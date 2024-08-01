Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Hediye
Temu’dan Alışveriş Yapıyormuşçasına Keyif Verecek Gereksiz Gibi Görünüp İşe Yarayan 10 Ürün

etiket Temu’dan Alışveriş Yapıyormuşçasına Keyif Verecek Gereksiz Gibi Görünüp İşe Yarayan 10 Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 10:30

Alışveriş yapmak her zaman keyiflidir, ama işe yararlılığıyla sizi şaşırtacak ürünler keşfetmek bambaşka bir zevk! İşte karşınızda, günlük yaşamınıza pratik çözümler getirirken yüzünüzü güldürecek 10 harika ürün.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Zoyiancy - 2 Takım Yeniden Kullanılabilir Çatal Seti

1. Zoyiancy - 2 Takım Yeniden Kullanılabilir Çatal Seti

Zoyiancy'nin yeniden kullanılabilir çatal seti, çevreci ve şık sofralar için vazgeçilmez. Her öğünde sürdürülebilirlik sunan set, yanında yemek taşıyan ya da dışarıda yemek yerken çatal bıçakların temizliğine güvenemeyenler için ideal.

Burada.

Amazon

2. Busstier - Tarak ve Fırça Temizleyici Alet

2. Busstier - Tarak ve Fırça Temizleyici Alet

Taraklarınızı her daim temiz tutmanızı sağlayacak olan fırça ve tarak temizleyici çok sevilmiş. Tarak temizlemeyi çocuk oyuncağı haline getiriyor.

Burada.

Amazon

3. Samhousing - Yatak Için 360 Derece Dönebilen Tablet Tutucu Stand

3. Samhousing - Yatak Için 360 Derece Dönebilen Tablet Tutucu Stand

Samhousing tablet tutucu stand, yatakta dizi keyfini zirveye taşır. 360 derece dönebilen yapısıyla, her açıdan rahat izleme imkanı sunar. Film geceleri artık çok daha konforlu!

Burada.

Amazon

4. Bujingyun - Diş Macunu Sıkacağı

4. Bujingyun - Diş Macunu Sıkacağı

Bujingyun diş macunu sıkacağı, her damlasını kullanmanız için diş macununuzu sıkıp çıkarır. Pratik ve eğlenceli tasarımıyla, banyonuzda küçük bir devrim yaratır. 

Burada.

Amazon

5. Pi&Go Oral B Şarjlı Diş Fırçası Saklama Kabı

5. Pi&Go Oral B Şarjlı Diş Fırçası Saklama Kabı

Pi&Go şarjlı diş fırçası saklama kabı, özellikle seyahatlerde hijyenik ve şık bir çözüm sunar. Diş fırçanızı güvenle saklarken, seyahatlerde de mükemmel koruma sağlıyor. 

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Cable Candy - Kablo tutucu

6. Cable Candy - Kablo tutucu

Cable Candy kablo tutucu, kablo karmaşasına son verip, renkli ve eğlenceli tasarımıyla, masanızın üzerinde şıklığı ve düzeni sağlar. Teknolojik hayatınızı organize etmek hiç bu kadar tatlı olmamıştı!

Burada.

Amazon

7. LZZEM - 2 Kutu Pratik Kağıt Sabun

7. LZZEM - 2 Kutu Pratik Kağıt Sabun

Her kutu, cebinizde veya çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz kağıt sabun yaprakları içeryor. El hijyeninde konfor ve pratiklik bir arada!

Burada.

Amazon

8. Vicloon - Tekrar Kullanılabilir Isıtıcı Jel Torbalar

8. Vicloon - Tekrar Kullanılabilir Isıtıcı Jel Torbalar

Vicloon ısıtıcı jel torbalar, soğuk kış günlerinde en iyi arkadaşınız olacak. Tekrar kullanılabilir yapısıyla, sıcaklığı uzun süre korur ve ellerinizi sıcacık tutar. 

Burada bulabilirsiniz.

Amazon

9. STKR - MacBook Kısayol Çıkartması

9. STKR - MacBook Kısayol Çıkartması

STKR MacBook kısayol çıkartması, bilgisayar kullanımını hızlandırır ve kolaylaştırır. Her tuşa uygun kısayol çıkartmaları ile klavyenizi profesyonel bir araca dönüştürür. Hem estetik hem de pratik bir çözüm arayanlar için ideal.

Burada bulabilirsiniz.

Amazon

10. Hztyyier - Gri Kedi Ergonomik Bilek Desteği

10. Hztyyier - Gri Kedi Ergonomik Bilek Desteği

Hztyyier gri kedi ergonomik bilek desteği, çalışma masanızın en sevimli üyesi olmaya aday. Yumuşak yapısı ve ergonomik tasarımıyla, bileklerinizi rahat ettirir ve uzun çalışma saatlerinde konfor sağlar. Kedi severler için hem kullanışlı hem de eğlenceli bir aksesuar!

Burada bulabilirsiniz.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın