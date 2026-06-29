Trilyon Dolarlık Sır İfşa Oldu! Dünyayı Sarsacak Rapor: "Çöküş Sert Olacak"

BIS Yıllık Ekonomi Raporu, yapay zeka altyapısı kurmak için amansız bir rekabete giren teknoloji devlerinin harcamalarındaki ürkütücü boyutu gözler önüne seriyor. En büyük beş küresel hiper ölçekli şirketin, 2025 ve 2026 yılları boyunca yapay zeka projelerine 1 trilyon dolardan fazla kaynak aktarması bekleniyor.

Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık: Bu devasa harcamalar, şirketlerin mevcut kazançlarını ve serbest nakit akışlarını aşmış durumda. Sektördeki liderliği kaptırmak istemeyen pek çok dev şirket, bu yatırımları sürdürebilmek için ciddi şekilde borçlanmaya başladı. Getirisi henüz kesinleşmemiş, belirsiz projelere akan bu devasa sermaye, finansal piyasaların dengesini bozma potansiyeline sahip.