Starlink'in Türkiye'ye Geliş Tarihi Tekrardan Ertelendi: Yeni İnternet Hizmeti Ülkemize Ne Zaman Gelecek?
Starlink'in Türkiye'ye Geliş Tarihi Tekrardan Ertelendi: Yeni İnternet Hizmeti Ülkemize Ne Zaman Gelecek?
Kaynak: https://www.starlink.com/map
SpaceX bünyesindeki ünlü uydu interneti hizmeti Starlink'in Türkiye'ye geliş tarihi bir kez daha ertelendi.
İşte yeni geliş tarihi👇
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Elon Musk yönetimindeki ünlü uydu internet hizmeti Starlink'in, ülkemize geliş tarihinin tekrardan ertelendiği ortaya çıktı.
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İlk olarak Eylül 2023'te Türkiye'de hizmet vermek için başvuruda bulunan firmanın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile anlaşmaya varıp, 2024'te ülkemize ayak basması bekleniyordu.
Ancak bugün resmi hizmet haritasını güncelleyen Starlink, Türkiye'ye geliş tarihini tekrardan erteledi.
Güncellenen haritaya göre, ünlü internet hizmeti ülkemizde en erken 2025'te kullanılabilir duruma gelecek.
An itibariyle 100'e yakın ülkede resmi olarak hizmet veren Starlink, yüksek hızlı internet bağlantısı sayesinde oldukça kısa bir sürede yaklaşık 3 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.
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