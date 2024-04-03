Son Bölümlerde Yürekleri Ağza Getiren Bahar Dizisinin 7. ve 8. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Son Bölümlerde Yürekleri Ağza Getiren Bahar Dizisinin 7. ve 8. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Bahar dizisinin 7. ve 8. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.
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Bu içerik 03.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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7. bölümdeki sahnelerde Bahar'ın fularları ve şapkası oldukça dikkat çekiciydi.
Bahar, kahve molasını Evren Hoca ile sohbet ederek geçirdi.
Double date'ten sonra Bahar ve Timur eve dönüyor.
Umay, sokakta grafitti yaparken Timur ile karşılaşıyor.
Eve gelen Bahar, Timur ve Umay'ın arasındaki kaosu beklemiyordu.
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Rengin hastanedeyken, Parla, Umay ile birlikte kalıyor.
Bahar, yeşil kombini ile yine diziye renk kattı. 💚
Parla'nın spor ve salaş kombinleri gerçekten çok başarılı.
Rengin'in eski eşinden aldığı telefon kötü sonlandı.
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