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Son Bölümlerde Yürekleri Ağza Getiren Bahar Dizisinin 7. ve 8. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

etiket Son Bölümlerde Yürekleri Ağza Getiren Bahar Dizisinin 7. ve 8. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 17:09

Bahar dizisinin 7. ve 8. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 03.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bahar dizisinin 6. bölümünün kıyafetlerini burada bulabilirsiniz. 👇🏻

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7. bölümdeki sahnelerde Bahar'ın fularları ve şapkası oldukça dikkat çekiciydi.

7. bölümdeki sahnelerde Bahar'ın fularları ve şapkası oldukça dikkat çekiciydi.

Bahar karakterinin ressam şapkaları, çoğunlukla Demet Evgar'ın kişisel şapkalarından, ve özel yapım. Bu yüzden şapkanın linkini veremiyoruz. Ama renkli fular, RumisuWorld markasına ait. Bu sahnedeki ceket, Brooks Brothers markasına, kazak ise Marks&Spencer marka. Kazağı burada bulabilirsiniz.

Bahar, kahve molasını Evren Hoca ile sohbet ederek geçirdi.

Bahar, kahve molasını Evren Hoca ile sohbet ederek geçirdi.

Bahar'ın renkli fularları diziye renk katıyor ve çok şık görünüyor. 😍 Fuların markası Floripa ArtWorks, gözlüğün markası ise By Kilian. Gözlük şu anda stokta olmadığı için linkini veremiyoruz, ama markanın benzer gözlüklerini burada bulabilirsiniz.

Double date'ten sonra Bahar ve Timur eve dönüyor.

Double date'ten sonra Bahar ve Timur eve dönüyor.

7. bölümün en iyi kombini, şüphesiz Bahar'ın siyah etek ve ceketli kombiniydi. Bahar'ın ceketi H&M markasına ait, ceketin benzerini burada bulabilirsiniz.

Deri etek ise Mango'nun son sezonunun en sevilen parçalarından. Fiyatı 999 TL. Burada bulabilirsiniz.

Umay, sokakta grafitti yaparken Timur ile karşılaşıyor.

Umay, sokakta grafitti yaparken Timur ile karşılaşıyor.

Timur'un küplere bindiğini görmek izleyicileri biraz keyiflendirse de, Umay için üzüldük. 

Umay'ın kazağı Join Us markasına ait, fiyatı 1199 TL. Buradan ulaşabilirsiniz.

Eve gelen Bahar, Timur ve Umay'ın arasındaki kaosu beklemiyordu.

Eve gelen Bahar, Timur ve Umay'ın arasındaki kaosu beklemiyordu.

Bahar'ın bu sahnedeki kabanı, Koton markasına, şalı ise Rivus'a ait. Kabanın fiyatı 777 TL, şalın fiyatı ise 999 TL. Buradan ulaşabilirsiniz.

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Rengin hastanedeyken, Parla, Umay ile birlikte kalıyor.

Rengin hastanedeyken, Parla, Umay ile birlikte kalıyor.

Parla'nın bu sahnede giydiği pijama, Penti markasına ait. Fiyatı 699 TL.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Bahar, yeşil kombini ile yine diziye renk kattı. 💚

Bahar, yeşil kombini ile yine diziye renk kattı. 💚

Bahar'ın bu sahnede giydiği gömlek, Machka markasına ait, maalesef şu anda stoklarda yok. Markanın diğer ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Parla'nın spor ve salaş kombinleri gerçekten çok başarılı.

Parla'nın spor ve salaş kombinleri gerçekten çok başarılı.

Parla'nın giydiği yıldız baskılı soluk gri sweatshirt, Bershka markasına ait, fiyatı 990 TL. Buradan ulaşabilirsiniz.

Rengin'in eski eşinden aldığı telefon kötü sonlandı.

Rengin'in eski eşinden aldığı telefon kötü sonlandı.

Degaje yaka yeşil bluzun benzerini burada bulabilirsiniz.

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