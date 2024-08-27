Sipariş Getirdiği Binanın Asansörüne Tuvaletini Yapan Kurye Mahsur Kaldı!

Esenyurt'ta bir binaya sipariş götüren kurye, bindiği asansöre tuvaletini yaptı. Bir süre sonra arıza yapan asansörde mahsur kalan kuryenin o anları, asansörde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
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İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansa sipariş getiren kurye, müşterinin pakedini teslim ettikten sonra bindiği asansörün içine tuvaletini yaptı.
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Bir süre sonra arıza yapan asansörün içerisinde mahsur kalan kurye, bina görevlileri tarafından kurtarıldı. Kuryenin o anları asansörde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 🎥
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