Temizlik İşçisinin Eşine Olan Aşkına Beğeniler Yağdı: Sokak Sanatçısını Eşini Görüntülü Arayarak Dinletti

Bursa’da yaşanan olayda, bir temizlik işçisi mesai sonunda sokak sanatçısının şarkı söylediği anlara denk gelmişti. Ardından ise yaptığı hareketle tüm izleyenlerin gönüllerine taht kurdu.
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Tatlı adam şarkıyı duyunca eşine de dinletmek istemişti ve çareyi onu görüntülü aramakta buldu.
Eşi ile beraber şarkıyı dinledikleri romantik anlar kalpleri ısıttı.
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Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
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