Tahtakale İsmi Her Yerde Karşımıza Çıkıyor Ama Gerçekten Ne Anlama Geliyor? Ucuzlukla Bağlantısı Şaşırtıcı!

'Tahtakale' adı yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı köy ve şehirlerinde de sıkça karşılaşılan bir kavram haline geldi. İstanbul’dan Lefkoşa’ya, Bursa’dan Adana’ya kadar pek çok şehirde bir cadde, mahalle ya da AVM'nin adı bu şekilde anılıyor. Sıkça karşılaştığımız Tahtakale adının kökenini hep merak etmişizdir. Peki bu isim nereden geliyor? Gelin anlamını ve ucuzlukla bağlantısını anlatalım.