Succession Dizisinin Konusu Nedir? Succession Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Güç, hırs, ihanet ve aile içi savaş... HBO’nun çarpıcı dizisi Succession, küresel medya imparatorluğunun başında olan Roy ailesinin iç çatışmalarını gözler önüne seriyor. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan dizi, sadece dramatik yapısıyla değil, keskin diyalogları ve oyunculuk performanslarıyla da hafızalara kazındı. Peki Succession dizisinin konusu ne, hangi oyuncular yer alıyor, kaç sezon sürdü ve benzeri diziler neler? Tüm detaylarıyla bu efsane yapımı sizin için derledik.