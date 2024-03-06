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Toplanın! 7 Toner Rutini ile Her Yerde Karşımıza Çıkan O Parlak Ciltlerin Sırrını Anlatıyoruz

etiket Toplanın! 7 Toner Rutini ile Her Yerde Karşımıza Çıkan O Parlak Ciltlerin Sırrını Anlatıyoruz

bella
bella - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 17:03

Cildinizi neme doyurmak için kullanılan 7 toner rutini, K-Beauty'nin en popüler cilt bakım rutinlerinden biri. Peki, bu parlak ciltlerin sırrı olan 7 toner rutini hakkında daha önce hiç bir şey duydunuz mu? İşte karşınızda, her yerde karşılaştığınız o ışıl ışıl ciltlerin arkasındaki gizli formül: 7 toner rutini!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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K-Beauty‘nin merkezi Güney Kore’den çıkan 7 toner metodu nedir?

K-Beauty‘nin merkezi Güney Kore’den çıkan 7 toner metodu nedir?

7 Toner cilt bakımı, cildinize tazelik ve parlaklık kazandıran bir yöntemdir. Bu rutin, toniği cildinize yedi katman halinde uygulayarak nemlilik seviyesini arttırmayı hedefler. Cildinizin ihtiyaçlarına göre uygulama sayısını ayarlayabilirsiniz. Tonik, cildinizin pH dengesini sağlar, nemlendirir ve bakım sürecinin devamı için cildinizi hazırlar. Bu bakım rutini, cildinizin canlılığını ve tazeliğini korumak için mükemmel bir seçenektir.

7 toner uygulamasının cilt için faydaları nelerdir?

7 toner uygulamasının cilt için faydaları nelerdir?

Cilt bakımı söz konusu olduğunda, 7 toner uygulamasının cilt üzerindeki etkileri hayranlık uyandırıcıdır. Cilt tipine uygun seçilen bir toniğin ardı ardına yedi kez uygulanması, cildin en derin katmanlarına kadar nüfuz ederek yoğun bir nemlendirme sağlar. Bu, cildin dokusunu ve görünümünü olumlu yönde değiştirir. Ayrıca, bu şekilde nemlendirilmiş bir cilt, sonrasında uygulanan diğer bakım ürünlerinden maksimum fayda sağlar. Bu nedenle, 7 toner uygulaması, etkili bir cilt bakım rutininin vazgeçilmez bir parçasıdır.

7 toner yöntemi, mutlaka arındırılmış bir cilt üzerinde gerçekleştirilmelidir.

7 toner yöntemi, mutlaka arındırılmış bir cilt üzerinde gerçekleştirilmelidir.

Makyaj ve güneş kremi kalıntıları, cilt problemlerinin baş göstermesine sebep olabilir. Bu nedenle, cildinizi temizlemek için 'double cleansing' yani çift aşamalı temizlik yöntemini uygulamanız son derece önemli. Bu yöntem, cildinizi derinlemesine arındırarak, kalıntıların ciltte oluşturduğu olumsuz etkilerin önüne geçer. Cildinizin sağlıklı ve canlı görünümünü korumak için bu temizlik yöntemini düzenli olarak uygulamalısınız.

Çift aşamalı temizlik, cildi derinlemesine temizlemek ve tüm makyaj kalıntılarını, kirleri ve sebumu ortadan kaldırmak için harikadır.

Çift aşamalı temizlik, cildi derinlemesine temizlemek ve tüm makyaj kalıntılarını, kirleri ve sebumu ortadan kaldırmak için harikadır.

Çift aşamalı temizlik için ilk adım, yağ bazlı bir temizleyici kullanmaktır. Bu, makyajı, güneş koruyucuyu ve cildinizde birikmiş diğer yağları etkili bir şekilde çözer. Yağ bazlı temizleyiciyi cildinize nazikçe masaj yaparak uygulayın ve ardından ılık suyla durulayın. Bu aşamada Bibimcos Black Head&Deep Pore Cleansing Oil'i öneriyoruz. Bu ürün, cildinizi makyaj ve dış etkenlerden arındırırken, gözeneklerdeki kirleri de tamamen temizler.

İkinci adım olarak, su bazlı bir yüz yıkama jeli kullanmanız gerekmektedir. Bu, yağ bazlı temizleyicinin cilt yüzeyinde bıraktığı kalıntıları su bazlı temizleyici ile derinlemesine temizler. Bu aşamada ise Bibimcos Deep Cleansing Foam – Yüz Temizleyici Köpük'ü öneriyoruz. Bu ürün, cildinizi tahriş etmeden derinlemesine temizler ve aynı zamanda içerdiği 8 çeşit hyaluronik asit ile cildinizi nemlendirir. Bu çift aşamalı temizlik süreci, cildinizi mükemmel bir şekilde temizler ve tazeler.

Bahsettiğimiz ürünlerin yer aldığı Bibimcos Double Cleansing Metot Set'ine buradan ulaşabilirsiniz.

Double cleasing hakkında detaylı bilgilere burada yer vermiştik.👇

Son adım olarak, toniğinizi uygulayarak noktayı koyabilirsiniz.

Son adım olarak, toniğinizi uygulayarak noktayı koyabilirsiniz.

Cildinizi temizledikten sonra, ilk katman nemlendirici toniği hafif nemli cildinize uygulayabilirsiniz. Her katın emilmesini bekledikten sonra, sonraki tonik katmanını uygulayabilirsiniz. Bu, her kat arası yaklaşık 10-15 dakika anlamına gelir. Ayrıca, 7 katman tonik sürmek zorunlu değildir. Önemli olan, cildin birkaç katman neme doymasını sağlamaktır. Bu nedenle, cildinizin durumuna göre 3 veya 7 kat uygulama yapabilirsiniz.

Bu adımda önerimiz ise Bibimcos Houttuynia Cordata Toner. Houttuynia Cordata Özü içeren bu tonik, cilt bariyerini güçlendirir ve cilt yenilenmesini desteklemeye yardımcı olur. Buradan ulaşın

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Dilerseniz şimdiye kadar bahsettiğimiz ürünlerin oluştuğu Bibimcos 7 Toner Set'e uygun bir fiyatla sahip olabilirsiniz.

Dilerseniz şimdiye kadar bahsettiğimiz ürünlerin oluştuğu Bibimcos 7 Toner Set'e uygun bir fiyatla sahip olabilirsiniz.

Set içeriği: 

  • Bibimcos Blackhead & Deep Pore Cleansing Oil

  • Bibimcos Deep Cleansing Foam

  • Bibimcos Houttuynia Cordata Toner

Burada

Kimler bu yöntemi denemeli?

Kimler bu yöntemi denemeli?

Cinsiyet, yaş veya cilt tipi fark etmeksizin, cildinde neme ihtiyaç duyan herkes bu metodu deneyebilir. Önemli olan, cildinizin sevdiği bir ürünle uygulama yapmak ve bakımın keyfini çıkarmaktır. 😉

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