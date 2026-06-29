Trilyon Dolarlık Sır İfşa Oldu! Dünyayı Sarsacak Rapor: "Çöküş Sert Olacak"
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Yapay zeka çılgınlığının arka planındaki devasa yatırımlar, küresel ekonomi için ciddi bir uyarı fişeğine dönüştü. 'Merkez bankalarının merkez bankası' olarak nitelendirilen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), yayınladığı son raporla teknoloji dünyası ve finans piyasalarında soğuk duş etkisi yarattı. Bankaya göre, trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları finansal sistemin derinliklerinde büyük kırılganlıklar biriktiriyor ve bu durum küresel bir ekonomik şoku tetikleyebilir.
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En büyük beş şirketin yapay zekaya 1 trilyon dolar yatırması bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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