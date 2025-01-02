onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Son Yılların Gözde Oyuncusu Sydney Sweeney’in 12 Cilt Bakım Tüyosu

etiket Son Yılların Gözde Oyuncusu Sydney Sweeney’in 12 Cilt Bakım Tüyosu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 18:01

Euphoria dizisini bir kere bile izlediyseniz başarılı ve güzel oyuncu Sydney Sweeney'e hayran olmamanız imkansız... Oyunculuğu kadar özellikle cilt bakıma olan takıntısı ile de oldukça konuşulan bir isim. Peki, cildi parıl parıl parlayan bu oyuncunun güzellik sırları nelermiş? 🌞

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle su içmenin öneminden bahsederek başlıyor.

Gün içinde çok fazla makyaj yapmasa da özellikle yer aldığı dizi setlerinde cildinde çok fazla makyaj olduğu için pul pul dökülmeler yaşadığını söyleyen başarılı aktör, günlük su tüketimine oldukça önem veriyor. Her şeyden önce en önemlisi onun için su içmek!

2. Güne duş alarak başlıyor!

Duş aldıktan sonra yüzünü ve cildini mutlaka nemlendiriyor. Karma bir cildi olduğu için temizleme jelini çok güçlü veya içeriği zayıf olan ürünlerden yana tercih etmiyor. Yüzünde pul pul görüntü olmaması onun için oldukça önemli, yoksa makyajı yüzüne oturmayabiliyormuş...

3. Onun da cilt temizliğinde ilk adımı yağ bazlı bir temizleyici!

Sivilce izleriyle çok uzun süre mücadele eden Sydney, bir temizleme yağı ile makyajını çıkarıyor. Yağlı temizleyiciyi kuru cilde uygulayarak çevresel kirden arındırıyor, ardından suyla durulayarak yıkıyor. Yağlı bir temizleyici kullandığı için cildi ilk aşamada nemlenmiş oluyor...

4. Daha sonra bir vazelin yardımı ile makyajını siliyor.

Özellikle maskara ve göz kalemini çıkarmak için vazelin olmazsa olmazlarından... Pamukla nazik bir şekilde göz makyajını çıkardıktan sonra diğer adımlara geçiyor.

5. Alışılmışın dışında bir şekilde cilt bakım rutinini bitiriyor...

Cilt temizleme işlemlerinin hepsi bittikten sonra cildini nemlendiriyor. Nemlendirme işleminden sonra yüzüne tekrar cilt bakım serumu sürüyor. Cilt bakım rutinlerinde nemlendirme işlemi genellikle son adımdır, demek ki güzel oyuncunun ışıltısı bundan kaynaklanıyor...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Makyajı tamamen çıktıktan sonra peeling uyguluyor!

Genellikle haftada 1 kez peeling uygulamaya oldukça özen gösteriyor. Karma bir cilt yapısına sahip olduğu için günlük peeling ürünleri de tercih ettiğinden bahsediyor. Ölü deriyi soymak, pürüzsüz soku ve derinlemesine temizlik için peeling yapmak vazgeçemeyeceği cilt bakım rutinlerden bir tanesi!

7. Tabii ki herkes kadar onun da olmazsa olmazı güneş kremi!

Eskiden pek güneş kremi kullanmadığını biraz utanarak itiraf ediyor. Cildi çok hassas olmasına rağmen pek dikkat etmediğini ve sonuçlarının biraz ağır olduğundan da bahsediyor. Şu an güneş kremi kullandığı için kendini çok daha iyi hissediyormuş.

8. Gece kremi cildinin ihtiyaçlarına göre değişiyor.

Gece kremi kullanımında cildinin neye ihtiyaç duyduğu onun için belirleyici oluyor. Dermatoloğunun yazdığı reçeteli merhemi ya da uzun süre cilde ferahlık katan nemlendirici ile uykuya hazırlanıyor.

9. Kore güzellik tüyolarından hyaluronik serum mucizevi ürünlerinden bir tanesi...

Serum uygulaması ona göre cilt bakım rutinin temelini oluşturuyor. Cildini kuruduğunda nötralize etmek için hyaluronik asit elinin ilk gittiği serum... Kore güzellik markalarının ürünlerini severek kullandığını da söylüyor.

10. Cilt bakım rutinini bazı tedavilerle destekliyor.

Cilt bakım rutinini özellikle kırmızı ışık tedavisiyle destekliyormuş. Cilt tonunu iyileştirmek, aktif sivilceleri tedavi etmek, iltihabı azaltmak için kırmızı ışık terapisi oldukça faydalıymış. Hem mikro akım hem de kırmızı ışık teknolojisinin büyük hayranıymış!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Cilt bakımın favori kremi: Hyaluronik krem!

Özellikle de cildinin kuru olduğu zamanlarda cildini kuruluktan kurtaran en öneli ürün hyaluronik krem olduğunu ve çok faydalı olduğundan bahsediyor. Göz altları kuruduğunda vazelin uyguluyor. Böylece makyajın kuruyup çatlamasının da önüne geçmiş oluyor!

12. Uyku rutinine, cilt bakımı kadar dikkat ediyor!

Günlük 7-8 saat uyumaya oldukça dikkat ettiğini de altını çizerek açıklıyor. Bunun nedeni az uyumasından dolayı özellikle göz altlarında oluşan mor halkalardan nefret ettiğini gülerek anlatıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın