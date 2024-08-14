Süper Kupa’nın Sahibi Real Madrid: Mbappe Golle Başladı!

İspanyol devi Real Madrid, Süper Kupa’da karşılaştığı Atalanta’yı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler oyuna 88. dakikada dahil oldu. Real Madrid’in yeni süper transferi Mbappe ise çıktığı ilk resmi maçta golle tanıştı.