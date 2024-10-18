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Adrenalinseverlerin Yerden Metrelerce Yüksekteki Korku Dolu Anları

Adrenalinseverlerin Yerden Metrelerce Yüksekteki Korku Dolu Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 09:28

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Bazen korku dolu videoları ekran başından izlemek bile tüyleri ürpertirken bir de bizzat yaşamayı hayal etmek zor olabiliyor. Peki ya siz yükseklik korkusu olanlardan mısınız yoksa adrenalin tutkunlarından mı? Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Dengenin en önemli olduğu yerden metrelerce yüksekte yürüme çalışmalarındaki kişilerin başarısız olduğu video derlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Dengenin en önemli olduğu yerden metrelerce yüksekte yürüme çalışmalarındaki kişilerin başarısız olduğu video derlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Kimi telefonunu düşürürken kimi denge sağlayamayıp kendi düşüyordu. O anları izlerken adeta bizim canımız yandı.

Kimi telefonunu düşürürken kimi denge sağlayamayıp kendi düşüyordu. O anları izlerken adeta bizim canımız yandı.

İşte o anlar 👇

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