Survivor’da Büyük Ödül, Sancaktepe Belediyesi’nde Jakuzi İddiası: 6 Nisan Kaçan Haberler
Survivor’da Büyük Ödül, Sancaktepe Belediyesi’nde Jakuzi İddiası: 6 Nisan Kaçan Haberler
Survivor konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yeni ödülü duyurdu. Siyasal İletişimci Necati Özkan Sancaktepe Belediye binasındaki başkanlık katında jakuzi olduğunu iddia etti, AK Partili eski bakandan açıklama geldi.
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Nisan Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
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Survivor All Star'da heyecan her geçen gün artarken oyun sonlarından kazanılan ödüller de beklentiler gibi artmaya başladı. Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yeni ödülü duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni oyunda kazanan takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid'de oynanacak Real Madrid - Manchester City maçına götüreceklerini açıkladı..
Gazeteci Ruşen Çakır’ın programına katılan Siyasal İletişimci Necati Özkan'ın Sancaktepe Belediye binası hakkındaki açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı. Çakır açıklamasında, AK Partiden CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’ne ait belediye binasındaki başkanlık katının 6000 metrekare olduğunu ve katta jakuzi olduğunu iddia etti.
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