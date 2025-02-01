Şubat Ayına Özel Bir Güzellik Tüyosu Veriyoruz!
Şubat Ayına Özel Bir Güzellik Tüyosu Veriyoruz!
2025'e girdik, hatta bir ayı geride bıraktık! Yeni yıla girerken hedeflerimizin arasında cilt bakımına dikkat etmek ve güzelliğimiz için rutin oluşturmak da vardı. Bu rutinlerde mevsimlere ve aylara göre minik değişiklikler olur. Gelin beraber şubat ayında uygulamanız gereken bakım neymiş bakalım!
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1. Bir bakım rutinine başlamadan önce ilk olarak öğrenmemiz gereken bir şey var! Cilt tipin nedir?
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2. Soğuk havalarla temas eden cildin sana nasıl bir zorluk yaşatıyor?
3. Gün içerisinde ne sıklıkla vücudunu nemlendirme ihtiyacı duyarsın?
4. Cildine peeling uygularken nasıl ürünler kullanıyorsun?
5. Kışın güneş saklanmış olsa da ışınları etki etmeye devam eder! Güneş kremi kullanıyor musun?
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6. Saçlarının kışın nemini kaybettiğini hissediyor musun?
7. Kışın en sevdiğin bakım rutininin ne olduğunu söyler misin?
8. Peki, son olarak! Vücudunun hangi bölgesinde kaşıntı ya da rahatsızlık hissedersin?
Tüm vücuduna ekstra nem sağlamalısın!
Cildini daha iyi beslemelisin!
Dudaklarına özen göstermelisin!
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