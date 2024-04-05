Güzel Kız Çirkin Erkek Paylaşımıyla Çirkinlik Kriterini Gösteren Kullanıcı Erkekleri Üzecek!
Güzel Kız Çirkin Erkek Paylaşımıyla Çirkinlik Kriterini Gösteren Kullanıcı Erkekleri Üzecek!
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Yaş, meslek, gelir, boy, hobiler...İdeal bir ilişkiyi oluşturan çok fazla kriter var.
Sosyal medyada paylaşılan "ideal ilişki" yorumlarına da sık sık denk gelmişsinizdir.
Bir kullanıcı bu kez sosyal medya fenomeni bir çiftin fotoğrafını "ölüme kadar gider" diyerek paylaştı.
Fakat Berk Oral'ın çirkin olarak sınıflandırılması, gören herkesin kafasında bir soru işareti oluşturdu.
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Üzülme Berk, X ahalisi yanında!
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Güzellik göreceli bir kavram olmakla beraber herif çirkin falan değil amk. Ayrıca ideal ilişki tip üzerinden yürümüyor aşko haberin olsun, ha diosanız ki erk... Devamını Gör
Güzel kız çirkin erkekle beraber olunca , erkege s2k bir öz güven geliyor aldatma potansiyeli daha yüksek.. ( Bu örnek tam terside olabilir )
Birebir yaşadım
Neyse insan içine falan çıkmiyim ben, maazallah şafak operasyonuyla falan alırlar