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Şarkıcı Alya Konsere Bornozla Çıkmasının Nedenini Açıkladı: Bavulu İstanbul'da Unutulmuş!

Şarkıcı Alya Konsere Bornozla Çıkmasının Nedenini Açıkladı: Bavulu İstanbul'da Unutulmuş!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.06.2025 - 12:39

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Laz Kızı' karakteriyle ünlenen şarkıcı Alya'nın konser öncesi başına gelmeyen kalmadı. Konsere geç çıkan şarkıcı, sahneye bornozla çıktı. Alaçatı'da bir mekanda sahne alan şarkıcı, “Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu.Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim” diyerek seyirciden anlayış istedi.

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“Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği “Laz Kızı” karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Alya, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

“Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği “Laz Kızı” karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Alya, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

En son Alaçatı’da bir mekanda sahne alan sanatçı, bu kez konserinden çok sahneye çıkış tarzıyla çokça konuşuldu.

Bavulunun İstanbulda unutulduğunu iddia eden şarkıcı Alya, sahneye bornozla çıktı.

Bavulunun İstanbulda unutulduğunu iddia eden şarkıcı Alya, sahneye bornozla çıktı.

Alya'yı öyle görenler şaşkına döndü. Sahnesine başlamadan önce açıklama yapan şarkıcı, 'Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu'' diyerek anlayış istedi.

Açıklamasına devam eden şarkıcı şunları söyledi:

Açıklamasına devam eden şarkıcı şunları söyledi:

''Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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