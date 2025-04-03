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ŞOK'a Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri Geliyor! 5 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri Geliyor! 5 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
03.04.2025 - 10:16

ŞOK 5 Nisan ile 12 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Nisan ile 12 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.

Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.

  • Yarış Arabası 250 TL, 

  • Gokidy Sök-Tak Dinozorlar 50 TL, 

  • Gokidy Minik Doktor / Tamirci / Bahçıvan Oyun Seti 200 TL, 

  • 30 cm Dollyland Lovlie Uzun Saçlı Prenses 200 TL,

  • Aslan Figürlü Sprey Tabanca 200 TL,

  • Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 200 TL,

  • Büyük Teker Araba 100 TL, Aksesuarlı Sevimli At Seti 100 TL, 

  • 30 cm Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 300 TL, 

  • İş Araçları 75 TL, 

  • Çılgın Motorlu Hayvanlar 100 TL,

  • Balık Olta Seti 100 TL,

  • Pilsan Blok İş Makineleri Serisi 200 TL, 

  • Kurmalı Zıplayan Kurbağa 50 TL, 

  • Kurbağa Denge Oyunu 100 TL, 

  • Bionic Adam 100 TL,

  • Jumping Spiders Kutu Oyunu 150 TL, 

  • 1000 Parça Puzzle 75 TL, 

  • Mutlu Çocuk Hikayeleri 39,95 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında 

  • 650 ml Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 85 TL, 

  • 665 gram Eti Lifalif İnce Öğütülmüş 70 TL, 

  • 960 ml Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 69 TL,

  • Kotex Ped Çeşitleri 65 TL,

  • 4x1 litre Fuse Tea Limon Aromalı Soğuk Çay 105 TL

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değirmencikızı
değirmencikızı
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