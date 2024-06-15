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Sırbistan Milli Takım Kampını Bastılar! Fenerbahçe Taraftarının Dusan Tadic Sevgisi Bambaşka Noktaya Çıktı

Sırbistan Milli Takım Kampını Bastılar! Fenerbahçe Taraftarının Dusan Tadic Sevgisi Bambaşka Noktaya Çıktı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 14:12

Sırbistan formasıyla EURO 2024'te boy gösterecek olan Fenerbahçe'nin yıldızlarından Dusan Tadic, yarın İngiltere ile oynayacakları turnuvanın ilk maçının hazırlıklarına devam ederken antrenmanda sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Ajax'tan bonservis bir şekilde kadrosuna kattığı Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayı terlettiği bir senede taraftarların büyük sevgisini kazandı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Ajax'tan bonservis bir şekilde kadrosuna kattığı Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayı terlettiği bir senede taraftarların büyük sevgisini kazandı.

Saha içindeki duruşu, ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmez parçalarından biri olan 35 yaşındaki yıldız, milli takımından da EURO 2024 daveti aldı.

Saha içindeki duruşu, ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmez parçalarından biri olan 35 yaşındaki yıldız, milli takımından da EURO 2024 daveti aldı.

Yarın saat 22'de turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşacak olan Tadic kaptanlığındaki Sırbistan'ın antrenmanına yoğun ilgi gösterildi.

Yarın saat 22'de turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşacak olan Tadic kaptanlığındaki Sırbistan'ın antrenmanına yoğun ilgi gösterildi.

Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde Tadic'e moral verdi.

Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde Tadic'e moral verdi.

İşte o anlar 👇

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