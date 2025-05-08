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TMSF Satışı Duyurdu: Mobilya Mağazası Bellona’nın Yeni Sahibi Belli Oldu

TMSF Satışı Duyurdu: Mobilya Mağazası Bellona’nın Yeni Sahibi Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 11:33

FETÖ soruşturması kapsamında el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Türkiye’nin önde gelen mobilya mağazalarından Bellona, 8 milyar 100 milyon TL’ye satıldı.

Bellona’nın yeni sahibi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Diğer el konulan İstikbal Mobilya’nın da kısa sürede satışa çıkarılacağı öğrenildi.

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Boydak Holding bünyesinde bulunan Bellona ve İstikbal Mobilya, FETÖ soruşturma kapsamında TMSF’ye devredilmişti.

Boydak Holding bünyesinde bulunan Bellona ve İstikbal Mobilya, FETÖ soruşturma kapsamında TMSF’ye devredilmişti.

TMSF, geçtiğimiz ay yayınladığı duyuru ile şirketin 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılacağını duyurmuştu. Yapılan ihale ile şirketin sahipleri ve ödedikleri miktar belli oldu.

Bellona bayilerinin ortaklaşa kurduğu şirket ihaleyi aldı.

Bellona bayilerinin ortaklaşa kurduğu şirket ihaleyi aldı.

2016 yılında TMSF yönetimine geçen Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL’ye satın alındı.

İstikbal Mobilya’nın da kısa sürede satılması bekleniyor.

İstikbal Mobilya’nın da kısa sürede satılması bekleniyor.

Öte yandan TMSF'nin elinde bulundurduğu bir başka mobilya devi olan İstikbal Mobilya'nın da önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması bekleniyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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