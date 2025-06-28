SPK'dan Açığa Satış Yasağı İçin Yeni Karar: Süreyi 29 Ağustos'a Kadar Uzattı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan açığa satış yasağı için yeni karar aldı. Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı ve şirketlerin pay geri alımını kolaylaştıran düzenlemeler, 29 Ağustos’a kadar uzatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SPK'dan açığa satış yasağına ilişkin yeni bir karar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının istikrarı ve yatırımcı güvenliğinin korunması amacıyla daha önce alınan geçici tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın