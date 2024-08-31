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Düğünlerinde Başlarına Gelmeyen Kalmayan Gelin ve Damat İçin “Acil Kurşun Döktürmeli” Diyeceksiniz

Düğünlerinde Başlarına Gelmeyen Kalmayan Gelin ve Damat İçin “Acil Kurşun Döktürmeli” Diyeceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 12:50

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Düğünler aile yakınları ve dostlar bir yana özellikle gelin ve damat için gerginliğin, heyecanın ve stresin doruklarda olduğu anlar yaşatabiliyor. İşler yolunda gitmeyinceyse olumsuzluklar peş peşe gelebiliyor. İşte şimdi tam da bu konuya örnek olacak bir paylaşımla karşınızdayız.

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İkilinin düğününde yaşanan aksiliklere rağmen bozuntuya vermeden devam etmeleri takdire şayandı.

İkilinin düğününde yaşanan aksiliklere rağmen bozuntuya vermeden devam etmeleri takdire şayandı.

Çünkü önce nikah memuru düşmüş, peşine düğün salonunun çatısı uçmuş, ardından elektirikler kesilmiş, sonrasında nikah masası kırılmış ve son olarak da kameraman düşmüştü.

Çünkü önce nikah memuru düşmüş, peşine düğün salonunun çatısı uçmuş, ardından elektirikler kesilmiş, sonrasında nikah masası kırılmış ve son olarak da kameraman düşmüştü.

İşte detaylar 👇

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