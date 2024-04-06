Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İŞKUR Açıkladı: Türkiye'nin En Çok Aranan Meslekleri! Peki En Büyük Açık Hangi Sektörde?

İŞKUR Açıkladı: Türkiye'nin En Çok Aranan Meslekleri! Peki En Büyük Açık Hangi Sektörde?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.04.2024 - 14:44

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2024 yılının ilk çeyreğine ait 'Açık İş İstatistikleri Araştırma Sonuçları'nı yayımladı. Araştırma kapsamında bir ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit edildi. İŞKUR tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de açık iş oranının en yüksek olduğu sektörler ve en fazla açık açığın olduğu meslekler belli oldu.

İşte, Türkiye'de aranan meslekler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İŞKUR tarafından yayımlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması verileri 2024 yılının ilk çeyreğinde açık iş oranı en yüksek olan sektörleri ve meslekleri işaret etti.

İŞKUR tarafından yayımlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması verileri 2024 yılının ilk çeyreğinde açık iş oranı en yüksek olan sektörleri ve meslekleri işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın araştırma kapsamına ilişkin açıklamasına göre, bir ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçilerek 330 bin 325 açık iş tespit edildi. 

Araştırma verileri, 17 sektörden 5'inde açık oranına dikkat çekti. Bu oranlar, Türkiye genelinin üzerinde kalırken geriye kalan 12 sektörün açık iş oranı ise ortalamanın altında kaldı.

İşte, Türkiye'de En Çok Açığın Olduğu Sektörler

İşte, Türkiye'de En Çok Açığın Olduğu Sektörler

2024 yılının tamamlanan ilk çeyreği itibarıyla açık iş oranı en yüksek sektörleri: 

  • Yüzde 3,1 ile 'Gayrimenkul Faaliyetleri'

  • Yüzde 2,4 ile 'İmalat' 

  • Yüzde 2,1 ile 'İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri' oldu!

Açık iş sayısına göre ilk sıralarda yer alan sektörlerin başında ise 'İmalat' geliyor!

Açık iş sayısına göre ilk sıralarda yer alan sektörlerin başında ise 'İmalat' geliyor!

Araştırma verileri, İmalat sektöründe yüzde 33,4 oranında açık olduğunu bu sayının ise 110.468'e tekabül ettiğini gösteriyor. İmalat sektörünü, 90 bin 17 ile 'Toptan ve Perakende Ticaret' sektörü, 25 bin 631 ile 'İnşaat' sektörü takip ediyor.

Peki Türkiye'de En Fazla Açık İş Bulunan Meslekler Hangileri?

Peki Türkiye'de En Fazla Açık İş Bulunan Meslekler Hangileri?

İŞKUR tarafından hazırlanan rapora göre, meslek bazında en fazla açık iş bulunan meslek yüzde 5,2 ile 'Konfeksiyon İşçisi'. Türkiye'de en çok açık iş bulunan 10 meslek ise şu şekilde: 

  • Konfeksiyon İşçisi 

  • Dikişçi

  • Lojistik Elemanı

  • Temizlik Görevlisi

  • Satış Danışmanı

  • Ayakkabı İmalatçısı

  • Servis Elemanı (Garson)

  • İnşaat İşçisi

  • Ahşap Mobilya İmalatçısı

  • Gazaltı Kaynakçısı

İŞKUR'a ait 'Açık İş İstatistik Araştırma Sonuçları'nı daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz, İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 👇

İŞKUR'a ait 'Açık İş İstatistik Araştırma Sonuçları'nı daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz, İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 👇

İŞKUR AÇIK İŞ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA SONUÇLARI SAYFASI

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Serenity

Hayır yanlış biliyorsunuz. Türkiye de en çok aranan meslek Enayiliktir.

artalan

gazaltı kaynakçısı yok gerçekten. fabrikaya gelen stajerlere hep tavsiyemdir kaynak mesleğinde ilerleyin diye.