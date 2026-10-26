Sosyetenin Gözü Bu Davetteydi: Feryal Gülman, 4 Aylık Torunu İçin Çırağan Sarayı'nda Davet Verdi!
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Cemiyet hayatının yıllardır gündemden düşmeyen ismi Feryal Gülman, babaanne olmanın sevincini bu kez İstanbul'un en göz alıcı mekânlarından birinde kutladı. Oğlu Aslan Kemal Gülman ile gelini Mariam'ın 4 aylık bebekleri Leo Aras için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 'Hoş geldin' davetine sosyetenin tanıdık yüzleri akın etti. Mavi ve beyaz detaylarla süslenen masalardan konuk listesine kadar davetin her ayrıntısı merak konusu oldu.
Kaynak: HT Kulüp
Feryal Gülman, Kemal Gülman'la sekiz yıl süren boşanma davasıyla sosyetenin en çok konuşulan ismi olmuştu.
Aslan Kemal Gülman ile Mariam Mekhdieva'nın oğlu Leo Aras, evlilik yıl dönümlerinin ertesi günü dünyaya geldi.
Feryal Gülman'ın Çırağan Sarayı'ndaki davetinde masalar "Hoş geldin Leo Aras" konseptiyle hazırlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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