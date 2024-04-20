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Temizlik İşçisinin Eşine Olan Aşkına Beğeniler Yağdı: Sokak Sanatçısını Eşini Görüntülü Arayarak Dinletti

Temizlik İşçisinin Eşine Olan Aşkına Beğeniler Yağdı: Sokak Sanatçısını Eşini Görüntülü Arayarak Dinletti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 14:05

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Bursa’da yaşanan olayda, bir temizlik işçisi mesai sonunda sokak sanatçısının şarkı söylediği anlara denk gelmişti. Ardından ise yaptığı hareketle tüm izleyenlerin gönüllerine taht kurdu.

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Tatlı adam şarkıyı duyunca eşine de dinletmek istemişti ve çareyi onu görüntülü aramakta buldu.

Tatlı adam şarkıyı duyunca eşine de dinletmek istemişti ve çareyi onu görüntülü aramakta buldu.

Eşi ile beraber şarkıyı dinledikleri romantik anlar kalpleri ısıttı.

Eşi ile beraber şarkıyı dinledikleri romantik anlar kalpleri ısıttı.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

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