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Succession Dizisinin Konusu Nedir? Succession Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Succession Dizisinin Konusu Nedir? Succession Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.06.2025 - 13:34

Güç, hırs, ihanet ve aile içi savaş... HBO’nun çarpıcı dizisi Succession, küresel medya imparatorluğunun başında olan Roy ailesinin iç çatışmalarını gözler önüne seriyor. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan dizi, sadece dramatik yapısıyla değil, keskin diyalogları ve oyunculuk performanslarıyla da hafızalara kazındı. Peki Succession dizisinin konusu ne, hangi oyuncular yer alıyor, kaç sezon sürdü ve benzeri diziler neler? Tüm detaylarıyla bu efsane yapımı sizin için derledik.

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Succession Konusu

Succession Konusu

HBO’nun büyük ses getiren dizisi Succession, küresel medya devi Waystar Royco'nun sahibi olan Roy ailesinin güç, servet ve miras kavgasını merkezine alıyor. Ailenin despot lideri Logan Roy'un yaşlanması ve sağlığının bozulması, çocukları arasında taht kavgasını tetikler. Her biri farklı karakterde olan çocuklar – kendini kanıtlamaya çalışan Kendall, fırsat kollayan Roman, zeki ve stratejik Shiv ve dışlanmış ağabey Connor – şirketin başına geçmek için savaş verir. Güç, sadakat, ihanet ve medya manipülasyonu temaları üzerine kurulu olan dizi, aile içi çatışmaları ve kapitalizmin karanlık yüzünü etkileyici bir şekilde işler.

Succession Oyuncuları

Succession Oyuncuları

Brian Cox – Logan Roy

Jeremy Strong – Kendall Roy

Sarah Snook – Siobhan 'Shiv' Roy

Kieran Culkin – Roman Roy

Alan Ruck – Connor Roy

Matthew Macfadyen – Tom Wambsgans

Nicholas Braun – Greg Hirsch

Hiam Abbass – Marcia Roy

J. Smith-Cameron – Gerri Kellman

Succession Bölümler ve Sezonlar

Succession Bölümler ve Sezonlar

Succession şu ana kadar toplam 4 sezon yayınladı.

1. Sezon (2018) – 10 bölüm

2. Sezon (2019) – 10 bölüm

3. Sezon (2021) – 9 bölüm

4. Sezon (2023) – 10 bölüm (final sezonu)

Dizi, dördüncü sezonuyla hikayesini sonlandırmıştır.

Succession Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Succession Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Succession, HBO kanalında yayınlandı.

Türkiye'de ise dizi BluTV üzerinden izlenebiliyor.

Yeni bölümler genellikle Pazar akşamları yayımlanıyordu.

Succession İzlenme Oranları ve Reytingler

Succession İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi, özellikle 2. ve 3. sezondan itibaren izlenme oranlarında büyük bir artış yaşadı.

IMDb puanı: 8.9/10

Rotten Tomatoes: Eleştirmen skoru %95, izleyici skoru %88

Final sezonunun bölümleri milyonlarca kişi tarafından izlendi ve sosyal medyada gündem oldu.

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Succession Eleştiri ve Ödüller

Succession Eleştiri ve Ödüller

Succession, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden övgü aldı.

Kazandığı bazı önemli ödüller:

Emmy Ödülleri: En İyi Drama Dizisi (2020, 2022, 2023)

Altın Küre Ödülleri: En İyi Drama Dizisi (2020, 2022)

Jeremy Strong, Sarah Snook ve Brian Cox birçok bireysel ödüle layık görüldü.

Succession Son Haberler

Succession Son Haberler

Dizinin final sezonu büyük beğeni topladı ve birçok “tüm zamanların en iyi finali” listesinde yer aldı.

Succession Benzeri Diziler

Succession Benzeri Diziler

  • Billions 

  • Industry 

  • House of Cards

  • Empire

  • The Crown

Succession Dizisi Nerede Çekildi?

Succession Dizisi Nerede Çekildi?

Succession’ın çekimleri ağırlıklı olarak New York City’de yapıldı.

Ayrıca bazı bölümler: İngiltere, Hırvatistan (Adriyatik sahilleri), İtalya (Toskana ve Roma) gibi uluslararası lokasyonlarda çekildi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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