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SPK'dan Açığa Satış Yasağı İçin Yeni Karar: Süreyi 29 Ağustos'a Kadar Uzattı

SPK'dan Açığa Satış Yasağı İçin Yeni Karar: Süreyi 29 Ağustos'a Kadar Uzattı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.06.2025 - 14:39

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan açığa satış yasağı için yeni karar aldı. Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı ve şirketlerin pay geri alımını kolaylaştıran düzenlemeler, 29 Ağustos’a kadar uzatıldı.

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SPK'dan açığa satış yasağına ilişkin yeni bir karar geldi.

SPK'dan açığa satış yasağına ilişkin yeni bir karar geldi.

SPK, Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan açığa satış yasağı, pay geri alımlarına yönelik kolaylaştırıcı düzenlemeler ve öz kaynak oranı esnekliği gibi önlemlerin süresini 29 Ağustos 2025 seans sonuna kadar uzattı.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının istikrarı ve yatırımcı güvenliğinin korunması amacıyla daha önce alınan geçici tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının istikrarı ve yatırımcı güvenliğinin korunması amacıyla daha önce alınan geçici tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 29 Ağustos 2025 seans sonuna kadar devam ettirilmesine karar verilmiştir.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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