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Güzel Kız Çirkin Erkek Paylaşımıyla Çirkinlik Kriterini Gösteren Kullanıcı Erkekleri Üzecek!

Güzel Kız Çirkin Erkek Paylaşımıyla Çirkinlik Kriterini Gösteren Kullanıcı Erkekleri Üzecek!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.04.2024 - 21:59

Bugüne kadar ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair pek çok kriteri tartıştık. Futbol seven erkek, astroloji seven kız, mühendis erkek, doktor kız...

Bu kez güzel kız, çirkin erkek eşleşmesi yapan bir kullanıcının 'çirkinlik' tanımlaması ise erkekleri üzecek cinsten.

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Yaş, meslek, gelir, boy, hobiler...İdeal bir ilişkiyi oluşturan çok fazla kriter var.

Yaş, meslek, gelir, boy, hobiler...İdeal bir ilişkiyi oluşturan çok fazla kriter var.

Haliyle ideal bir ilişkisinin nasıl olması gerektiğini söyleyen pek çok kişi var. Kimisi kadının yaşça büyük olmasını tavsiye ederken kimisi erkeklerin büyük olmasını tavsiye ediyor misal.

Sosyal medyada paylaşılan "ideal ilişki" yorumlarına da sık sık denk gelmişsinizdir.

Sosyal medyada paylaşılan "ideal ilişki" yorumlarına da sık sık denk gelmişsinizdir.

Bir kullanıcı bu kez sosyal medya fenomeni bir çiftin fotoğrafını "ölüme kadar gider" diyerek paylaştı.

Bir kullanıcı bu kez sosyal medya fenomeni bir çiftin fotoğrafını "ölüme kadar gider" diyerek paylaştı.
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Görmüş olduğunuz çift, Vales adıyla tanıdığımız Berk Oral ve Petek Alemdar'dan başkası değil...

Fakat Berk Oral'ın çirkin olarak sınıflandırılması, gören herkesin kafasında bir soru işareti oluşturdu.

Fakat Berk Oral'ın çirkin olarak sınıflandırılması, gören herkesin kafasında bir soru işareti oluşturdu.
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Üzülme Berk, X ahalisi yanında!

Üzülme Berk, X ahalisi yanında!
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mamamia

Güzellik göreceli bir kavram olmakla beraber herif çirkin falan değil amk. Ayrıca ideal ilişki tip üzerinden yürümüyor aşko haberin olsun, ha diosanız ki erk... Devamını Gör

seremonix

Güzel kız çirkin erkekle beraber olunca , erkege s2k bir öz güven geliyor aldatma potansiyeli daha yüksek.. ( Bu örnek tam terside olabilir )

Hayvan dostu

Birebir yaşadım

Engin Türk

Neyse insan içine falan çıkmiyim ben, maazallah şafak operasyonuyla falan alırlar