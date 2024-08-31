Düğünlerinde Başlarına Gelmeyen Kalmayan Gelin ve Damat İçin “Acil Kurşun Döktürmeli” Diyeceksiniz

Düğünler aile yakınları ve dostlar bir yana özellikle gelin ve damat için gerginliğin, heyecanın ve stresin doruklarda olduğu anlar yaşatabiliyor. İşler yolunda gitmeyinceyse olumsuzluklar peş peşe gelebiliyor. İşte şimdi tam da bu konuya örnek olacak bir paylaşımla karşınızdayız.