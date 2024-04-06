Survivor’da Büyük Ödül, Sancaktepe Belediyesi’nde Jakuzi İddiası: 6 Nisan Kaçan Haberler

Survivor konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yeni ödülü duyurdu. Siyasal İletişimci Necati Özkan Sancaktepe Belediye binasındaki başkanlık katında jakuzi olduğunu iddia etti, AK Partili eski bakandan açıklama geldi.

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 6 Nisan Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..