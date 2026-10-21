Tarlaları Mora Boyadı: Kilosu 800 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor
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Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesinde, bölgeyle adeta özdeşleşen ve 'dünyanın en pahalı baharatı' olarak nitelendirilen safranda çiçek yoğunluğunun artmasıyla birlikte hasat tüm hızıyla devam ediyor. Kilosu 800 bin liradan alıcı bulan bu kıymetli bitki, tarlaları mor renge bürürken hem üreticilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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