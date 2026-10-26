Sosyetenin Gözü Bu Davetteydi: Feryal Gülman, 4 Aylık Torunu İçin Çırağan Sarayı'nda Davet Verdi!

Aslan Kemal Gülman ile Azerbaycanlı Mariam Mekhdieva'nın aşkı Saint-Tropez'de başlamış, çift 2024'te Atina'daki evlilik teklifinin ardından Moskova'da nişanlanmıştı. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un Eylül 2024'te aktardığına göre ikisi de o dönem 28 yaşındaydı ve Aslan Kemal, sevgilisini çoktan annesi ve babasıyla tanıştırmıştı.

14 Haziran 2025'te Esma Sultan'da cemiyet hayatının pek çok tanıdık yüzünü ağırlayan bir düğünle dünyaevine giren ikili, evliliklerinin ilk yılını bir bebekle taçlandırdı. Leo Aras, 15 Haziran 2026 sabahı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde, anne ve babasının evlilik yıl dönümünün ertesi günü dünyaya gelerek Feryal Gülman'ı ilk kez babaanne yaptı.