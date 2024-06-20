Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Starlink'in Türkiye'ye Geliş Tarihi Tekrardan Ertelendi: Yeni İnternet Hizmeti Ülkemize Ne Zaman Gelecek?

Starlink'in Türkiye'ye Geliş Tarihi Tekrardan Ertelendi: Yeni İnternet Hizmeti Ülkemize Ne Zaman Gelecek?

İnternet Starlink
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 15:34

SpaceX bünyesindeki ünlü uydu interneti hizmeti Starlink'in Türkiye'ye geliş tarihi bir kez daha ertelendi. 

İşte yeni geliş tarihi👇

Kaynak: https://www.starlink.com/map
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Elon Musk yönetimindeki ünlü uydu internet hizmeti Starlink'in, ülkemize geliş tarihinin tekrardan ertelendiği ortaya çıktı.

Elon Musk yönetimindeki ünlü uydu internet hizmeti Starlink'in, ülkemize geliş tarihinin tekrardan ertelendiği ortaya çıktı.

İlk olarak Eylül 2023'te Türkiye'de hizmet vermek için başvuruda bulunan firmanın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile anlaşmaya varıp, 2024'te ülkemize ayak basması bekleniyordu.

İlk olarak Eylül 2023'te Türkiye'de hizmet vermek için başvuruda bulunan firmanın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile anlaşmaya varıp, 2024'te ülkemize ayak basması bekleniyordu.

Ancak bugün resmi hizmet haritasını güncelleyen Starlink, Türkiye'ye geliş tarihini tekrardan erteledi.

Ancak bugün resmi hizmet haritasını güncelleyen Starlink, Türkiye'ye geliş tarihini tekrardan erteledi.

Güncellenen haritaya göre, ünlü internet hizmeti ülkemizde en erken 2025'te kullanılabilir duruma gelecek.

Güncellenen haritaya göre, ünlü internet hizmeti ülkemizde en erken 2025'te kullanılabilir duruma gelecek.

An itibariyle 100'e yakın ülkede resmi olarak hizmet veren Starlink, yüksek hızlı internet bağlantısı sayesinde oldukça kısa bir sürede yaklaşık 3 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

An itibariyle 100'e yakın ülkede resmi olarak hizmet veren Starlink, yüksek hızlı internet bağlantısı sayesinde oldukça kısa bir sürede yaklaşık 3 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın