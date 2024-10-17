Tesadüf müydü? Rojin'in Kütüphaneden Aldığı Romandan Dikkat Çeken Detaylar

Bulunduğu ortamın kabullerinden ve ikiyüzlüğünden sıkılan Nevin, Balıkçı Cemal ile sevgili olmuştur. Ancak ne konsolos kızı olmanın sunduğu dünyaya ne de çevresinin evlenmelerini istemediği ve çok sevdiği Cemal'in dünyasına ait hisseder. Romanın sonunda babasına bir mektup yazarak bu iki dünyadan da kaçar. Bilinmeyen bir yolculuğa çıkar.