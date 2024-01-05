Sosyal Medya Etkileşimi İçin Plaj Temizliyormuş Numarası Yapan Kadının Tepki Çeken Görüntüleri

Sosyal medyada etkileşim alarak daha çok takipçiye ve daha fazla reklama ulaşmak isteyen insanlar, bunu başarabilmek için de türlü türlü yollara başvuruyorlar. Birçoğuna da hepimiz az çok aşinayız.
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde de bir kadının plaj temizliği yapıyormuş numarası yaparak arkadaşına poz verdiği anlar ifşa edildi.
Plajdaki çöpleri temizliyormuş gibi yaparak poz veren kadının sosyal medya için yaptığı o numaranın ifşa edildiği görüntüler ise gündem oldu.
İşte o görüntüler: 👇
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