Pahalı Olmasıyla Nam Salan Tokyo'da Protein Dolu Bir Menünün Fiyatı Sizi Şaşırtacak

Her ne kadar dünya genelinde bir enflasyon yaşandığı söylense de, başka ülkelerdeki sosyal medya kullanıcıları da gördükleri fiyatlar karşısında şoke olsa da, sanıyoruz ki ülkemizdeki büyük değişimin yanında pek de dişe dokunacak türden değişimler değil bunlar.