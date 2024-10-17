Tesadüf müydü? Rojin'in Kütüphaneden Aldığı Romandan Dikkat Çeken Detaylar
Tesadüf müydü? Rojin'in Kütüphaneden Aldığı Romandan Dikkat Çeken Detaylar
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Rojin Kabaiş'in Google aramaları gündem olmuş. Arattığı "otopsi nasıl yapılır", "cennete nasıl gidilir" gibi kelimeler de dikkat çekti.
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Rojin'in kütüphaneden en son aldığı kitabın ismi ise Kayıp Aranıyor.
Türk edebiyatının dev isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın 1953 yılında bir gazetede tefrika olarak yayımlayıp ardından kitaba dönüştürülen romanının konusu da bir kaybolma üzerine.
Romanın ana karakteri olan Nevin bir konsolosun kızıdır ve arayış içindedir. Eserin bir bölümü Nevin'in kendini bulması ve özgürlük gibi kavramları sorgulaması üzerine geçer.
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