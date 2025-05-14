Telefonunu Mazgala Düşüren Gencin İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti

Dikkatsizlik bazen çok pahalıya mal olabiliyor. Hele de kullandığımız teknolojik ürünlerin başına bir şey gelmesi, fiyatları göz önünde bulundurulduğunda oldukça ciddi bir probleme dönüşebiliyor. Cep telefonunu mazgala düşüren bir gencin imdadına belediye ekipleri yetişti. Telefonun düştüğü yere gönderilen kepçe ile mazgal sökülerek telefon çıkarıldı. Telefon için yola zarar verildiği için tepki gelse durumun öyle olmadığı, yola zarar verilmediği açıklandı. Mikrofon uzatılan belediye görevlileri de olayı özetledi ve 'böyle hizmetlere devam edeceklerini' belirtti.