Sinemalarda Bu Hafta: 'Back to Black' Filminden 'Tereddüt Çizgisi'ne 14 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: 'Back to Black' Filminden 'Tereddüt Çizgisi'ne 14 Film Vizyonda!
Mayıs ayının ilk haftasında vizyona birbirinden farklı türde filmler girdi. Yönetmen koltuğunda Sam Taylor-Johnson'ın oturduğu Back To Black'ten Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi fillmine işte haftanın vizyona giren 14 filmi sizlerle!
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1. Sobe: Sakallı Bebek
2. Back to Black
3. Tereddüt Çizgisi
4. Tarot
5. Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay
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6. Grabuna
7. Üç Günlük Dünya
8. Çocuk Kalbi
9. Bakkal Amca: Mahmut Tuncer
10. Küçük Prens Karlar Ülkesi
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11. Vazgeçme
12. Hanna ve Minik Canavarlar
13. Sinemada İtiraz Ediyorum
14. Kanlı Gece: Kamp
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