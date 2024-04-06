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Pahalı Olmasıyla Nam Salan Tokyo'da Protein Dolu Bir Menünün Fiyatı Sizi Şaşırtacak

Pahalı Olmasıyla Nam Salan Tokyo'da Protein Dolu Bir Menünün Fiyatı Sizi Şaşırtacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.04.2024 - 22:20

Ülkemizde artık pek çok kişi fiyat algısını yitirmiş durumda. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış ise vatandaşları bir hayli zorluyor. Peki diğer ülkelerde durum nasıl?

Japonya'dan gelen bir menünün fiyatı sizi şaşırtacak!

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Son yıllarda gıda sektöründe meydana gelen pahalılık artık vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Son yıllarda gıda sektöründe meydana gelen pahalılık artık vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Marketlerin, pazarların fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken vatandaşlar ekonomik olana yöneliyor. Hayat pahalılığı artık hiç olmadığı kadar gerçek.

Her şeyin ateş pahası olmaya başladığı bu dönemde, dışarıdan yemek yemek ise lüks olmaya başladı.

Her şeyin ateş pahası olmaya başladığı bu dönemde, dışarıdan yemek yemek ise lüks olmaya başladı.

Yalnızca gıda sektörüne değil, elektrik, su, kira gibi temel ihtiyaçların da zamlanmasıyla, restoranlar menülerinde zam üstüne zam uyguluyor desek yeridir.

Ülkemizin neredeyse büyük bir havalimanına dönüştüğü bu günlerde, başka ülkelerden gördüğümüz fiyatlar ise bizleri şaşırtıyor.

Ülkemizin neredeyse büyük bir havalimanına dönüştüğü bu günlerde, başka ülkelerden gördüğümüz fiyatlar ise bizleri şaşırtıyor.

Her ne kadar dünya genelinde bir enflasyon yaşandığı söylense de, başka ülkelerdeki sosyal medya kullanıcıları da gördükleri fiyatlar karşısında şoke olsa da, sanıyoruz ki ülkemizdeki büyük değişimin yanında pek de dişe dokunacak türden değişimler değil bunlar.

Öncelikle Japonya'dan gelen bu menünün fiyatını tahmin etmenizi isteyelim!

Öncelikle Japonya'dan gelen bu menünün fiyatını tahmin etmenizi isteyelim!

5 Japon yeni yaklaşık 1 liraya denk.

Görmüş olduğunuz menünün fiyatı ise 1300 Japon yeni. Yani, yaklaşık 275 TL.

Görmüş olduğunuz menünün fiyatı ise 1300 Japon yeni. Yani, yaklaşık 275 TL.
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