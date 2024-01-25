Avrupa'da En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! İşte Son Yılların En Hızlı Büyüyen Meslekleri

Araştırma ayrıca, iş piyasasındaki rekabetin artmasına rağmen, Avrupalı profesyonellerin üçte ikisinin (%67) bu yıl iş değiştirmeyi düşündüğünü ortaya koyuyor. Özellikle Birleşik Krallık ve Fransa'da 2022 yılı ve günümüz verileri karşılaştırıldığında dikkat çekici sonuçlar elde ediliyor. 2022 yılında her iki aktif iş arayanın sadece birine iş ilanı düşerken, günümüzde her dört iş arayanın sadece birine iş ilanı düşüyor.

Avrupalı profesyonellerin ise yüzde 37'si, yaşam maliyetlerini karşılamak için daha yüksek maaş arayışında olduklarını ifade ederken, yüzde 19'u yeteneklerine daha fazla güvendiklerini ve kariyerlerini ilerletmek için daha iyi bir pozisyon aradıklarını belirtiyor.