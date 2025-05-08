TMSF Satışı Duyurdu: Mobilya Mağazası Bellona’nın Yeni Sahibi Belli Oldu

FETÖ soruşturması kapsamında el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Türkiye’nin önde gelen mobilya mağazalarından Bellona, 8 milyar 100 milyon TL’ye satıldı.

Bellona’nın yeni sahibi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Diğer el konulan İstikbal Mobilya’nın da kısa sürede satışa çıkarılacağı öğrenildi.