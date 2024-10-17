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Tesadüf müydü? Rojin'in Kütüphaneden Aldığı Romandan Dikkat Çeken Detaylar

Tesadüf müydü? Rojin'in Kütüphaneden Aldığı Romandan Dikkat Çeken Detaylar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.10.2024 - 13:44

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü'nde cesedi bulunan Rojin Kabaiş'le ilgili intihar mı yoksa cinayet mi detayları sık sık konuşuluyor. Genç kadının son arama geçmişinde bulunan ifadeler ve kütüphaneden aldığı son kitap da olayın gizemini daha da arttırıyor.

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Rojin Kabaiş'in Google aramaları gündem olmuş. Arattığı "otopsi nasıl yapılır", "cennete nasıl gidilir" gibi kelimeler de dikkat çekti.

Rojin Kabaiş'in Google aramaları gündem olmuş. Arattığı "otopsi nasıl yapılır", "cennete nasıl gidilir" gibi kelimeler de dikkat çekti.

Detaylar için;

Rojin'in kütüphaneden en son aldığı kitabın ismi ise Kayıp Aranıyor.

Rojin'in kütüphaneden en son aldığı kitabın ismi ise Kayıp Aranıyor.

Türk edebiyatının dev isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın 1953 yılında bir gazetede tefrika olarak yayımlayıp ardından kitaba dönüştürülen romanının konusu da bir kaybolma üzerine.

Türk edebiyatının dev isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın 1953 yılında bir gazetede tefrika olarak yayımlayıp ardından kitaba dönüştürülen romanının konusu da bir kaybolma üzerine.

Romanın ana karakteri olan Nevin bir konsolosun kızıdır ve arayış içindedir. Eserin bir bölümü Nevin'in kendini bulması ve özgürlük gibi kavramları sorgulaması üzerine geçer.

Romanın ana karakteri olan Nevin bir konsolosun kızıdır ve arayış içindedir. Eserin bir bölümü Nevin'in kendini bulması ve özgürlük gibi kavramları sorgulaması üzerine geçer.

Bulunduğu ortamın kabullerinden ve ikiyüzlüğünden sıkılan Nevin, Balıkçı Cemal ile sevgili olmuştur. Ancak ne konsolos kızı olmanın sunduğu dünyaya ne de çevresinin evlenmelerini istemediği ve çok sevdiği Cemal'in dünyasına ait hisseder. Romanın sonunda babasına bir mektup yazarak bu iki dünyadan da kaçar. Bilinmeyen bir yolculuğa çıkar.

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