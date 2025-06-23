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ŞOK'a Altus Çamaşır Makinesi Geliyor! 25 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Altus Çamaşır Makinesi Geliyor! 25 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
23.06.2025 - 17:04

ŞOK 25 Haziran - 2 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Haziran - 25 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Alpina Beyaz Ankastre Set 6.499 TL,

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.499 TL,

  • Sinbo Tost Makinesi 599 TL, 

  • Sinbo Inox Waffle Makinesi 849 TL, 

  • Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 2.099 TL, 

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL,

  • Superia Doğrayıcı 899 TL

En uzun gün fırsatlarından yararlanmak için tıklayın.

2'li Bambu Kaşık Set 25 TL,

2'li Bambu Kaşık Set 25 TL,

  • Bambu Dikdörtgen Kanepe Tepsi 329 TL, 

  • 3'lü Hazır Sepet 279 TL, 

  • Takı Seti Organizer 269 TL, 

  • Yuvarlak Hasır Sepet 269 TL, 

  • Bambu Peynir Sunum Kesme Tahtası 199 TL, 

  • Bambu Yuvarlak Kanepe Tepsisi 299 TL, 

  • Bambu Kalpli Çerezlik 129 TL, 

  • Bambu Papatya Çerezlik 129 TL, 

  • Bambu Yuvarlak Çerezlik 129 TL, 

  • Bambu Dikdörtgen Çerezlik 129 TL, 

  • Rulo Peçetelik 119 TL,

  • Yucca Salon Bitkisi 165 TL

Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık Seti 249 TL,

Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık Seti 249 TL,

  • Vip Ahmet Oval Kahvaltılık 29,95 TL, 

  • Boncuk Desenli Pasta Tabağı 50 TL, 

  • 400 ml Borosilikat Latte Kupası 59,95 TL, 

  • 350 ml Borosilikat Cappuccino Bardağı 59,95 TL, 

  • 300 ml Kedi Figürlü Borosilikat Kupa 59,95 TL, 

  • 2'li Borosilikat Kupa 129 TL, 

  • 700 ml Borosilikat Kahve Karafı 199 TL, 

  • 450 cc Borosilikat Cezve 59,95 TL,

  • 500 ml Borosilikat Öeşrubat Bardağı 50 TL,

  • Mini Cam Saklama Kabı Çeşitleri 75 TL, 

  • 3'lü Borosilikat Magnolia Kasesi 129 TL, 

  • 4'lü Borosilikat Espresso Fincanı 100 TL, 

  • Muffin Kek Kalıbı Çeşitleri 50 TL, 

  • Vip Ahmet Servis Gereçleri 25 TL,

  • Dondurucu Saklama Kabı Çeşitleri 50 TL, 

  • 6'lı Renkli Cam Pipet 50 TL, Soyacak 75 TL,

  • Jowoo Mutfak Çakmağı 29,95 TL

Haftanın fırsatları

Haftanın fırsatları

25 TL üstü alışverişlerde kasa arkası indirimleri

  • 3x180 gram Pınar Labne 105 TL, 

  • 150 gram Tchiba Gold Selection Çözünebilir Kahve 150 TL, 

  • 200 gram Superfresh Pizza Tost 55 TL, 

  • 4x1 litre Kristal Kola / Portakal 80 TL,

  • 30'lu Finish Powerball Quantum Max Karbonat 150 TL

Şok Ne Alırsan 50 TL

Şok Ne Alırsan 50 TL

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Şok İste Gelsin

Şok İste Gelsin

Şok Haftanın Win Ürünleri

Şok Haftanın Win Ürünleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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