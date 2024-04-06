Ekrem İmamoğlu'nun 2013 Yılındaki Yedi Oklu Paylaşımı "O Zamandan Belliymiş" Dedirtti
Ekrem İmamoğlu'nun 2013 Yılındaki Yedi Oklu Paylaşımı "O Zamandan Belliymiş" Dedirtti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden başkan seçildi. İBB adayı olmadan önce Beylikdüzü başkanlığı yapan İmamoğlu'nun 2013 yılından bir paylaşımı gün yüzüne çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımındaki yedi ok ise goygoycuların diline düştü!
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Ekrem İmamoğlu, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Sosyal medyada adından en çok söz ettiren başkanlardan birisi de hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu.
İBB Başkan adayı olmadan önce Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanlığı yapan İmamoğlu, o zamanlarda da sosyal medya hesaplarını kullanıyordu.
Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun 16 Aralık 2013'te yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı!
Paylaşımın 11 yıl sonra ortaya çıkmasıyla, detaylar da goygoycuların diline düştü!
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