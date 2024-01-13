Suadiye Rehberi: Restoran, Kafe, Pastane, Bar... Suadiye'de Nereye Gitmeli ?

Suadiye'de mutlaka denemeniz gereken bir pizzacı. Suadiyeliler tarafından da sıkça tercih edilen popüler bir mekan. İnce hamurlu ve bol malzemeli pizzaları oldukça başarılı. Ayrıca Bağdat Caddesi'nin üstünde, kolay ulaşılabilir bir konumda yer alıyor. Mekan küçük ama çok tatlı ve sıcak.

Adres: Suadiye, Bağdat Cad. 384/B, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 478 01 11

Çalışma Saatleri: 11.00 - 22.30

Instagram Adresi: @bafetto

Ziyaretçi Yorumları:

'İkinci kez gidiyoruz. Çok lezzetli pizzalar . Hafta sonu dolayısı ile çok kalabalıktı ancak servis gayet makuldü. Fiyatlar ortalama , iki boy pizza var. Biz bi büyük bi küçük boy tercih ettik. Personel ilgili ve güleryüzlü.'

'Cadde de küçük ama lezzetli bir pizza yapan bir mekan. Pizza çeşidi bol. Fiyatlar makul. Vejetaryen, yeşillikli veya etçi pizzalar var. Masalar temiz ve düzenli. Otopark yok. Ama eve servisi var.'