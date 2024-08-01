Temu’dan Alışveriş Yapıyormuşçasına Keyif Verecek Gereksiz Gibi Görünüp İşe Yarayan 10 Ürün
Temu’dan Alışveriş Yapıyormuşçasına Keyif Verecek Gereksiz Gibi Görünüp İşe Yarayan 10 Ürün
Alışveriş yapmak her zaman keyiflidir, ama işe yararlılığıyla sizi şaşırtacak ürünler keşfetmek bambaşka bir zevk! İşte karşınızda, günlük yaşamınıza pratik çözümler getirirken yüzünüzü güldürecek 10 harika ürün.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 29.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Zoyiancy - 2 Takım Yeniden Kullanılabilir Çatal Seti
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2. Busstier - Tarak ve Fırça Temizleyici Alet
3. Samhousing - Yatak Için 360 Derece Dönebilen Tablet Tutucu Stand
4. Bujingyun - Diş Macunu Sıkacağı
5. Pi&Go Oral B Şarjlı Diş Fırçası Saklama Kabı
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6. Cable Candy - Kablo tutucu
7. LZZEM - 2 Kutu Pratik Kağıt Sabun
8. Vicloon - Tekrar Kullanılabilir Isıtıcı Jel Torbalar
9. STKR - MacBook Kısayol Çıkartması
10. Hztyyier - Gri Kedi Ergonomik Bilek Desteği
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