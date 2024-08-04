Tarihe Altın Harflerle Yazıldı

Futbolcular, takım olmayı, gurur duymayı ve inançlı olmayı öğrenmişler.

Belli ki çok güçlü bir teknik ekiple çalışıyor; yine bu kısa zaman içerisinde Galatasaray’ı da çok iyi analiz etmek kolay bir iş değil.

Galatasaray’ın ön alanda pres yapıp, kısa paslarla gole gittiğini gördüğünden, alan daraltarak onların bu oyun anlayışını çökertti. Bu durumda Galatasaray’dan gelebilecek ikinci hamlenin, defansı arkasına uzun top atmak olacağını da analiz ettiğinden, defansını çizgi halinde oynatıp, rakibini bolca ofsayta düşürdü. Galatasaray’ın iki geçersiz golü de bu taktiğin soncunda gerçekleşti.

Transferler

İmmobile ve Rafa Silva kalitelerini ilk maçtan ortaya koydular. Paulista takımı tanıdıkça daha verimli olacak. Dolayısıyla bu üç transfer son derece isabetli olduklarını ortaya koydular. Ancak halen eksik mevkiler var, buralara da doğru transferler yapılırsa Beşiktaş bu sezon şampiyonluğun en önemli adayı olur.

Bence bu sezonun en önemli transferlerinden birisi de Mustafa Hekimoğlu’dur. Alt yapıdan gelen bu genç Kartal kardeşimiz çok şanslı. Zira gençlere son derece önem veren ve onları yetiştiren Van Bronckhorst’un gözetiminde gelişecek.

Bugünden iddia ediyorum; iki sezon içinde Hekimoğlu Avrupa yıldızları arasına girecektir.

Galatasaray’ı da tebrik ediyorum

Kupa töreninde, kendi madalyalarını aldıktan sonra ayrılmayıp, Beşiktaş’ın kupayı almasını beklemeleri ve alkışlamaları son derece güzeldi. İnşallah bu centilmenlik davranışı tüm sezon boyunca, tüm kulüplerimize örnek olur.

Hakem az hata yaptı

Hakem Atilla Karaoğlan’ın Beşiktaş karnesi pek parlak değil. Niyetim geçmişi ortaya dökmek değil. Ancak TFF ve MHK’daki değişim belli ki hakemlere de olumlu etki yapmış. Hakemlerin bu sezon kendilerine çeki düzen vereceğini umuyorum.

Karaoğlan gördüğünü çalmaya çalıştı ancak sarı kartlarında çok aceleciydi. Yapılan en basit faullere bile sarı kart gösterdi. Ancak Kerem’e göstermesi gereken sarı kartlık pozisyonu önce avantaja bıraktı ve maç durduğunda kartını tüm itirazlara rağmen göstermemesi ciddi bir hata idi. Zira aynı Kerem ilerleyen dakikalarda tekrar sarı kartlık bir hareket yaptı ve kartı gördü. İlk pozisyondaki sarı kartı vermiş olsa Kerem ikinci sarıdan oyundan atılacaktı. Aynı şey Barış Alper için de geçerli.

Karaoğlan’ın bu hatalarına da Beşiktaşlı olarak şükür diyorum. Daha kötülerini de gördük!

ATV’nin açgözlü yayını

ATV maç biter bitmez reklama gitti. Maç sonu röportajları yayınlamadığı gibi kupa törenine de yeterli zamanı ayırmadı.

Milyonlarca Beşiktaş taraftarını, ekran önünde bekletip, reklam izlemek zorunda bırakma sorumlu yayıncılık anlayışı ile bağdaşmaz.

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