Soğuk Havalarda Birçoğumuzun Cildinde Ortaya Çıkan 10 Cilt Problemi
Soğuk Havalarda Birçoğumuzun Cildinde Ortaya Çıkan 10 Cilt Problemi
Soğuk havalarda en çok etkilenen cildimiz oluyor. Bu soğuklarda ciltte kuruluktan kızarıklığa birçok sorunla kaşılaşabiliyoruz. Peki ne bu sorunlar? Hadi cildimizin yaşadığı bu sorunlara daha yakından bakalım...
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1. Kuru Cilt
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2. Çatlamış Dudak
3. Kızarıklık
4. Egzama
5. Kaşıntı
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