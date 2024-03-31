Siverek'te Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Siverek Yerel Seçim Sonuçları! Siverek'te Seçimleri Kim Kazandı?

Türkiye'yi sandığa götüren 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımının başlamasıyla YSK'dan gelen haberler, vatandaşlar tarafından anbean takip edilmeye başladı. Oy sayımının devam ettiği anlarda ise büyükşehirler kadar bazı ilçeler de dikkat çekti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi de bunlardan biri oldu. Peki Siverek'te son durum nasıl? Siverek'te Hangi aday önde? Siverek Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Siverek 31 Mart Seçim Sonuçları...