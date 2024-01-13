Suadiye Rehberi: Restoran, Kafe, Pastane, Bar... Suadiye'de Nereye Gitmeli ?
Suadiye Rehberi: Restoran, Kafe, Pastane, Bar... Suadiye'de Nereye Gitmeli ?
Kadıköy'ün en nezih semti Suadiye'ye yolunuz düşerse mutlaka gidilmesi gereken yerler nelerdir? İster kahvaltıya ister akşam yemeğine. Suadiye'de mutlaka kendinize göre bir yer bulabilirsiniz. En güzel mekanlar hangileri? Mutlaka denenmesi gereken lezzetler nelerdir? Nerede kahve içmeli? Bu yazıda hepsini bulabilirsiniz.
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Suadiye'de keşfedilmesi gereken yerlerin başında yemek durakları geliyor. İşte Suadiye'nin mutlaka denenmesi gereken lezzetleri...
1. The Grungy
2. Bafetto
3. Borsa Lokantası
4. Tantuni Tan
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5. Vertical
Bu kadar yemekten bahsettik. Sıra tatlıda. Suadiye'de nerede tatlı yenir?
6. Nazar Pastanesi
7. Lillo
8. Kukis
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9. Sour & Sweet
Ben Suadiye'ye yürüyüş yapmaya ve kahve içmeye gidiyorum diyenlerdenseniz. En güzel kafelerden de bahsetmeden geçmeyelim. İşte Suadiye'nin en güzel kafeleri.
10. Kern Coffee & Co
11. Poco Coffee & Matca Bar
12. Homestead Coffe and Company
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Suadiye'de akşam birer kokteyl içelim diyorsanız, biraz da Suadiye'nin en güzel barlarından bahsedelim...
13. Paolina Cocktail & Kitchen
14. The Wall Suadiye
15. Suadiye, Caddebostan dedik mi herkesin aklına gelen CKM'den bahsetmesek olmazdı!
16. Suadiye Sahili
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Umarım Suadiye Rehberi sayesinde güzel bir gün geçirirsiniz.
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