Tarlaları Mora Boyadı: Kilosu 800 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor

Doğada her zaman denk gelinmeyen bu kıymetli bitkinin hasat dönemi, turizme de büyük canlılık kattı. Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerden gelen yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda yerli ziyaretçi de mor tarlaları görmek için bölgeye akın ediyor. Karavan gruplarından tur otobüslerine kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırladıklarını belirten üreticiler, tarlaya gelen misafirlerin safranı yerinde koklama ve elleriyle toplama tecrübesini bizzat yaşadıklarını ifade ediyor.