Şarkıcı Alya Konsere Bornozla Çıkmasının Nedenini Açıkladı: Bavulu İstanbul'da Unutulmuş!

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Laz Kızı' karakteriyle ünlenen şarkıcı Alya'nın konser öncesi başına gelmeyen kalmadı. Konsere geç çıkan şarkıcı, sahneye bornozla çıktı. Alaçatı'da bir mekanda sahne alan şarkıcı, “Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu.Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim” diyerek seyirciden anlayış istedi.