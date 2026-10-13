Ticarette Tahsilat Alarmı: Şirketlerin Yüzde 86'sı Geç Ödeme Alıyor, Vadeler Uzadıkça Uzuyor
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Şirketler arası ticarette alacağı zamanında tahsil etmek giderek zorlaşıyor. Atradius'un Türkiye araştırmasına göre işletmeler arası satışların yüzde 41'i vadeli yapılıyor, şirketlerin yüzde 86'sı müşterilerinden geç ödeme aldığını söylüyor ve ödemelerin yalnızca yüzde 48,7'si zamanında geliyor. Karşılıksız çek ve protestolu senet verileri de nakit sıkışıklığının boyutunu gösteriyor.
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Satışların yüzde 41'i vadeli yapılıyor, şirketlerin yüzde 56'sı iki aya kadar süre tanıyor.
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Ancak şirketlerin yüzde 86'sı geç ödeme alıyor, faturaların üçte birinden fazlasının vadesi geçmiş durumda.
İnşaatta tablo daha ağır: Büyük firmalarda üç ay ve üzeri vadeler daha sık görülüyor.
Karşılıksız çeklerin tutarı ocak-ağustos döneminde 233 milyar liraya ulaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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