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Sokak Röportajında Konuşan Vatandaş, Uzaylıların Devlet Adamlarıyla Anlaşıp Vitaminlerimizi Çaldığını Anlattı

Sokak Röportajında Konuşan Vatandaş, Uzaylıların Devlet Adamlarıyla Anlaşıp Vitaminlerimizi Çaldığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 09:59

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Zeyrek kanalının mikrofonlarına konuşan bir vatandaş röportajıyla dikkat çekti. Uzaylıların devlet adamlarıyla işbirliği içinde olduğunu ve dahasını dile getirdi. İzleyicilerse video karşısında yorumlarda bir araya geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Uzaylıların dünyayı merak ettiğini ve devlet adamlarıyla anlaşarak dünyaya geldiklerini söyledi.

Uzaylıların dünyayı merak ettiğini ve devlet adamlarıyla anlaşarak dünyaya geldiklerini söyledi.

Ardından ise vücudumuzdaki vitaminleri çaldıklarını anlatarak bizzat kendisinin böyle bir durum yaşadığını iddia etti.

Ardından ise vücudumuzdaki vitaminleri çaldıklarını anlatarak bizzat kendisinin böyle bir durum yaşadığını iddia etti.

Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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