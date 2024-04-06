İŞKUR Açıkladı: Türkiye'nin En Çok Aranan Meslekleri! Peki En Büyük Açık Hangi Sektörde?

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2024 yılının ilk çeyreğine ait 'Açık İş İstatistikleri Araştırma Sonuçları'nı yayımladı. Araştırma kapsamında bir ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit edildi. İŞKUR tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de açık iş oranının en yüksek olduğu sektörler ve en fazla açık açığın olduğu meslekler belli oldu.

İşte, Türkiye'de aranan meslekler...