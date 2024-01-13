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Suadiye Rehberi: Restoran, Kafe, Pastane, Bar... Suadiye'de Nereye Gitmeli ?

Suadiye Rehberi: Restoran, Kafe, Pastane, Bar... Suadiye'de Nereye Gitmeli ?

Sena Elçin
Sena Elçin - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 11:01

Kadıköy'ün en nezih semti Suadiye'ye yolunuz düşerse mutlaka gidilmesi gereken yerler nelerdir? İster kahvaltıya ister akşam yemeğine. Suadiye'de mutlaka kendinize göre bir yer bulabilirsiniz. En güzel mekanlar hangileri? Mutlaka denenmesi gereken lezzetler nelerdir? Nerede kahve içmeli? Bu yazıda hepsini bulabilirsiniz.

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Suadiye'de keşfedilmesi gereken yerlerin başında yemek durakları geliyor. İşte Suadiye'nin mutlaka denenmesi gereken lezzetleri...

1. The Grungy

1. The Grungy

Önereceğimiz ilk mekan 'The Grungy' tam burgerseverlere göre! Hamburger yemeyi seviyorsanız burayı mutlaka denemelisiniz. Menüsünde yedi çeşit hamburger bulunuyor. Burger köfteleri ise yalnızca kırmızı etten. Patateslerini de es geçmeyelim. El yapımı patates kızartmaları, ünlü fast food zincirindeki patatesleri aratmıyor. Hatta onlardan çok daha başarılı. Özellikle ekşi seviyorsanız tuz & sirkeli patates kızartmasını mutlaka denemelisiniz. Ayrıca mekan oldukça şık dekore edilmiş. 

Adres: Suadiye, Ülkü Sk. No: 1 D:1C, 34740 Kadıköy/İstanbul

Çalışma SaatleriPazar: 13.00 - 21.30

                            Diğer günler: 12.00 - 21.30 

Instagram Adresi:@thegrungysociety

Ziyaretçi Yorumları: 

'Caddenin en lezzetli burgeri! Birkaç farklı burgeri bulunuyor, neredeyse hepsini denedik ve çok beğendik. Favorim ballı olan. Single boy ile doymak mümkün, özel olarak hazırlanmış ekmeği ve bol soslu bir burger. Yanına sirkeli ve trüflü patates eşlik edince harika oluyor. Tek patates 2 kişi için fazlasıyla yeterli. Çalışanlar nazik ve güler yüzlü. Ayrıca lavabosu çok temiz. Tekrar tekrar tercih ediyoruz 😊😊'

'Cheeseburger ve kajunlu patatesine bayıldım. Porsiyonlar gayet doyurucu. Kesinlikle denemeniz gereken bir burger.'

2. Bafetto

2. Bafetto

Suadiye'de mutlaka denemeniz gereken bir pizzacı. Suadiyeliler tarafından da sıkça tercih edilen popüler bir mekan. İnce hamurlu ve bol malzemeli pizzaları oldukça başarılı. Ayrıca Bağdat Caddesi'nin üstünde, kolay ulaşılabilir bir konumda yer alıyor. Mekan küçük ama çok tatlı ve sıcak

Adres: Suadiye, Bağdat Cad. 384/B, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 478 01 11

Çalışma Saatleri11.00 - 22.30 

Instagram Adresi: @bafetto

Ziyaretçi Yorumları: 

'İkinci kez gidiyoruz. Çok lezzetli pizzalar . Hafta sonu dolayısı ile çok kalabalıktı ancak servis gayet makuldü. Fiyatlar ortalama , iki boy pizza var. Biz bi büyük bi küçük boy tercih ettik. Personel ilgili ve güleryüzlü.'

'Cadde de küçük ama lezzetli bir pizza yapan bir mekan. Pizza çeşidi bol. Fiyatlar makul. Vejetaryen, yeşillikli veya etçi pizzalar var. Masalar temiz ve düzenli. Otopark yok. Ama eve servisi var.'

