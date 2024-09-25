Sıraya Girenler Bir Daha Düşünsün: Geçen Yıl iPhone 15 Pro Max Yerine Altın Alsaydık Bugün Kaç Paramız Olurdu

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/Wf60n_...
Bildiğiniz üzere o meşhur dönem geldi ve Apple yeni ürünlerini tanıttı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone'ları satın almak için yüzlerce kişi sıraya girdi. Yine dudak uçuklatan fiyatlarla ülkemize gelen iPhone elbette kısıtlı sayıda vatandaşımızın sahip olduğu bir ürün. Fakat yine de ülkemizde de stoklara yetişebilmek için oraya girenler oldu. Peki iPhone gerçekten bir yatırım aracı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sosyal medya kullanıcısı bunu görmek için geçtiğimiz yıl satışa çıkan en üst model iPhone'u baz alarak altın ile bir karşılaştırma yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O gün iPhone yerine aynı fiyata altın alsaydık bugün kaç paramız olacağını hesapladı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın