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Sosyetenin Gözü Bu Davetteydi: Feryal Gülman, 4 Aylık Torunu İçin Çırağan Sarayı'nda Davet Verdi!

Sosyetenin Gözü Bu Davetteydi: Feryal Gülman, 4 Aylık Torunu İçin Çırağan Sarayı'nda Davet Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 15:46
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Cemiyet hayatının yıllardır gündemden düşmeyen ismi Feryal Gülman, babaanne olmanın sevincini bu kez İstanbul'un en göz alıcı mekânlarından birinde kutladı. Oğlu Aslan Kemal Gülman ile gelini Mariam'ın 4 aylık bebekleri Leo Aras için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 'Hoş geldin' davetine sosyetenin tanıdık yüzleri akın etti. Mavi ve beyaz detaylarla süslenen masalardan konuk listesine kadar davetin her ayrıntısı merak konusu oldu.

Kaynak: HT Kulüp

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Feryal Gülman, Kemal Gülman'la sekiz yıl süren boşanma davasıyla sosyetenin en çok konuşulan ismi olmuştu.

Feryal Gülman, Kemal Gülman'la sekiz yıl süren boşanma davasıyla sosyetenin en çok konuşulan ismi olmuştu.

Feryal Gülman'ın adı, Gülman Şirketler Grubu'nun patronu Kemal Gülman'la yaptığı evlilik ve ardından gelen olaylı ayrılıkla uzun yıllar magazin sayfalarından eksik olmadı. Kendisinden 32 yaş büyük eşine 2013'te açtığı boşanma davası tam sekiz yıl sürdü ve mahkeme Kasım 2021'de zina gerekçesiyle Feryal Gülman'ı haklı bularak çifti boşadı.

Yalı, tablo ve soyadı tartışmalarıyla uzayan bu çekişmeli dönemin ardından Feryal Gülman, bu kez çok daha keyifli bir haberle, oğlu Aslan Kemal Gülman'ın kurduğu yuva ve aileye katılan minik torunuyla konuşuluyor.

Aslan Kemal Gülman ile Mariam Mekhdieva'nın oğlu Leo Aras, evlilik yıl dönümlerinin ertesi günü dünyaya geldi.

Aslan Kemal Gülman ile Mariam Mekhdieva'nın oğlu Leo Aras, evlilik yıl dönümlerinin ertesi günü dünyaya geldi.

Aslan Kemal Gülman ile Azerbaycanlı Mariam Mekhdieva'nın aşkı Saint-Tropez'de başlamış, çift 2024'te Atina'daki evlilik teklifinin ardından Moskova'da nişanlanmıştı. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un Eylül 2024'te aktardığına göre ikisi de o dönem 28 yaşındaydı ve Aslan Kemal, sevgilisini çoktan annesi ve babasıyla tanıştırmıştı.

14 Haziran 2025'te Esma Sultan'da cemiyet hayatının pek çok tanıdık yüzünü ağırlayan bir düğünle dünyaevine giren ikili, evliliklerinin ilk yılını bir bebekle taçlandırdı. Leo Aras, 15 Haziran 2026 sabahı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde, anne ve babasının evlilik yıl dönümünün ertesi günü dünyaya gelerek Feryal Gülman'ı ilk kez babaanne yaptı.

Feryal Gülman'ın Çırağan Sarayı'ndaki davetinde masalar "Hoş geldin Leo Aras" konseptiyle hazırlandı.

Feryal Gülman'ın Çırağan Sarayı'ndaki davetinde masalar "Hoş geldin Leo Aras" konseptiyle hazırlandı.

İlk torununa duyduğu sevgiyi hiç saklamayan Feryal Gülman, Leo Aras'ın dünyaya gelişini kutlamak için Çırağan Palace Kempinski'de şık bir davet düzenledi. Mavi ve beyaz tonlardaki çiçek aranjmanlarının ayıcık temalı süslemelerle buluştuğu masalar, 'Hoş geldin Leo Aras' konseptiyle hazırlanınca gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Feryal Gülman'ın en yakınında oğlu Aslan Kemal, gelini Mariam ve günün yıldızı minik Leo Aras vardı. Dalia Garih, Beyza Uyanoğlu, Monik İpekel, Yasmin Erbil, Burcu Ersöz ve Bahar Şer gibi cemiyet hayatının yakından tanınan isimleri de babaanne Feryal Gülman'ın sevincine ortak olmak için Çırağan'daydı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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