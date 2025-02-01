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Şubat Ayına Özel Bir Güzellik Tüyosu Veriyoruz!

etiket Şubat Ayına Özel Bir Güzellik Tüyosu Veriyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 18:31

2025'e girdik, hatta bir ayı geride bıraktık! Yeni yıla girerken hedeflerimizin arasında cilt bakımına dikkat etmek ve güzelliğimiz için rutin oluşturmak da vardı. Bu rutinlerde mevsimlere ve aylara göre minik değişiklikler olur. Gelin beraber şubat ayında uygulamanız gereken bakım neymiş bakalım!

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1. Bir bakım rutinine başlamadan önce ilk olarak öğrenmemiz gereken bir şey var! Cilt tipin nedir?

2. Soğuk havalarla temas eden cildin sana nasıl bir zorluk yaşatıyor?

3. Gün içerisinde ne sıklıkla vücudunu nemlendirme ihtiyacı duyarsın?

4. Cildine peeling uygularken nasıl ürünler kullanıyorsun?

5. Kışın güneş saklanmış olsa da ışınları etki etmeye devam eder! Güneş kremi kullanıyor musun?

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6. Saçlarının kışın nemini kaybettiğini hissediyor musun?

7. Kışın en sevdiğin bakım rutininin ne olduğunu söyler misin?

8. Peki, son olarak! Vücudunun hangi bölgesinde kaşıntı ya da rahatsızlık hissedersin?

Tüm vücuduna ekstra nem sağlamalısın!

Soğuk havalarda cildimiz kurumaya yatkın oluyor. Senin cildin fazlaca hassas. Sadece yüz bölgesi değil, tüm vücudun soğuk havadan etkilenerek kuruyor. Bu da beraberinde kaşıntıyı ve beyaz beyaz döküntüleri getiriyor. Bunun için yapman gereken kuru fırçalama yöntemi ile kan dolaşımını arttırmak ve sonrasında bolca nemlendirmek. İçeriği uygun bir peeling kullanabilir ve yoğun kıvama sahip bir nemlendirici ile canlılık katabilirsin!

Cildini daha iyi beslemelisin!

Yüzün rüzgar ve soğuk hava ile direkt etkileşim halinde. Bu yüzden zarar görüyor olabilir. Normalde çıkmayan sivilceler, kızarıklar olabilir. E tabi, kaşıntı da beraberinde gelir. Bunların olmaması adına yüzüne gerekli olan vitaminleri uygulamalısın. İyi bir tonik ile derinlemesine temizlik yapabilir, daha sonra serumlarla besleyebilir ve cilt tipine uygun olan nemlendiriciyi kullanabilirsin. Tüm bu aşamalardan sonra güneş koruyucunu da kullanırsan tam olur!

Dudaklarına özen göstermelisin!

Şubat ayının soğuk havası dudakları etkiler. Çatlamasına, soyulmasına, hatta maalesef yarıkların oluşmasına neden olur. Ama bunları önleyebilirsin! Bal ve şekerle de yapılabilecek doğal bir peelingi uygulayabilirsin. Aynı zamanda dudağını besleyecek yağları sürmeyi unutmamalısın. Dışarı çıkacağın zaman yanına kesinlikle nemlendirici bir dudak balmı almalısın. Böylece pürüzsüz ve tatlı gözüken dudaklar sahip olabilirsin!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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