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Avrupa'da En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! İşte Son Yılların En Hızlı Büyüyen Meslekleri

Avrupa'da En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! İşte Son Yılların En Hızlı Büyüyen Meslekleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.01.2024 - 21:31

Profesyonel ilişkiler ve iş fırsatlarının yönetildiği dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan LinkedIn, Avrupa'nın en hızlı büyüyen mesleklerini açıkladı. 1 Ocak 2019 ile 31 Temmuz 2023 tarihlerin arasındaki iş ilanlarını inceleyen LinkedIn iş uzmanları, bu araştırmayla iş piyasasısının hızlı dönüşümünü ve teknolojiye uyumunu gözler önüne serdi. Peki, Avrupa'da en çok ilgi gören meslekler neler? 

Gelin, öğrenelim...

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Avrupa iş piyasası hızla dönüşüyor ve yeni iş pozisyonları ortaya çıkıyor!

Avrupa iş piyasası hızla dönüşüyor ve yeni iş pozisyonları ortaya çıkıyor!

LinkedIn'in son araştırması, Avrupa iş piyasasının hızla dönüştüğünü ve yeni iş pozisyonlarının ortaya çıktığını gösteriyor. Bu pozisyonların çoğunlukla sürdürülebilirlik, yapay zeka ve iş geliştirme alanlarında olduğu belirtiliyor. Bu bulgular, 2019 ve 2023 yılları arasında LinkedIn kullanıcıları tarafından yayınlanan milyonlarca iş ilanının analizine dayanıyor.

Avrupalıların yüzde 67'si bu yıl iş değiştirmeyi düşünüyor!

Avrupalıların yüzde 67'si bu yıl iş değiştirmeyi düşünüyor!

Araştırma ayrıca, iş piyasasındaki rekabetin artmasına rağmen, Avrupalı profesyonellerin üçte ikisinin (%67) bu yıl iş değiştirmeyi düşündüğünü ortaya koyuyor. Özellikle Birleşik Krallık ve Fransa'da 2022 yılı ve günümüz verileri karşılaştırıldığında dikkat çekici sonuçlar elde ediliyor. 2022 yılında her iki aktif iş arayanın sadece birine iş ilanı düşerken, günümüzde her dört iş arayanın sadece birine iş ilanı düşüyor.

Avrupalı profesyonellerin ise yüzde 37'si, yaşam maliyetlerini karşılamak için daha yüksek maaş arayışında olduklarını ifade ederken, yüzde 19'u yeteneklerine daha fazla güvendiklerini ve kariyerlerini ilerletmek için daha iyi bir pozisyon aradıklarını belirtiyor.

Bakalım, Avrupa'da hangi pozisyonlar yükselişte?

Bakalım, Avrupa'da hangi pozisyonlar yükselişte?

Günümüzde en hızlı büyüyen ve rağbetin arttığı meslekler, Avrupa ülkelerine göre farklılık gösteriyor. Fakat ortak eğilim, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve siber güvenlik ile ilişkili pozisyonların yükselişte olduğunu işaret ediyor. LinkedIn Avrupa ve Latin Amerika Genel Müdürü Josh Graff, 2024 yılından itibaren 'Yapay zeka ve sürdürülebilirliğin iş gücü piyasasını temelden yeniden şekillendiren ana etkenlerden ikisi olduğu açık. İşletmeler giderek daha fazla yeşil ve yapay zeka becerilerine sahip profesyonelleri işe almak istiyor. Bu alanlardaki işler Avrupa genelinde en hızlı büyüyen pozisyonların bir kısmını oluşturuyor' açıklamasında bulundu.

Peki, Avrupa'da en hızlı büyüyen meslekler hangileri?

Peki, Avrupa'da en hızlı büyüyen meslekler hangileri?

Araştırma verileri en fazla talep gören pozisyonlar için ortak eğilimin yapay zeka, sürdürülebilirlik ve siber güvenlik olduğunu işaret ediyor. 

  • En fazla talep gören iş unvanları ise sürdürülebilirlik uzmanı, yapay zeka mühendisi ve siber güvenlik analisti oluyor. 

Gelin, bir de LinkedIn verilerine göre Avrupa ülkelerinde en çok aranan beş pozisyona göz atalım... 👇

İngiltere'de En Hızlı Büyüyen Meslekler

İngiltere'de En Hızlı Büyüyen Meslekler

  • 1. Sürdürülebilirlik Uzmanı

  • 2. Satış Geliştirme Temsilcisi

  • 3. Sigortacılık Analisti

  • 4. Satış Direktörü

  • 5. Diş Terapisti

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Fransa'da En Hızlı Büyüyen Meslekler

Fransa'da En Hızlı Büyüyen Meslekler

  • 1. İş Geliştirme Yöneticisi

  • 2. Admissions Manager

  • 3. Enerji Brokerliği

  • 4. Satış Direktörü

  • 5. Sağlık Tesisleri Direktörü

Almanya'da En Hızlı Büyüyen Meslekler

Almanya'da En Hızlı Büyüyen Meslekler

  • 1. Sürdürülebilirlik Uzmanı

  • 2. Siber Güvenlik Analisti

  • 3 Kamu Sektörü Danışmanı

  • 4. Influencer Pazarlama Müdürü

  • 5. Enerji Müdürü

İtalya'da En Hızlı Büyüyen Meslekler

İtalya'da En Hızlı Büyüyen Meslekler

Hollanda'da En Hızlı Büyüyen Meslekler

Hollanda'da En Hızlı Büyüyen Meslekler

  • 1. İşe Alım ve Yetenek Edinme Uzmanı

  • 2. Veri Yöneticisi

  • 3. Ürün Analisti

  • 4. Platform Mühendisi

  • 5. Veri Mühendisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) En Hızlı Büyüyen Meslekler

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) En Hızlı Büyüyen Meslekler

  • 1. Büyüme Direktörü

  • 2. Kamu Program Analisti

  • 3. Çevre Sağlığı Uzmanı

  • 4. Gelir Operasyonları Direktörü

  • 5. Sürdürülebilirlik Analisti

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