Avrupa'da En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! İşte Son Yılların En Hızlı Büyüyen Meslekleri
Avrupa'da En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! İşte Son Yılların En Hızlı Büyüyen Meslekleri
Profesyonel ilişkiler ve iş fırsatlarının yönetildiği dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan LinkedIn, Avrupa'nın en hızlı büyüyen mesleklerini açıkladı. 1 Ocak 2019 ile 31 Temmuz 2023 tarihlerin arasındaki iş ilanlarını inceleyen LinkedIn iş uzmanları, bu araştırmayla iş piyasasısının hızlı dönüşümünü ve teknolojiye uyumunu gözler önüne serdi. Peki, Avrupa'da en çok ilgi gören meslekler neler?
Gelin, öğrenelim...
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Bakalım, Avrupa'da hangi pozisyonlar yükselişte?
Peki, Avrupa'da en hızlı büyüyen meslekler hangileri?
İngiltere'de En Hızlı Büyüyen Meslekler
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Fransa'da En Hızlı Büyüyen Meslekler
Almanya'da En Hızlı Büyüyen Meslekler
İtalya'da En Hızlı Büyüyen Meslekler
Hollanda'da En Hızlı Büyüyen Meslekler
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) En Hızlı Büyüyen Meslekler
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