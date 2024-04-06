Pahalı Olmasıyla Nam Salan Tokyo'da Protein Dolu Bir Menünün Fiyatı Sizi Şaşırtacak
Pahalı Olmasıyla Nam Salan Tokyo'da Protein Dolu Bir Menünün Fiyatı Sizi Şaşırtacak
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Son yıllarda gıda sektöründe meydana gelen pahalılık artık vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Her şeyin ateş pahası olmaya başladığı bu dönemde, dışarıdan yemek yemek ise lüks olmaya başladı.
Ülkemizin neredeyse büyük bir havalimanına dönüştüğü bu günlerde, başka ülkelerden gördüğümüz fiyatlar ise bizleri şaşırtıyor.
Öncelikle Japonya'dan gelen bu menünün fiyatını tahmin etmenizi isteyelim!
Görmüş olduğunuz menünün fiyatı ise 1300 Japon yeni. Yani, yaklaşık 275 TL.
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