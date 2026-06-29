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SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Temmuzda Yüzü Gülecek Tek Meslek

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Temmuzda Yüzü Gülecek Tek Meslek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.06.2026 - 16:58
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Türkiye’de memurun ve emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,2 ile 1,3 bandında gerçekleşmesi beklenirken, bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 13,5 ila 14 arasında bir maaş artışı alması kesinleşecek. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz zam döneminde milletvekili maaşının nasıl artacağını hesapladı. 

Kaynak: Dünya gazetesi

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Milletvekilinin bir aylık zammı ortalama bir çalışanın maaşından fazla.

Milletvekilinin bir aylık zammı ortalama bir çalışanın maaşından fazla.

Mevcut durumda TBMM’de görev yapan bir milletvekilinin maaşı 273 bin 196 lira, emekli milletvekili aylığı ise 177 bin 658 lira seviyesinde seyrediyor. Meclis’teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 85’i hem görevdeki maaşını hem de emekli milletvekili aylığını aynı anda aldığı için toplam aylık gelirleri 450 bin 854 lirayı buluyor. Temmuz ayında yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte bu çift maaşlı toplam gelir, yaklaşık 512 bin liraya yükselecek. Bu durum, hem vekil hem de emekli vekil aylığı alanların sadece zam farkı olarak cebine koyacağı tutarın 61 bin lirayı bulacağı anlamına geliyor.

Bu 61 bin liralık tek kalemlik artış, Türkiye'deki acı bir ekonomik gerçeği de gözler önüne seriyor. Ülke genelinde kamu ve özel sektör dahil edildiğinde, bir çalışanın aylık ortalama kazancı yaklaşık 52 bin lira düzeyinde kalıyor. Bir başka deyişle, milyonlarca işçi ve memur bir ay boyunca gece gündüz emek vererek ortalama 52 bin lira kazanabilirken, milletvekillerinin yalnızca Temmuz ayındaki maaş artışı bu ortalama kazancı geride bırakıyor.

Milletvekilinin zam farkı 25 en düşük emekli maaşına bedel.

Milletvekilinin zam farkı 25 en düşük emekli maaşına bedel.

Temmuz ayı sonrasında hem vekillik hem de emekli vekillik maaşı alan bir ismin toplam geliri 512 bin liraya ulaştığında, bu rakam tam 25 adet en düşük emekli maaşına ve yaklaşık 18,5 asgari ücrete denk gelecek.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, “Milyonlarca çalışanın bir ay boyunca üreterek ka­zandığı ortalama gelirden da­ha yüksek bir artış, tek kalem­de milletvekillerinin gelirine eklenecek. Kendi aylıkları tek kalemde yaklaşık 61 bin lira artan mil­letvekilleri, aynı günlerde en düşük emekli aylığının artı­rılıp artırılmayacağını görüş­mek üzere Meclis’te bir araya gelecek” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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