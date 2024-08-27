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Sipariş Getirdiği Binanın Asansörüne Tuvaletini Yapan Kurye Mahsur Kaldı!

Sipariş Getirdiği Binanın Asansörüne Tuvaletini Yapan Kurye Mahsur Kaldı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 15:50

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Esenyurt'ta bir binaya sipariş götüren kurye, bindiği asansöre tuvaletini yaptı. Bir süre sonra arıza yapan asansörde mahsur kalan kuryenin o anları, asansörde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. 

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İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansa sipariş getiren kurye, müşterinin pakedini teslim ettikten sonra bindiği asansörün içine tuvaletini yaptı.

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansa sipariş getiren kurye, müşterinin pakedini teslim ettikten sonra bindiği asansörün içine tuvaletini yaptı.

Bir süre sonra arıza yapan asansörün içerisinde mahsur kalan kurye, bina görevlileri tarafından kurtarıldı. Kuryenin o anları asansörde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 🎥

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