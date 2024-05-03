Survivor Hikmet'in Paylaşımından Sharon Stone Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Hikmet'in Paylaşımından Sharon Stone Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Mayıs Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Bahar dizisinde "Umay" karakteriyle büyük beğeni toplayan Alisa Sezen Sever, kendisinin Afra Saraçoğlu'a benzetilmesine sert bir tepki vermişti. Geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Afra Saraçoğlu'na bu konu sorulunca söyledikleri gündeme oturdu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin adından söz ettiren oyucuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında yaşandığı iddia edilen öpüşme krizi gündeme bomba gibi düşmüştü. Krizi çözüp aralarındaki buzları erittikleri konuşulan oyuncu ikili geçtiğimiz akşam Mert Demir konserinde görüntülendi. Aşkın yeniden başladığı haberi alıp başını yürüyünce Sıla Türkoğlu'ndan açıklama geldi!
Ünlü Hollywood starı Sharon Stone, TRT World'e verdiği röportajda bir dönem konuk sanatçı olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuşmuştu. Şaşırtan iddialarda bulunan Stone'a Kurtlar Vadisi senaristinden yanıt geldi.
Kanallar yayınladıkları dizilerin akıbetlerini duyurmaya başlarken, NOW'ın sevilen bir dizisi için verilen final kararı herkesi şaşırttı.
Survivor bu sezon olayların bitmek bilmediği bir hal alırken, yarışmacılar kadar dışarıdan da yarışmaya sık sık göndermeler oluyor. Son gönderme ise Adem Kılıçcı ve Hikmet Tuğsuz'dan geldi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını için 3. sezon onayı verilirken, dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman için karar verildi.
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