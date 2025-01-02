Son Yılların Gözde Oyuncusu Sydney Sweeney’in 12 Cilt Bakım Tüyosu

Eskiden pek güneş kremi kullanmadığını biraz utanarak itiraf ediyor. Cildi çok hassas olmasına rağmen pek dikkat etmediğini ve sonuçlarının biraz ağır olduğundan da bahsediyor. Şu an güneş kremi kullandığı için kendini çok daha iyi hissediyormuş.