3. Borsa Lokantası

3. Borsa Lokantası

Suadiye'de ev yemeği yemek istiyorsanız Borsa Lokantasını tercih edebilirsiniz. Lokanta usulü, yemeğinizi seçtikten sonra ödeyip yiyebiliyorsunuz. Çok sayıda yemek çeşidi mevcut. Çorbalar, etli, sebzeli yemekler, tatlılar...Hepsini burada bulabilirsiniz. 

Adres: Caddebostan, Bağdat Cad. No: 314/A, 34728 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 407 14 12

Çalışma Saatleri07.00 - 22.30

Ziyaretçi Yorumları:

'Temiz ve konumu güzel bir Borsa şubesi. Çalışan arkadaşlar yardımcı ve güler yüzle karşılıyorlar. Fiyatlar cadde de ki diğer mekanlara göre bir nebze daha iyi. Çayları İstanbulda içtiğim en iyi çay olabilir 🙌'

Cadde’de sürekli geldiğim, kaliteli yemeği uygun fiyata yiyebileceğiniz bir restoran. Çok çeşitli ev yemeği bulabilirsiniz. Dana kavurma, patlıcan musakka, enginar ve zeytinyağlılarını seviyorum. Tatlıları da efsanedir. Burada yiyeceğiniz profiterol ve sütlaç gerçekten çok başarılı.'

4. Tantuni Tan

4. Tantuni Tan

Türk mutfağının en güzel lezzetlerinden tantuniyi Suadiye'de yemek istiyorsanız buraya uğramalısınız. Ayrıca oldukça uygun fiyatlı. Menülerinde etli ve tavuklu tantunileri mevcut. Yoğurtlu tantunilerini mutlaka denemelisiniz.

Adres: Bağdat Caddesi, Noter Sk. No 19/A, 34730 Kadıköy

Telefon: (0216) 356 17 57

Çalışma Saatleri09.00 - 03.00

Instagram Adresi: @tantunitan33

Ziyaretçi Yorumları: 

'Servis çok hızlı ve çalışanlar çok samimi. Lezzet kesinlikle muhteşem. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim.'

'Bağdat Caddesi gibi bir atmosfer içerisinde uygun fiyatla karnınızı doyurmak isterseniz hem lezzetli hem de bütçe dostu TantuniTan tercih edilebilir. Hızlı servis, gayet lezzetli ürünler ve keyifli bir işletme. Özellikle öğrenci dostu olduğunu düşünüyorum, sokak yemeği sevenleri de çok memnun edecektir.'

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5. Vertical

5. Vertical

Vertical, birçok mekanın buluştuğu bir alan. Pizza, hamburger, sushi, burrito, çeşitli bowllar... Burada birçok yemek çeşidini bulabilirsiniz. Bar kısmı da mevcut ve dilediğiniz alkolle birlikte yemeğinizi tüketebilirsiniz. Ayrıca alanın içerisinde özel bir sistemle bitki yetişiyor. Sürdürülebilirlik bu alanın teması. Yeme, içme harici ortamı görmek için bile gitmelisiniz.

Adres: Erenköy, Caddebostan, Bağdat Cd, Şerafettin Sk. 319-321 C, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0541 248 50 69

Çalışma Saatleri11.00 - 01.00

Instagram Adresi: @verticalistanbul

Ziyaretçi Yorumları: 

'Gerçekten çok lezzetli bir mekan. Herkese tavsiye ediyorum. Ürünleri çok çeşitli bir menüsü var. Alkollü bir mekan. Ambiyans harika. Gidip keyfini çıkartın.'

'Geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşan yemek ve sosyalleşme bahçesine sahip keyifli bir ortamı var, Nappo’nun da burada olması ayrıca güzel 🌸 lezzetli kokteylleri var ‘Passion’ favorim 🍹'

Bu kadar yemekten bahsettik. Sıra tatlıda. Suadiye'de nerede tatlı yenir?

6. Nazar Pastanesi

6. Nazar Pastanesi

Çikolatalı tatlıları seviyorsanız Nazar Pastanesi'nin imza tatlıları sacher pastaları ve profiterolü denemeden geçmeyin. Bugüne kadar denediğiniz en iyi profiterol olabilir! Küçük ve oldukça sıcak bir mekan. Mutlaka uğramalısınız.

Adres: Suadiye, Suadiye Cami Sk. 28/A, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0546 761 30 40

Çalışma Saatleri12.45 - 20.30

Instagram Adresi:@nazarprofiterol

Ziyaretçi Yorumları: 

'Küçük, şirin, birbirinden lezzetli pastalarla ve sütlü tatlılarla dolu bir tatlı butiği. Sacher severler için tam 3 seçenek var. Ayrıca, Kurtuluş'un meşhur Göreme Muhallebici'sinin sütlü tatlıları da burada. Elbette Nazar profiterol hepsinin arasında en öne çıkan ürün. Sahipleri son derece nazik, hakiki İstanbullu insanlar. Umarım biraz daha büyük ve ferah bir yere taşınırlar.'

'Sevgili Nazar Pastanesi Yetkilileri, bu kadar lezzetli bir profiterol nasıl yapabiliyorsunuz, inanılmaz!!! Gönülden tebrikler ve teşekkürler, emeği geçen herkesin eline sağlık. Pırıl pırıl, minnoş bir pastane. Tuzlular da harikaydı, herkese tavsiye ederim. Bol, hayırlı kazançlar dilerim. Sevgilerimle🍑'

7. Lillo

7. Lillo

Dondurma yemenin yazı kışı olmaz diyenler buraya! Gerçek İtalyan dondurması yapan Lillo, gelato konusunda gerçekten çok başarılı. Ayrıca birçok dondurma seçeneği mevcut. Şekersiz tercih edenlere, doğal tatlandırıcılı dondurmaları bile var. Meyveli sorbeler de glutensiz beslenenlerin tercihi olabilir. Denediğinize pişman olmayacağınız bir lezzet. 

Adres: Caddebostan, Bağdat Cad. No:280, 34728 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0530 629 99 26

Çalışma Saatleri10.00 - 22.00

Instagram Adresi: @lillo.tr

Ziyaretçi Yorumları:

'Çok lezzetliydi. Özellikle kahveli çeşidine bayıldım. İtalya’da yediğim dondurmalar dahil olmak üzere hayatımda yediğim en iyi dondurmalardandı 🖤 Avrupa Yakası’na da şube açmanız dileğiyle, bol kazançlar 🍀'

'Atmosfer ve müşteri karşılamaya 10 üzerinden 10 puan veriyorum kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden biri dondurmanın tadı efsane Ayrıca diyet için uygun olan gram olayı Kesinlikle tavsiye ediyorum'

8. Kukis

8. Kukis

Kukis, Suadiye'de en fazla tatlı çeşidine sahip mekan olabilir. Burada mutlaka kendi zevkinize göre tatlı bulabilirsiniz. Ayrıca oldukça ferah ve şık bir tasarıma sahip. Çayları da her zaman taze!

Adres: Suadiye, Bağdat Cad. No:461, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 339 13 13

Çalışma Saatleri: Cuma - Cumartesi: 07.00 - 01.00

                               Diğer günler: 07.00 00.00

Instagram Adresi: @kukisacibadem

Ziyaretçi Yorumları: 

'Dışarıda oturmak isterseniz yer az o yüzden çok sıra oluyor. Akşam yer bulmanız zor olabilir. Tatlı için içeriden bakabiliyorsunuz. Tek tek hepsini sordum ve anlattılar. Ben Siena seçtim. (115 TL) Yumuşacık özel kreması ve çıtırlı, belçika çikolatalı kurabiyesiyle hafif ve inanılmazdı. Bir diğer seçtiğimiz ise Royal idi. Royal ise fıstıklı çikolatası özel sosuyla bir diğer hafif diyebileceğim, fıstıkseverlere özel bir tatlı. Çalışanların ilgisi, güler yüzü ve tatlıların lezzeti harikaydı. Mutlaka denemenizi öneririm.'

