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Siverek'te Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Siverek Yerel Seçim Sonuçları! Siverek'te Seçimleri Kim Kazandı?

Siverek'te Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Siverek Yerel Seçim Sonuçları! Siverek'te Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 21:54

Türkiye'yi sandığa götüren 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımının başlamasıyla YSK'dan gelen haberler, vatandaşlar tarafından anbean takip edilmeye başladı. Oy sayımının devam ettiği anlarda ise büyükşehirler kadar bazı ilçeler de dikkat çekti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi de bunlardan biri oldu. Peki Siverek'te son durum nasıl? Siverek'te Hangi aday önde? Siverek Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Siverek 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Siverek 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Siverek 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. 81 ilde hangi partiden belediye başkanı adaylarının kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Siverek'te hangi aday önde? Siverek Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte İstanbul, Siverek Yerel Seçim sonucu 👇

Siverek'te Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Siverek'te Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 21.53 itibarıyla Siverek genelinde sandıkların yüzde 55,36'sı açıldı.

Siverek'te Hangi Aday Önde?

Siverek'te Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Siverek'te sandıkların yüzde 55,36'sı açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 48,39 oy oranıyla AK Parti'nin Siverek Belediye Başkan adayı Ali Murat Bucak önde. İşte, Siverek'te son durum: 

Siverek'te Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Siverek'te Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için İstanbul, Siverek Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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