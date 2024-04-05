Kılıçdaroğlu'na Benzeyen Şekerden Hamsi Kolonyasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kılıçdaroğlu'na Benzeyen Şekerden Hamsi Kolonyasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız Cuma günü timeline'ında kimlerin imzası var?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
O nasıl bir fantazi?
Bilimsel dayanağa da oturtuldu.
2024'ün en fantastik görseli
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Elinizle kalp de yapın.
Bir şelale değil.
CNN Türk'te neler oluyor?
Net beklenir.
Haklısın.
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Talep olmasa yapmazlarmış.
🤔
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