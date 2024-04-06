Televizyon Dünyasının Ünlü Dizi ve Filmlerinde Kullanılan İkonik Airbnb Evleri
Televizyon Dünyasının Ünlü Dizi ve Filmlerinde Kullanılan İkonik Airbnb Evleri
Kaynak: https://www.oggusto.com/seyahat/yurt-...
Airbnb birbirinden güzel evleri ve konforu bize sunuyor ama yazımızda yönümüzü tv dünyasına çeviriyoruz. Ünlü fimlerin ve dizilerin çekildiği, isteyenlerin kalabileceği airbnb evlerini gelin birlikte inceleyelim.
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1. Evde Tek Başına
2. Twilight
3. Harry Potter
4. Avengers: Endgame
5. Normal People
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6. Succession
7. Murder
8. Killing Eve
9. Shrek’in Ağaç Evi
10. Barbie’nin Rüya Evi
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11. Winnie The Pooh
12. The Lord of the Rings
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