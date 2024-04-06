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Televizyon Dünyasının Ünlü Dizi ve Filmlerinde Kullanılan İkonik Airbnb Evleri

Televizyon Dünyasının Ünlü Dizi ve Filmlerinde Kullanılan İkonik Airbnb Evleri

Airbnb
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 10:01

Airbnb birbirinden güzel evleri ve konforu bize sunuyor ama yazımızda yönümüzü tv dünyasına çeviriyoruz. Ünlü fimlerin ve dizilerin çekildiği, isteyenlerin kalabileceği airbnb evlerini gelin birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://www.oggusto.com/seyahat/yurt-...
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1. Evde Tek Başına

1. Evde Tek Başına

90’ların en iyi Noel filmlerinden olan “Evde Tek Başına”nın çekildiği evde Airbnb sayesinde konaklama fırsatınız var desem? Filmin başrolü Kevin’ın başından geçenlerini izlediğim filmde kalabilir, yeşil bornozların içinde Chicago’nun en iyi pizzasını tadarak unutulmaz günler geçirebilirsiniz.

2. Twilight

2. Twilight

Yine old’ların bileceği bir filmle devam ediyoruz. Twilight filminde Charlie ve Bella’ın evi Twilight Swan House olarak adlandırılıyor ve Airbnb’de kiralayabiliyorsunuz. Bu evde kalanlar filmin çekimlerinde kullanılan diğer mekânları görebilir. Hayır ben Jacob’u seviyordum diyorsanız alt kattaki ana girişin dışında bulunan ‘Jacob Black misafir odasında' konaklayabilirsiniz.

3. Harry Potter

3. Harry Potter

Kaç kez izlesek de bıkmayacağımız Harry Potter’ın doğduğu ev Airbnb’de kiralanabiliyor. Godric’s Hollow adıyla bilinen ve Potter Cottage olarak tanımlanan gerçek ev halen ayakta duruyor.. De Vere House, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Part 1 filminde anne ve babasının Voldermort tarafından acımasızca öldürüldüğü yer olarak biliniyor.

4. Avengers: Endgame

4. Avengers: Endgame

Marvel’ın gözbebeklerinden olan Avengers serisinin son filmi olan Endgame’de Tony Stark’ın kendi inzivasında bulunduğu, ormanlık bir alanda yer alan özel kulübesi de artık Airbnb’de… Tony Stark’ın kulübesi, film boyunca duygusal bir ağırlığa sahip. Karakterin geçmişiyle yüzleştiği, kendi içsel savaşını verdiği ve en önemli kararlar aldığı bu evde konaklamak isteyebilirsiniz.

5. Normal People

5. Normal People

“Normal People” dizisinde Marianne’nin tatil evi olarak kullanılan o büyüleyici İtalyan villasında kalmak istiyorsanız bu artık hayal değil. Bu çiftlik evi, “Il Casale Tenuta di Verzano” adıyla Lazio’da yer alıyor. Dizinin sekizinci bölümünde Marianne ve Connell’ın İtalya’nın Trieste kentine bir grupla yaptıkları gezi sırasında bu villayı gördük.

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6. Succession

6. Succession

Succession’ın üçüncü sezonunda Toskana’daki düğünde gördüğümüz Villa Cetinale şimdi Airbnb üzerinden kiralanabilen mülk. 17. yüzyıldan kalma villa İtalya’nın dışında bulunuyor ve Papa Alexander VII için 1680 yılında inşa edilmiş. Roma Barok tarzının klasik ve muhteşem mimarisine sahip olan mülk İtalya’nın en güzel bahçelerine sahip.

7. Murder

7. Murder

“Murder ve She Wrote” dizisinin hayranları için, dizide yer alan ünlü Albion Cottage‘da kalma fırsatı artık Airbnb sayesinde gerçek… Dizinin dış çekimlerinde kullanılan bu tarihi kulübe, Kaliforniya’nın sevimli Albion kasabasında Pasifik kıyısından sadece birkaç dakika uzaklıkta bulunan kulübe 1908 yılından beridir şuanki sahiplerinin büyükanneleri ve altı kardeşi tarafından kullanılmış. Kulübe orijinal dönemine sadık kalarak titizlikle korumuşlar.

8. Killing Eve

8. Killing Eve

Killing Eve’in üçüncü sezonunda Villanelle’nin Paris’ten Barselona’ya taşındığı ve bu süreçte kaldığı muhteşem o ev dizinin bu sezonundaki önemli mekânlarından biri olarak kabul ediliyor. İdeal turistik konumu, Barcelona’nın sunduğu tüm popüler yerlere kolay erişimi olan daire, 1906 yılında Ramos ailesi için inşa edilmiş ve orta yüzyıl mimari ve tasarım detaylarıyla zenginleştirilmiş. Diziyi sevip o evde kalmak isteyenler Airbnb sizi bekliyor.

9. Shrek’in Ağaç Evi

9. Shrek’in Ağaç Evi

Ormanın derinliklerinde bulunan, bataklığının tıpatıp aynısı, İskoç dağlık bölgesinin tepelerinde bulunan Shrek evi Ardverikie Estate’e ait olan ve işletilen mülkte konaklayabileceğiniz bir ev. Bataklığının yanında ateşin etrafında sohbet etmenin ve sabahı taze waffleların tadını çıkarmak istiyorsanız bu evi düşünebilirsiniz.

10. Barbie’nin Rüya Evi

10. Barbie’nin Rüya Evi

Barbie çılgınlığı geçse de hala etkisi devam ediyor. Pembe renkli, gerçek boyutlu “oyuncak” şeklindeki malikane adeta gerçek bir Barbie evi! Barbie filminin vizyona girişini kutlamak amacıyla yeniden tasarlanan bu rüya evi okyanus kıyısında ve içerisinde açık hava dans pisti ve sonsuzluk havuzu gibi detaylara da sahip.

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11. Winnie The Pooh

11. Winnie The Pooh

Disney ve Airbnb’nin iş birliği sonucu ortaya çıkan Winnie the Pooh evi  ayı Winnie ve arkadaşlarının yaşadığı evden ilham alınarak Doğu Sussex’teki The Hundred Acre Wood’da konumlandırılmış. Bu ağaç evde bir çift kişilik yatak, tek kişilik yatak ve asma katı ile meraklılarını bekliyor.

12. The Lord of the Rings

12. The Lord of the Rings

Lord Of The Ring bu kadar sevilirken Airbnb durur mu? Yeni Zelanda’da kalıcı olarak inşa edilen 44 tane hobbit evi olmak üzere filme uygun olarak inşa edilen diğer sevilen yerlere özel erişimle gerçek Hobbit yaşamının tadını çıkarabilirsiniz. Sığır ve gazoz yahnisi, tam kızarmış tavuklar, taze pişmiş ekmekler ve bol miktarda bira… Orta Dünya’nın gerçek lezzetlerini yaşatmak için özenle seçilen bu eşsiz deneyim Orta Dünya hayranlarını bekliyor.

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