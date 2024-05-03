Sinemalarda Bu Hafta: 'Back to Black' Filminden 'Tereddüt Çizgisi'ne 14 Film Vizyonda!

Ceza avukatı Canan, hasta annesinin, bir hakimin ve savunması kendi lehine dönen cinayet zanlısı müvekkilinin hayatını etkileyecek ahlaki bir seçim yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: Selman Nacar

Oyuncular: Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin