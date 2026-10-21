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Yaşam
Tarlaları Mora Boyadı: Kilosu 800 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor

Tarlaları Mora Boyadı: Kilosu 800 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 21:48
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Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesinde, bölgeyle adeta özdeşleşen ve 'dünyanın en pahalı baharatı' olarak nitelendirilen safranda çiçek yoğunluğunun artmasıyla birlikte hasat tüm hızıyla devam ediyor. Kilosu 800 bin liradan alıcı bulan bu kıymetli bitki, tarlaları mor renge bürürken hem üreticilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

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Hastalıkların Şifası, Mutluluk İksiri

Hastalıkların Şifası, Mutluluk İksiri

Kendi ağırlığının tam 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran bitkisi; gıda, ilaç ve kozmetik başta olmak üzere pek çok farklı sektörde geniş bir kullanım alanına sahip. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt rahatsızlıkları, bağışıklık sistemi ile hormon bozukluklarına iyi geldiği bilinen bitki, aynı zamanda serotonin (mutluluk hormonu) salgılanmasını desteklediği için halk arasında 'mutluluk iksiri' olarak da adlandırılıyor.

Yağışların Ardından Çiçeklenme Hız Kazandı

Yağışların Ardından Çiçeklenme Hız Kazandı

İlçede bu yıl ilk safran çiçekleri 7 Ekim’de topraktan çıktı. Aradan geçen yaklaşık iki haftalık süreçte tarlalardaki mor yoğunluk en üst seviyeye ulaştı. Üreticilerden Mine Yılmaz, son günlerde yaşanan kuvvetli sağanak yağışların ardından açan güneşle birlikte çiçeklenmenin bir anda hızlandığını belirtti. Yağışlı havalarda açmayı geciktiren çiçeklerin güneşin etkisiyle tarlaları mosmor yaptığını söyleyen Yılmaz, çiçeklenme döneminin yaklaşık bir buçuk ila iki hafta daha bu yoğunlukta devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Sabah Toplanıyor, Aynı Gün Kurutuluyor

Sabah Toplanıyor, Aynı Gün Kurutuluyor

Safran üretiminin büyük bir titizlik gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz, hasat sürecini şu sözlerle anlattı:'Çiçeklerimizi günlük olarak özellikle sabah saatlerinde toplamaya başlıyoruz. Ardından aynı gün içerisinde evlerimizde çiçekleri tek tek ayrıştırarak safrana esas değerini veren üç kırmızı lifi çıkarıp kurutuyoruz.'

Yurt İçinden ve Yurt Dışından Ziyaretçi Akını

Yurt İçinden ve Yurt Dışından Ziyaretçi Akını

Doğada her zaman denk gelinmeyen bu kıymetli bitkinin hasat dönemi, turizme de büyük canlılık kattı. Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerden gelen yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda yerli ziyaretçi de mor tarlaları görmek için bölgeye akın ediyor. Karavan gruplarından tur otobüslerine kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırladıklarını belirten üreticiler, tarlaya gelen misafirlerin safranı yerinde koklama ve elleriyle toplama tecrübesini bizzat yaşadıklarını ifade ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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