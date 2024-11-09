Soğuk Havalarda Birçoğumuzun Cildinde Ortaya Çıkan 10 Cilt Problemi

Genel cildin kuruluğundan bahsettik ama göz çevresine ayrı bir parantez açmak gerek. Göz çevresi hem en hassas hem de en çok ihmal edilen bölgelerden. Soğuk havada çok etkilenen göz çevresi çok hızlı şekilde nemini kaybediyor ve kuruyor. Nem azaldıkça bu çevrede kırışıklıklar çok daha belirgin hale geliyor. Uzun vadede bu durum göz çevresinin daha erken yaşlanmasına neden oluyor.