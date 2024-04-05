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Kılıçdaroğlu'na Benzeyen Şekerden Hamsi Kolonyasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kılıçdaroğlu'na Benzeyen Şekerden Hamsi Kolonyasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.04.2024 - 19:27

Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız Cuma günü timeline'ında kimlerin imzası var?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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O nasıl bir fantazi?

O nasıl bir fantazi?
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Kızdırmayın babaları

Bilimsel dayanağa da oturtuldu.

Bilimsel dayanağa da oturtuldu.
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2024'ün en fantastik görseli

2024'ün en fantastik görseli
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Elinizle kalp de yapın.

Elinizle kalp de yapın.
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Bir şelale değil.

Bir şelale değil.
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CNN Türk'te neler oluyor?

CNN Türk'te neler oluyor?
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Net beklenir.

Net beklenir.
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Haklısın.

Haklısın.
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👇

👇
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Talep olmasa yapmazlarmış.

Talep olmasa yapmazlarmış.
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🤔

🤔
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Yarın yine buralardayız 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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