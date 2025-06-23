ŞOK'a Altus Çamaşır Makinesi Geliyor! 25 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 25 Haziran - 2 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Haziran - 25 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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Alpina Beyaz Ankastre Set 6.499 TL,
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2'li Bambu Kaşık Set 25 TL,
Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık Seti 249 TL,
Haftanın fırsatları
Şok Ne Alırsan 50 TL
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