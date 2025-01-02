Son Yılların Gözde Oyuncusu Sydney Sweeney’in 12 Cilt Bakım Tüyosu
Son Yılların Gözde Oyuncusu Sydney Sweeney’in 12 Cilt Bakım Tüyosu
Euphoria dizisini bir kere bile izlediyseniz başarılı ve güzel oyuncu Sydney Sweeney'e hayran olmamanız imkansız... Oyunculuğu kadar özellikle cilt bakıma olan takıntısı ile de oldukça konuşulan bir isim. Peki, cildi parıl parıl parlayan bu oyuncunun güzellik sırları nelermiş? 🌞
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle su içmenin öneminden bahsederek başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Güne duş alarak başlıyor!
3. Onun da cilt temizliğinde ilk adımı yağ bazlı bir temizleyici!
4. Daha sonra bir vazelin yardımı ile makyajını siliyor.
5. Alışılmışın dışında bir şekilde cilt bakım rutinini bitiriyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Makyajı tamamen çıktıktan sonra peeling uyguluyor!
7. Tabii ki herkes kadar onun da olmazsa olmazı güneş kremi!
8. Gece kremi cildinin ihtiyaçlarına göre değişiyor.
9. Kore güzellik tüyolarından hyaluronik serum mucizevi ürünlerinden bir tanesi...
10. Cilt bakım rutinini bazı tedavilerle destekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Cilt bakımın favori kremi: Hyaluronik krem!
12. Uyku rutinine, cilt bakımı kadar dikkat ediyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın