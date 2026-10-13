Ticarette Tahsilat Alarmı: Şirketlerin Yüzde 86'sı Geç Ödeme Alıyor, Vadeler Uzadıkça Uzuyor

TBB Risk Merkezi verilerine göre ocak-ağustos döneminde bankalara ibraz edilen çeklerin toplam tutarı 7 trilyon 483 milyar lirayı buldu. Bunların 223 bin 912 adedi karşılıksız çıktı; tutarı ise yaklaşık 233 milyar lira.

Karşılıksız çek tutarı bir yılda yüzde 56, adedi yüzde 19 arttı. Ağustosta karşılıksız çeklerin ibraz edilen çeklere oranı tutar bakımından yüzde 3,4, adet bakımından yüzde 2,6 olarak hesaplandı. Karşılıksız çek tutarında en yüksek beş il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.