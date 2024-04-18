Sokak Röportajında AK Parti-CHP Tartışması Yaşayan İki Amcanın Kavgasında Küfürlerin Havada Uçuştu

Sokak röportajları artık ülkemizin vazgeçilmezi. Özellikle Youtube’da birçok kanal sokağa çıkarak halka mikrofon uzatıyor ve birçok konuda fikirlerini alıyor. Bu röportajların çoğu da elbette günümüz siyaseti ile ilgili oluyor.
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Bir sokak röportajında AK Parti-CHP tartışmasına tutuşan iki amcanın kavgası sosyal medyada viral oldu.
Küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı, vatandaşlar araya girerek durdurdu.
İşte o kavga;
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Amcalar daha durmuyor bı yerinde :D
Bu ampulu kıçına soksaymış ya diger moruk :P
Aşağıdaki tesisat çalışmayınca, direkt çeneye vuruyor. O yüzden masumca edilen küfürler bunlar :)) artık bu yaştan sonra ellerine alıp oynayabilecekleri tek ... Devamını Gör