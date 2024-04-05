Güzel Kız Çirkin Erkek Paylaşımıyla Çirkinlik Kriterini Gösteren Kullanıcı Erkekleri Üzecek!

Bugüne kadar ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair pek çok kriteri tartıştık. Futbol seven erkek, astroloji seven kız, mühendis erkek, doktor kız...

Bu kez güzel kız, çirkin erkek eşleşmesi yapan bir kullanıcının 'çirkinlik' tanımlaması ise erkekleri üzecek cinsten.