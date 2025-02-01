Şubat Ayına Özel Bir Güzellik Tüyosu Veriyoruz!

Soğuk havalarda cildimiz kurumaya yatkın oluyor. Senin cildin fazlaca hassas. Sadece yüz bölgesi değil, tüm vücudun soğuk havadan etkilenerek kuruyor. Bu da beraberinde kaşıntıyı ve beyaz beyaz döküntüleri getiriyor. Bunun için yapman gereken kuru fırçalama yöntemi ile kan dolaşımını arttırmak ve sonrasında bolca nemlendirmek. İçeriği uygun bir peeling kullanabilir ve yoğun kıvama sahip bir nemlendirici ile canlılık katabilirsin!