'Siyasi Parti Broşürü' Kavgasında 1 Kişiyi Öldüren İş Yeri Sahibinin İfadesi: "Canımı Kurtardım"

'Siyasi partideki arkadaşlar geldi, gitmelerini söyledim. Ahmet B., o sırada broşürü getirip masama bıraktı. 'Hiçbir siyasi partiye inanmıyorum. Alın, broşürlerinizi gidin' dedim. Ahmet B. bunun üzerine bana küfretti. Ahmet B.'yi araya girip, gönderdiler. Sonra tekrar geldi, araya girip yine gönderdiler. Üçüncü kez geldiğinde yanında yeğenleri vardı. Hepsi bana saldırdı, darbettiler. Bu esnada masanın altına düştüm. Burada beni darbetmeye devam ettiler. Ben de çekmecedeki tabancaya el uzattım. Ne olduğunu anlamadığım esnada tabanca patladı. Bilinçli değildim. O esnada bir kişinin yaralandığını gördüm. Amacım, kimseye zarar vermek değildi.”