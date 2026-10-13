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Ticarette Tahsilat Alarmı: Şirketlerin Yüzde 86'sı Geç Ödeme Alıyor, Vadeler Uzadıkça Uzuyor

Ticarette Tahsilat Alarmı: Şirketlerin Yüzde 86'sı Geç Ödeme Alıyor, Vadeler Uzadıkça Uzuyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 13:29
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Şirketler arası ticarette alacağı zamanında tahsil etmek giderek zorlaşıyor. Atradius'un Türkiye araştırmasına göre işletmeler arası satışların yüzde 41'i vadeli yapılıyor, şirketlerin yüzde 86'sı müşterilerinden geç ödeme aldığını söylüyor ve ödemelerin yalnızca yüzde 48,7'si zamanında geliyor. Karşılıksız çek ve protestolu senet verileri de nakit sıkışıklığının boyutunu gösteriyor.

Kaynak: Kaan Zenginli / Türkiye Gazetesi

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Satışların yüzde 41'i vadeli yapılıyor, şirketlerin yüzde 56'sı iki aya kadar süre tanıyor.

Satışların yüzde 41'i vadeli yapılıyor, şirketlerin yüzde 56'sı iki aya kadar süre tanıyor.

Alacak sigortası şirketi Atradius'un 'Türkiye'de B2B Ödeme Uygulamaları Eğilimleri' araştırması, vadeli satışın artık ticaretin sıradan bir parçası olduğunu gösteriyor. İşletmeler arası satışların yüzde 41'i peşin değil, vadeli yapılıyor.

Şirketlerin yaklaşık yüzde 56'sı müşterisine fatura tarihinden itibaren iki aya kadar süre tanıyor. Orta ve Doğu Avrupa'da bu oran yüzde 33'te kalıyor. Atradius, Türkiye'yi bölgedeki en esnek pazar olarak tanımlıyor.

Ancak şirketlerin yüzde 86'sı geç ödeme alıyor, faturaların üçte birinden fazlasının vadesi geçmiş durumda.

Ancak şirketlerin yüzde 86'sı geç ödeme alıyor, faturaların üçte birinden fazlasının vadesi geçmiş durumda.

Esnek vade, ödemenin zamanında geleceği anlamına gelmiyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 86'sı müşterilerinden geç ödeme aldığını belirtti; faturaların üçte birinden fazlası vadesini geçmiş durumda.

Ödemelerin yalnızca yüzde 48,7'si zamanında yapılıyor. Şirketlerin dörtte üçünden fazlası gecikmenin temel nedeni olarak müşterilerinin likidite sıkıntısını gösteriyor. Yani borçlu da alacaklı da aynı zincirin içinde: Biri ödeyemeyince, diğeri kendi borcunu ödemekte zorlanıyor.

İnşaatta tablo daha ağır: Büyük firmalarda üç ay ve üzeri vadeler daha sık görülüyor.

İnşaatta tablo daha ağır: Büyük firmalarda üç ay ve üzeri vadeler daha sık görülüyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı verilere göre üç ay ve üzeri vadeler özellikle büyük inşaat firmalarında daha yaygın. Atradius ise ticaret ve inşaat sektörlerindeki orta ölçekli firmaları en büyük risk altındaki grup olarak işaretliyor.

Araştırmaya göre bu kesimde kredi kayıpları artıyor, dış finansmana bağımlılık yükseliyor.

Karşılıksız çeklerin tutarı ocak-ağustos döneminde 233 milyar liraya ulaştı.

Karşılıksız çeklerin tutarı ocak-ağustos döneminde 233 milyar liraya ulaştı.

TBB Risk Merkezi verilerine göre ocak-ağustos döneminde bankalara ibraz edilen çeklerin toplam tutarı 7 trilyon 483 milyar lirayı buldu. Bunların 223 bin 912 adedi karşılıksız çıktı; tutarı ise yaklaşık 233 milyar lira.

Karşılıksız çek tutarı bir yılda yüzde 56, adedi yüzde 19 arttı. Ağustosta karşılıksız çeklerin ibraz edilen çeklere oranı tutar bakımından yüzde 3,4, adet bakımından yüzde 2,6 olarak hesaplandı. Karşılıksız çek tutarında en yüksek beş il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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