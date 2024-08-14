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Süper Kupa’nın Sahibi Real Madrid: Mbappe Golle Başladı!

Süper Kupa’nın Sahibi Real Madrid: Mbappe Golle Başladı!

Real Madrid
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 23:54

İspanyol devi Real Madrid, Süper Kupa’da karşılaştığı Atalanta’yı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler oyuna 88. dakikada dahil oldu. Real Madrid’in yeni süper transferi Mbappe ise çıktığı ilk resmi maçta golle tanıştı.

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Geçtiğimiz sezonun şampiyonalar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Süper Kupa’da karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonalar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Süper Kupa’da karşı karşıya geldi.

Polonya’da oynanan mücadelede Real Madrid, Valverde ve Mbappe’nin golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Polonya’da oynanan mücadelede Real Madrid, Valverde ve Mbappe’nin golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Milli futbolcumuz Arda Güler, oyuna 88. dakikada Vinicius Junior’un yerine dahil oldu.

Milli futbolcumuz Arda Güler, oyuna 88. dakikada Vinicius Junior’un yerine dahil oldu.

Sezon başında Real Madrid’de transfer olan Fransız süper yıldız Mbappe ise yeni takımıyla çıktığı ilk maçta golünü atmayı başardı.

Sezon başında Real Madrid’de transfer olan Fransız süper yıldız Mbappe ise yeni takımıyla çıktığı ilk maçta golünü atmayı başardı.
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