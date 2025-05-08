TMSF Satışı Duyurdu: Mobilya Mağazası Bellona’nın Yeni Sahibi Belli Oldu
FETÖ soruşturması kapsamında el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Türkiye’nin önde gelen mobilya mağazalarından Bellona, 8 milyar 100 milyon TL’ye satıldı.
Bellona’nın yeni sahibi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Diğer el konulan İstikbal Mobilya’nın da kısa sürede satışa çıkarılacağı öğrenildi.
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Boydak Holding bünyesinde bulunan Bellona ve İstikbal Mobilya, FETÖ soruşturma kapsamında TMSF’ye devredilmişti.
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Bellona bayilerinin ortaklaşa kurduğu şirket ihaleyi aldı.
İstikbal Mobilya’nın da kısa sürede satılması bekleniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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