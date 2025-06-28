Şarkıcı Alya Konsere Bornozla Çıkmasının Nedenini Açıkladı: Bavulu İstanbul'da Unutulmuş!
Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Laz Kızı' karakteriyle ünlenen şarkıcı Alya'nın konser öncesi başına gelmeyen kalmadı. Konsere geç çıkan şarkıcı, sahneye bornozla çıktı. Alaçatı'da bir mekanda sahne alan şarkıcı, “Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu.Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim” diyerek seyirciden anlayış istedi.
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“Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği “Laz Kızı” karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Alya, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
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Bavulunun İstanbulda unutulduğunu iddia eden şarkıcı Alya, sahneye bornozla çıktı.
Açıklamasına devam eden şarkıcı şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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