'Gerçekten burası için o kadar çok ekleyecek fotoğrafım, o kadar çok söyleyecek sözüm var ki.. İstanbul’daki favori tatlı mekanım olur kendileri. Neredeyse çoğu tatlısını defalarca kez denemiş biri olarak söyleyebilirim ki özellikle başta yaban mersinli cheesecake olmak üzere Fıstık Prens ve Siena favorilerim olup kesinlikle denenmeli. Kurabiyelerden ise Lotus Cookie muhteşem. Fiyatlar bir tık artmış ama bir çuval para koyup alacak kıvama da gelsek gelip yiyeceğim yapacak bir şey yok..'

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9. Sour & Sweet

9. Sour & Sweet

Sour & Sweet'in taze kruvasanlarını hala denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Diğer tatlı çeşitleri de çok başarılı. Ayrıca tuzlu seçenek olarak ekşi mayalı ürünlerini tercih edebilirsiniz. Mekanın mimarisi de oldukça şık. 

Adres: Suadiye, Kazım Özalp Sk. No:38, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon:  0533 432 02 55

Çalışma Saatleri8.30 - 23.00

Instagram Adresi: @sourandsweetbakery

Ziyaretçi Yorumları:

'Özenle hazırlanmış lezzetler, huzurlu bir atmosfer. Tatlıların tümü harika. Caddebostan şubesinden daha ferah, yeni ve daha az kalabalık. Sadece tatlı değil, tuzlular da kahvaltı ve öğlen için harika.

Teşekkürler Sour & Sweet'

'Güzel dekore edilmiş ayrıca mutfak çok başarılı. Ekşi maya üzerine her türlü çeşit bulunabilir. Tatlıları ana yemekleri güzel kahveleri lezzetli ortalamanın biraz üzerinde fiyatlarla güzel hizmet sunan bir kafe. Servis hızlı, personeli ilgili ve güler yüzlü.'

Ben Suadiye'ye yürüyüş yapmaya ve kahve içmeye gidiyorum diyenlerdenseniz. En güzel kafelerden de bahsetmeden geçmeyelim. İşte Suadiye'nin en güzel kafeleri.

10. Kern Coffee & Co

10. Kern Coffee & Co

Bağdat Caddesi'nin kalabalığından uzaklaşıp güzel bir kahve içmek istiyorsanız buraya mutlaka uğramalısınız. Hem iç mekanı hem de dış mekanı oldukça şık dekore edilmiş butik bir kafe. Kahveleri çok başarılı. Menüsünde sıcak - soğuk birçok içecek barındırıyor. Kahvenin yanına eşlik etmesi için tatlı veya tuzlu da tercih edebilirsiniz. Şekersiz, glutensiz seçenekleri mevcut. Kern'e yolunuz düşerse bir Flat white içip yanında da beyaz çikolatalı brownie yiyin derim!

Adres: Suadiye, Ülkü Sk. no:1 D:1A, 34740 Kadıköy/İstanbul

Çalışma Saatleri8.30 - 00.00

Instagram Adresi: @kerncoffe.co

Ziyaretçi Yorumları:

'Caddedeki nadir güzel yerlerden birisidir gerek kahvesi gerek tatlıları baya kaliteli. Ice Lattesini çok beğendim tavsiye ederim.'

'Kahve ve lezzetli kahvaltıları ile ön plana çıkan yeni ve tatlı bir mekan. Kahvaltı menüsündeki Roast Beef Bagels ve egg Benedictli tuzlu wafflelarını kesinlikle tavsiye ederim.'

11. Poco Coffee & Matca Bar

11. Poco Coffee & Matca Bar

Yine küçük ve çok tatlı bir butik kafe olan Poco, matcha seviyorsanız uğramanız gereken bir mekan. Yazın soğuk, kışın sıcak matchaları mevcut. Matchalarıyla ön plana çıksa da kahveleri de oldukça başarılı. 

Adres: Suadiye, Kazım Özalp Sk. 19/A, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0538 777 95 18

Çalışma Saatleri09.00 - 02.00

Instagram Adresi: @pococoffeematcha

Ziyaretçi Yorumları:

'Vanilya ve Mango aromalı Matcha denedik. Hafif ve güzeldi. Hizmet ve servis de güzeldi. Tavsiye ederim. Tekrar gelirim.'

