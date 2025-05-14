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Telefonunu Mazgala Düşüren Gencin İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti

Telefonunu Mazgala Düşüren Gencin İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.05.2025 - 22:53 Son Güncelleme: 14.05.2025 - 23:53

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Dikkatsizlik bazen çok pahalıya mal olabiliyor. Hele de kullandığımız teknolojik ürünlerin başına bir şey gelmesi, fiyatları göz önünde bulundurulduğunda oldukça ciddi bir probleme dönüşebiliyor. Cep telefonunu mazgala düşüren bir gencin imdadına belediye ekipleri yetişti. Telefonun düştüğü yere gönderilen kepçe ile mazgal sökülerek telefon çıkarıldı. Telefon için yola zarar verildiği için tepki gelse durumun öyle olmadığı, yola zarar verilmediği açıklandı. Mikrofon uzatılan belediye görevlileri de olayı özetledi ve 'böyle hizmetlere devam edeceklerini' belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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