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Tarafını Seç! Türk Usulü Serpme Kahvaltı mı Yoksa Yalnızca Kruvasan mı?

Tarafını Seç! Türk Usulü Serpme Kahvaltı mı Yoksa Yalnızca Kruvasan mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 13:18

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Türkiye denince şüphesiz akla gelen ilklerden biri kahvaltılarımız. Kahvaltı masalarımızın en sadesinde bile en az 3-4 çeşit kahvaltılık yer alıyor. Ancak işler diğer ülkelerde pek de böyle değil. Serpme benzeri kahvaltılar yapan ülkeler de var ancak özellikle İtalya ve Fransa pek bize hitap etmiyor.

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@selinandmo adlı Instagram hesaplarından içerik üreten İtalyan ve Türk çift de bu konuya dair bi paylaşım yaptı.

@selinandmo adlı Instagram hesaplarından içerik üreten İtalyan ve Türk çift de bu konuya dair bi paylaşım yaptı.

İtalyan kadın yalnızca kruvasan yiyor ve kahve içiyordu. Türk eşinin kahvaltısı ise bildiğiniz üzere epey kalabalıktı.

İtalyan kadın yalnızca kruvasan yiyor ve kahve içiyordu. Türk eşinin kahvaltısı ise bildiğiniz üzere epey kalabalıktı.

Siz hangisini tercih edersiniz? Buyurun yorumlara.

İşte detaylar 👇

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