'Strawberry matcha lattesini asla içmeden geçmeyin . Çok mükemmel içecekleri olan bir yer ve mekan çok tatlı.'

12. Homestead Coffe and Company

12. Homestead Coffe and Company

Kaliteli kahve içip güzel bir kafede dinlenmek istiyorsanız mutlaka Homestead'e uğramalısınız. Kahveleri çok lezzetli. Mekan oldukça sakin, bitkilerle dekore edilmiş. Gerçek anlamıyla huzur verici bir yer. Uğramanızı tavsiye ederiz.

Adres:  Caddebostan, Caddebostan İskele Sk. No:14 D:1A, 34728 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0539 937 71 30

Çalışma Saatleri09.00 - 00.00

Instagram Adresi: @homesteadcoffeandco

Ziyaretçi Yorumları: 

'İstanbul'daki en iyi kahveci olmaya adaylar kendileri.

Türkiye’de alabileceğiniz belki de en nitelikli kahveleri kullanıyorlar/satıyorlar, çok özverili ve iletişime açık bir ekip, aynı zamanda tamamen tadında çok başarılı, sıcakkanlı bir misafirperverlik. Soğuk V60 kahveleri çok başarılıydı, üç farklı çekirdek denedik ve hiçbiri üzmedi. Keşke hava bu kadar sıcak olmasaydı da sıcak demlemelerini de deneyebilseydim dedirtti. Limonataları da gayet lezzetliydi, masamızda art arda birkaç kez sipariş edildi.

Ben bütün emek verenlerine teşekkür ediyorum, çok iyi bir iş yapıyorlar. Umarım yakında tekrardan ziyaret edebilirim.'

'Nitelikli kahve, taze ve ev yapımı herkese hitap edebilen ve farklı yiyecek seçenekleri, huzurlu atmosferi ile tatlı mı tatlı bir kafe Mekan sahibi ve çalışanlarının da misafirperverliği ve güzel enerjisi sayesinde çok keyifli hissettiğim bir yer. 🙂 Mutlaka tavsiye ediyorum 🙏🏻'

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Suadiye'de akşam birer kokteyl içelim diyorsanız, biraz da Suadiye'nin en güzel barlarından bahsedelim...

13. Paolina Cocktail & Kitchen

13. Paolina Cocktail & Kitchen

Paolina, Suadiye'de kokteyl içmek için çok iyi bir tercih! Kokteylleri çok güzel. Kokteylin yanına eşlik edebilecek tuzlu & tatlı seçenekleri de menüde mevcut. Ancak mekanın tasarımına ayrı bir parantez açmak lazım. Oldukça şık dizayn edilmiş. Loş aydınlatması da ambiyansa katkıda bulunuyor. Özellikle hafta sonu kalabalık olabilir, gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Adres: Suadiye, Noter Sk. No: 29/A, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0535 408 82 12

Çalışma Saatleri: 12.00 - 01.00

Instagram Adresi: @paolinasuadiye

Ziyaretçi Yorumları: 

'Atmosfer, kokteyller ,yemekler, her şey çok güzeldi. Çalışanlar çok nazik ve ilgili. Aynı zamanda bilgililer. Denediğimiz kokteyllerin hepsi çok güzeldi. İkram olarak gelen her şey çok lezzetliydi. Özellikle humusa bayıldık. Kendi sipariş ettiğimiz yemekler de aynı şekilde çok lezzetliydi. Güzel bir mutfağı olduğu çok açık. Yine gelip farklı yemekler yemeyi kesinlikle çok isterim. Mutfağından barına herkes çok güzel ve titizlikle çalışıyor. Fazlasıyla memnun kaldık.'

'Sokak arasında olmasına rağmen ambiyansı çok hoş, keyifli bir mekan. Fiyatlar cadde mantığına göre makul sayılabilir. Personel güler yüzlü ve ilgili. Kesinlikle tavsiye ederim.'

14. The Wall Suadiye

14. The Wall Suadiye

The Wall, uygun fiyatları ve şık dizaynıyla Suadiye'de tercih edilebilecek mekanlardan biri. Özellikle Happy Hour'a denk gelirseniz fiyatların çok uygun olduğunu göreceksiniz. Etkinlik düzenlemek için de The Wall'ı tercih edebilirsiniz. 

