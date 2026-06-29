SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Temmuzda Yüzü Gülecek Tek Meslek
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Türkiye’de memurun ve emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,2 ile 1,3 bandında gerçekleşmesi beklenirken, bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 13,5 ila 14 arasında bir maaş artışı alması kesinleşecek. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz zam döneminde milletvekili maaşının nasıl artacağını hesapladı.
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Milletvekilinin bir aylık zammı ortalama bir çalışanın maaşından fazla.
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Milletvekilinin zam farkı 25 en düşük emekli maaşına bedel.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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