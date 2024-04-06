İŞKUR Açıkladı: Türkiye'nin En Çok Aranan Meslekleri! Peki En Büyük Açık Hangi Sektörde?
İŞKUR Açıkladı: Türkiye'nin En Çok Aranan Meslekleri! Peki En Büyük Açık Hangi Sektörde?
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2024 yılının ilk çeyreğine ait 'Açık İş İstatistikleri Araştırma Sonuçları'nı yayımladı. Araştırma kapsamında bir ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit edildi. İŞKUR tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de açık iş oranının en yüksek olduğu sektörler ve en fazla açık açığın olduğu meslekler belli oldu.
İşte, Türkiye'de aranan meslekler...
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İŞKUR tarafından yayımlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması verileri 2024 yılının ilk çeyreğinde açık iş oranı en yüksek olan sektörleri ve meslekleri işaret etti.
İşte, Türkiye'de En Çok Açığın Olduğu Sektörler
Açık iş sayısına göre ilk sıralarda yer alan sektörlerin başında ise 'İmalat' geliyor!
Peki Türkiye'de En Fazla Açık İş Bulunan Meslekler Hangileri?
İŞKUR'a ait 'Açık İş İstatistik Araştırma Sonuçları'nı daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz, İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 👇
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Hayır yanlış biliyorsunuz. Türkiye de en çok aranan meslek Enayiliktir.
gazaltı kaynakçısı yok gerçekten. fabrikaya gelen stajerlere hep tavsiyemdir kaynak mesleğinde ilerleyin diye.