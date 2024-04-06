Televizyon Dünyasının Ünlü Dizi ve Filmlerinde Kullanılan İkonik Airbnb Evleri

Killing Eve’in üçüncü sezonunda Villanelle’nin Paris’ten Barselona’ya taşındığı ve bu süreçte kaldığı muhteşem o ev dizinin bu sezonundaki önemli mekânlarından biri olarak kabul ediliyor. İdeal turistik konumu, Barcelona’nın sunduğu tüm popüler yerlere kolay erişimi olan daire, 1906 yılında Ramos ailesi için inşa edilmiş ve orta yüzyıl mimari ve tasarım detaylarıyla zenginleştirilmiş. Diziyi sevip o evde kalmak isteyenler Airbnb sizi bekliyor.