Adres: Suadiye, Bağdat Cad. No:363, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0507 392 21 60

Çalışma Saatleri10.00 - 02.00

Instagram Adresi: @thewallsuadiye

Ziyaretçi Yorumları:

'Bağdat caddesi üzerinde ulaşımı kolay bir lokasyonda. Ambiyansı arkadaşlarla buluşma ve sohbet için uygun. İçeri kısım tercih edilebilir.

Aksam buluşma ve bir şeyler içmek için tercih etmiştik. İçecek olarak tatlı ve mayhoş tadı olan Dolce Rosso kokteyl tercih ettim. İstediğim tat ve kıvamdaydı. Sunum çok güzeldi. Daha hafif içecek olarak portakal aromalı bira tercihse edilebilir. Fiyat ve performans olarak uygun.

Personeller güler yüzlü ve çok ilgili. Serviste sorun yaşamadım. Gece saatleri olmasına rağmen enerjik ve güler yüzle hizmet sunumları vardı.

Şimdiden hoş sohbetler ✌️'

'Çok güzel bir mekan dışarıdan küçücük 5 masalı bir yer gibi görünse de arkada kocaman bir bahçesi var. Çalışanlar çok güler yüzlü ve hızlılar. Bira tabakları çok güzel ve lezzetli. Hepsinden öte evcil hayvan dostu bir mekan.'

15. Suadiye, Caddebostan dedik mi herkesin aklına gelen CKM'den bahsetmesek olmazdı!

15. Suadiye, Caddebostan dedik mi herkesin aklına gelen CKM'den bahsetmesek olmazdı!

Caddebostan Kültür Merkezi'nde etkinlik takvimine bakıp çeşitli tiyatro gösterilerine gidebilirsiniz. Ayrıca CKM Sineması da yıllar sonra tekrar açıldı. Neredeyse vizyondaki tüm filmleri burada nispeten daha uygun fiyatlara seyredebilirsiniz. CKM'nin giriş katında ise Irish Pub bulunuyor. Oraya da uğramanızı tavsiye ederiz. Şimdiden iyi seyirler!

Adres: Caddebostan, Haldun Taner Sk. No:11, 34728 Kadıköy/İstanbul

Telefon:  (0216) 467 36 00

Çalışma Saatleri: 09.00 - 23.30

Instagram Adresi: @ckmsineması

Ziyaretçi Yorumları: 

'İlk gelişim ve keşke daha önce gelseydim çok güzel bir kültür merkezi Kadıköy belediyesine çok teşekkür ederim 🙏 saçma sapan yerlere gidip boşuna para harcamayın bu burası harika 🙏🙏🙏 '

'Tiyatro için gittim. Ulaşımı kolay. Erenköy Marmaray durağından 10 dk yürüme mesafesinde ulaşabiliyorsunuz. Oldukça büyük bir yer. Ben büyük salondaki oyuna gittim. Ayrıca içinde sinema ve pub bulunuyor.'

16. Suadiye Sahili

16. Suadiye Sahili

Suadiye, Caddebostan sahilleri eski İstanbullular tarafından tatil beldesi olarak bilinirdi. Günümüzde bile deniziyle, gün batımıyla ve çimenlik alanıyla huzur verici. Ayrıca bisiklet sürmek isterseniz sahilde bisiklet yolu mevcut. İsbike aracılığıyla bisiklet kiralamanız da mümkün. Ben çimenlerde, kumsalda oturup keyif yapacağım diyorsanız da hemen yakınında bir Migros bulunuyor. Oradan yiyeceğinizi içeceğinizi alıp sahilin keyfini çıkarın! Yalnız lütfen sahili temiz bırakmaya özen gösterelim.

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Umarım Suadiye Rehberi sayesinde güzel bir gün geçirirsiniz.

Umarım Suadiye Rehberi sayesinde güzel bir gün geçirirsiniz.

Şimdiden keyifli günler, iyi eğlenceler!

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