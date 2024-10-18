Adrenalinseverlerin Yerden Metrelerce Yüksekteki Korku Dolu Anları

Bazen korku dolu videoları ekran başından izlemek bile tüyleri ürpertirken bir de bizzat yaşamayı hayal etmek zor olabiliyor. Peki ya siz yükseklik korkusu olanlardan mısınız yoksa adrenalin tutkunlarından mı? Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dengenin en önemli olduğu yerden metrelerce yüksekte yürüme çalışmalarındaki kişilerin başarısız olduğu video derlemesi sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimi telefonunu düşürürken kimi denge sağlayamayıp kendi düşüyordu. O anları izlerken adeta bizim canımız yandı.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın