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Sıraya Girenler Bir Daha Düşünsün: Geçen Yıl iPhone 15 Pro Max Yerine Altın Alsaydık Bugün Kaç Paramız Olurdu

Sıraya Girenler Bir Daha Düşünsün: Geçen Yıl iPhone 15 Pro Max Yerine Altın Alsaydık Bugün Kaç Paramız Olurdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 16:35 Son Güncelleme: 25.09.2024 - 17:36

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Bildiğiniz üzere o meşhur dönem geldi ve Apple yeni ürünlerini tanıttı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone'ları satın almak için yüzlerce kişi sıraya girdi. Yine dudak uçuklatan fiyatlarla ülkemize gelen iPhone elbette kısıtlı sayıda vatandaşımızın sahip olduğu bir ürün. Fakat yine de ülkemizde de stoklara yetişebilmek için oraya girenler oldu. Peki iPhone gerçekten bir yatırım aracı mı?

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/Wf60n_...
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Bir sosyal medya kullanıcısı bunu görmek için geçtiğimiz yıl satışa çıkan en üst model iPhone'u baz alarak altın ile bir karşılaştırma yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı bunu görmek için geçtiğimiz yıl satışa çıkan en üst model iPhone'u baz alarak altın ile bir karşılaştırma yaptı.

O gün iPhone yerine aynı fiyata altın alsaydık bugün kaç paramız olacağını hesapladı.

O gün iPhone yerine aynı fiyata altın alsaydık bugün kaç paramız olacağını hesapladı.

Videonun çekildiği günden bugüne altının giderek arttığını da düşünürsek, bu hesap özellikle bu ürünleri yatırım aracı olarak görenleri düşündürdü.

İşte o video;

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