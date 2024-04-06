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Ekrem İmamoğlu'nun 2013 Yılındaki Yedi Oklu Paylaşımı "O Zamandan Belliymiş" Dedirtti

Ekrem İmamoğlu'nun 2013 Yılındaki Yedi Oklu Paylaşımı "O Zamandan Belliymiş" Dedirtti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.04.2024 - 23:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden başkan seçildi. İBB adayı olmadan önce Beylikdüzü başkanlığı yapan İmamoğlu'nun 2013 yılından bir paylaşımı gün yüzüne çıktı. 

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımındaki yedi ok ise goygoycuların diline düştü!

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Ekrem İmamoğlu, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Ekrem İmamoğlu, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

CHP'nin adayı İmamoğlu, 2024'te oy oranını artırmayı da başardı. İstanbul'un mevcut başkanı, seçim sürecinde sık sık vatandaşlarla bir araya gelmişti. Ortaya da oldukça renkli görüntüler çıkıyordu.

Sosyal medyada adından en çok söz ettiren başkanlardan birisi de hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu.

Sosyal medyada adından en çok söz ettiren başkanlardan birisi de hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu.

Hem sosyal medya hesaplarında aktif olan hem de vatandaşlarla sık sık bir aya geldiği için gündeme gelen İmamoğlu, en çok konuşulan başkanlar arasında.

İBB Başkan adayı olmadan önce Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanlığı yapan İmamoğlu, o zamanlarda da sosyal medya hesaplarını kullanıyordu.

İBB Başkan adayı olmadan önce Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanlığı yapan İmamoğlu, o zamanlarda da sosyal medya hesaplarını kullanıyordu.

Fakat gördüğünüz gibi, bugünkü profesyonellikten eser yoktu.

Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun 16 Aralık 2013'te yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı!

Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun 16 Aralık 2013'te yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı!

X hesabındaki bu paylaşıma 'İletişim her şeydir. Beylikdüzü için ve her konuda bizlerle iletişime geçebileceğiniz mecralar.' açıklaması da düşülmüştü.

Paylaşımın 11 yıl sonra ortaya çıkmasıyla, detaylar da goygoycuların diline düştü!

Paylaşımın 11 yıl sonra ortaya çıkmasıyla, detaylar da goygoycuların diline düştü!
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