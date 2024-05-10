Skandal Olay! Hastalarının Ölümüne Neden Olduğu İddia Ediliyordu: Meslekten 3 Yıl Men Edildi
Skandal Olay! Hastalarının Ölümüne Neden Olduğu İddia Ediliyordu: Meslekten 3 Yıl Men Edildi
Hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında pek çok dava açılan Prof. Dr. Alper Çelik hakkında karar verildi.
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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu’nun toplantısında Prof. Dr. Alper Çelik’in 3 yıl süreyle meslekten men edilmesine karar verdi.
Kararda ayrıca, 6 Mayıs 2024’den itibaren Çelik’e ve çalıştığı özel hastaneye mesleğini icra edemeyeceğinin bildirilmesi, muayenehanesinde hiçbir surette mesleğini icra etmemesi, çalıştığı özel hastaneden ayrılışının yapılarak yapılacak men işleminin eş zamanlı başlangıç ve bitiş tarihinin uygulanması için gerekli belgelerin Sağlık Bakanlığı’na iletilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesinin istendiği öğrenildi.
Öte yandan vefatla sonuçlanan ameliyatlar sonrası aileler seslerini duyurmak amacıyla süreci birçok mecrada anlatmış, Çelik’ten şikayetçi olarak hukuki süreç başlatmıştı.
50 yaşındaki Selahattin Serin’in diyabet ameliyatı olmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili doktor Çelik hakkında 2022’de iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, Serin’in ölüm nedeninin, hastanın geçirdiği operasyon sonrası hastada karın zarı iltihabı sonucu olduğu belirtilirken, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca düzenlenen raporda da, ameliyat öncesi gerekli tetkiklerinin yapıldığı ancak maktulün hiçbir laboratuvar tetkiki ve radyolojik inceleme yapılamadan taburcu edilmesinin tıbben eksiklik olduğu kaydedilmişti.
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Ayrıca, 2 gün sonra aşırı kusma nedeniyle telefonla kendisine danışılmasına rağmen sadece ilaç önermesi ve durumun aciliyetini anlatmayıp bir sağlık kuruluşuna yönlendirmemesi sebebiyle şüpheli Doktor Alper Çelik’in tıbbi uygulama hatası yaptığı da aktarılmıştı. Çelik hakkında hazırlanan iddianamede ise taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Şeker hastası olan eşi Cevdet Akbulut’a tedavi için gittiği Beşiktaş’taki özel hastanede yanlış müdahalede bulunulduğunu ve eşinin ihmal sonucu vefat ettiğini iddia eden Nahide Akbulut, Prof. Dr. Alper Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunmuştu.
"Hastane bünyesinde hasta bakan Doktor Alper Çelik ile görüşmeler neticesinde maktul Cevdet Akbulut tedavi olmaya karar vermiştir'' denilen suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
İddialara ilişkin Çelik’in avukatı "Aile hakkında suç duyurusunda bulunduk, Merve Akbulut hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Suç duyurularımız ve soruşturmalarımız devam ediyor. Aleyhimize alınmış hiçbir Adli Tıp Raporu veya rapor mevcut değildir. Dolayısıyla bu iddiaları kabul etmiyoruz’" demişti.
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Kübra hanımcım sabah okuduk bu haberiz başlık değiştirilip verilince yeni haber olmuyor.
ya milleti keriz zannediyorlar ya birbirlerinden haberleri yok. 2 tık fazla almak için yaptıkları kurnazlık küfür etmek gerekir ama daha önce ben denedim hoş... Devamını Gör
Arkasını kollayan olmasa içeri tıkarlardı, buna kafa izni vermişler.