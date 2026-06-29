SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Temmuzda Yüzü Gülecek Tek Meslek

Mevcut durumda TBMM’de görev yapan bir milletvekilinin maaşı 273 bin 196 lira, emekli milletvekili aylığı ise 177 bin 658 lira seviyesinde seyrediyor. Meclis’teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 85’i hem görevdeki maaşını hem de emekli milletvekili aylığını aynı anda aldığı için toplam aylık gelirleri 450 bin 854 lirayı buluyor. Temmuz ayında yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte bu çift maaşlı toplam gelir, yaklaşık 512 bin liraya yükselecek. Bu durum, hem vekil hem de emekli vekil aylığı alanların sadece zam farkı olarak cebine koyacağı tutarın 61 bin lirayı bulacağı anlamına geliyor.

Bu 61 bin liralık tek kalemlik artış, Türkiye'deki acı bir ekonomik gerçeği de gözler önüne seriyor. Ülke genelinde kamu ve özel sektör dahil edildiğinde, bir çalışanın aylık ortalama kazancı yaklaşık 52 bin lira düzeyinde kalıyor. Bir başka deyişle, milyonlarca işçi ve memur bir ay boyunca gece gündüz emek vererek ortalama 52 bin lira kazanabilirken, milletvekillerinin yalnızca Temmuz ayındaki maaş artışı bu ortalama kazancı geride bırakıyor.