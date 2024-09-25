Sıraya Girenler Bir Daha Düşünsün: Geçen Yıl iPhone 15 Pro Max Yerine Altın Alsaydık Bugün Kaç Paramız Olurdu

Bildiğiniz üzere o meşhur dönem geldi ve Apple yeni ürünlerini tanıttı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone'ları satın almak için yüzlerce kişi sıraya girdi. Yine dudak uçuklatan fiyatlarla ülkemize gelen iPhone elbette kısıtlı sayıda vatandaşımızın sahip olduğu bir ürün. Fakat yine de ülkemizde de stoklara yetişebilmek için oraya girenler oldu. Peki iPhone gerçekten bir yatırım aracı mı?