raporla teknoloji dünyası ve finans piyasalarında soğuk duş etkisi yarattı. Bankaya göre, trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları finansal sistemin derinliklerinde büyük kırılganlıklar biriktiriyor ve bu durum küresel bir ekonomik şoku tetikleyebilir.

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En büyük beş şirketin yapay zekaya 1 trilyon dolar yatırması bekleniyor.

En büyük beş şirketin yapay zekaya 1 trilyon dolar yatırması bekleniyor.

BIS Yıllık Ekonomi Raporu, yapay zeka altyapısı kurmak için amansız bir rekabete giren teknoloji devlerinin harcamalarındaki ürkütücü boyutu gözler önüne seriyor. En büyük beş küresel hiper ölçekli şirketin, 2025 ve 2026 yılları boyunca yapay zeka projelerine 1 trilyon dolardan fazla kaynak aktarması bekleniyor.

Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık: Bu devasa harcamalar, şirketlerin mevcut kazançlarını ve serbest nakit akışlarını aşmış durumda. Sektördeki liderliği kaptırmak istemeyen pek çok dev şirket, bu yatırımları sürdürebilmek için ciddi şekilde borçlanmaya başladı. Getirisi henüz kesinleşmemiş, belirsiz projelere akan bu devasa sermaye, finansal piyasaların dengesini bozma potansiyeline sahip.

Uzmanlar uyardı: Balon patlayabilir!

Uzmanlar uyardı: Balon patlayabilir!

BIS yetkilileri, günümüzdeki yapay zeka çılgınlığının insanlık tarihinde ilk kez yaşanmadığına dikkat çekiyor. Raporda, mevcut tablonun geçmişteki büyük ekonomik balonlarla taşıdığı benzerlikler kronolojik olarak şu şekilde sıralanıyor:

  • 1830'lar kanal yatırımlarında yaşanan aşırı fonlama krizi.

  • 1840'lar demiryolu ağlarının genişlemesiyle ortaya çıkan ve çöküşle biten yatırım çılgınlığı.

  • 1920'ler lektrifikasyon (elektrik ağlarının yayılması) sürecinin yarattığı kontrolsüz iyimserlik.

  • 2000'lerin başı internet şirketlerinin şişirilmiş değerlemeleriyle patlayan Dotcom balonu.

Tarihteki bu dönemlerin ortak özelliği, başlangıçta yüksek büyüme vaatleriyle sisteme devasa sermaye girişlerinin olması, ancak yatırımların geri dönüşü beklentilerin altında kaldığında çok sert ekonomik daralmaların yaşanmasıydı. BIS, yapay zekanın da benzer bir döngüye girerek sert bir çöküşe zemin hazırlamasından endişe ediyor.

Bankacılık krizlerinden daha hızlı ve sert bir çöküş riski.

Bankacılık krizlerinden daha hızlı ve sert bir çöküş riski.

Geleneksel finans sisteminde riskler genellikle bankalar üzerinden takip edilebilirken, yapay zeka yatırımlarının arkasında hedge fonlar ve özel kredi araçları gibi 'banka dışı' aktörler yer alıyor.

BIS Asya ve Pasifik Bölgesi Baş Temsilcisi Zhang Tao, bu durumun tehlikesine dikkat çekerek, banka dışı finansmana olan bağımlılığın olası bir kriz anında zincirleme reaksiyonu hızlandıracağını vurguladı. Tao'ya göre, yapay zeka kaynaklı bir ekonomik durgunluk, geçmişte bildiğimiz geleneksel bankacılık krizlerinden çok daha hızlı, ani ve sert bir çöküşe dönüşebilir. BIS Genel Müdürü Pablo Hernández de Cos ise politika yapıcılara seslenerek, 'terse dönüş gerçekleşmeden önce' acilen adım atılması gerektiğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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