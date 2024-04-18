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Sokak Röportajında AK Parti-CHP Tartışması Yaşayan İki Amcanın Kavgasında Küfürlerin Havada Uçuştu

Sokak Röportajında AK Parti-CHP Tartışması Yaşayan İki Amcanın Kavgasında Küfürlerin Havada Uçuştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 11:41

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Sokak röportajları artık ülkemizin vazgeçilmezi. Özellikle Youtube’da birçok kanal sokağa çıkarak halka mikrofon uzatıyor ve birçok konuda fikirlerini alıyor. Bu röportajların çoğu da elbette günümüz siyaseti ile ilgili oluyor.

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Bir sokak röportajında AK Parti-CHP tartışmasına tutuşan iki amcanın kavgası sosyal medyada viral oldu.

Bir sokak röportajında AK Parti-CHP tartışmasına tutuşan iki amcanın kavgası sosyal medyada viral oldu.

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı, vatandaşlar araya girerek durdurdu.

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı, vatandaşlar araya girerek durdurdu.

İşte o kavga;

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ladyx

Amcalar daha durmuyor bı yerinde :D

seremonix

Bu ampulu kıçına soksaymış ya diger moruk :P

Blau und Marchen

Aşağıdaki tesisat çalışmayınca, direkt çeneye vuruyor. O yüzden masumca edilen küfürler bunlar :)) artık bu yaştan sonra ellerine alıp oynayabilecekleri tek ... Devamını Gör