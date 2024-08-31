Tarafını Seç! Türk Usulü Serpme Kahvaltı mı Yoksa Yalnızca Kruvasan mı?

Türkiye denince şüphesiz akla gelen ilklerden biri kahvaltılarımız. Kahvaltı masalarımızın en sadesinde bile en az 3-4 çeşit kahvaltılık yer alıyor. Ancak işler diğer ülkelerde pek de böyle değil. Serpme benzeri kahvaltılar yapan ülkeler de var ancak özellikle İtalya ve Fransa pek bize hitap etmiyor.