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Sinemalarda Bu Hafta: 'Back to Black' Filminden 'Tereddüt Çizgisi'ne 14 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: 'Back to Black' Filminden 'Tereddüt Çizgisi'ne 14 Film Vizyonda!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 11:45

Mayıs ayının ilk haftasında vizyona birbirinden farklı türde filmler girdi.  Yönetmen koltuğunda Sam Taylor-Johnson'ın oturduğu Back To Black'ten Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi fillmine işte haftanın vizyona giren 14 filmi sizlerle!

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1. Sobe: Sakallı Bebek

1. Sobe: Sakallı Bebek

Korku türündeki bu film, travmalarından kurtulmak için bir yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Mustafa Miraç Kaya

Oyuncular: Elif Çapkın, Taha Bakıcı, Onur Urhan

2. Back to Black

2. Back to Black

Film, Amy Winehouse'un ergenlikten yetişkinliğe yolculuğunu ve zamanımızın en çok satan albümlerinden birinin yaratılışı boyunca hayatı ve müziğini konu alıyor.

Yönetmen: Sam Taylor-Johnson

Oyuncular: Marisa Abela, Eddie Marsan, Jack O'Connell

3. Tereddüt Çizgisi

3. Tereddüt Çizgisi

Ceza avukatı Canan, hasta annesinin, bir hakimin ve savunması kendi lehine dönen cinayet zanlısı müvekkilinin hayatını etkileyecek ahlaki bir seçim yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: Selman Nacar

Oyuncular: Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin

4. Tarot

4. Tarot

Bir grup arkadaş, tarot fallarının kutsal kuralını pervasızca ihlal ettiğinde, bilmeden lanetli kartların içinde hapsolmuş, anlatılamaz bir kötülüğü serbest bırakırlar. Birer birer kaderle yüzleşirler ve ölümle yarışırlar.

Yönetmenler: Spenser Cohen, Anna Halberg

Oyuncular: Olwen Fouéré, Avantika, Jacob Batalon

5. Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay

5. Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay

Öğretmen olan Baran, evlilik yıldönümü olan 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeder. Baran'ın babası Atatürk’ün 'şahsi meselemiz' dediği Hatay’ı terk etmez.

Yönetmen: Gürsel Ateş

Oyuncular: Bülent Durgun, İskender Bağcılar, Cezmi Baskın

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6. Grabuna

6. Grabuna

Film, 70'li yıllarda Ankara’dan Edirne'ye tayini çıkan bir memurun gizemli bir müzede başına gelen olayları konu alıyor.

Yönetmen: Tolga Savu

Oyuncular: Öykü Gürman, Hakan Akgün, Bahtiyar Engin

7. Üç Günlük Dünya

7. Üç Günlük Dünya

Film, zengin olduklarını düşünürken kendilerini tuhaf olayların içerisinde bulan Muhittin ve arkadaşlarının hikayesini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Caner Erzincan

Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert

8. Çocuk Kalbi

8. Çocuk Kalbi

Film, arkadaşlarının taşınmasını engellemek için bir araya gelen bir grup arkadaşın çocukluğun saflığıyla dolu mücadelesini konu alıyor.

Yönetmen: Sinan Biçici

Oyuncular: Alihan Türkdemir, İlker Aksum, Eser Eyüboğlu

9. Bakkal Amca: Mahmut Tuncer

9. Bakkal Amca: Mahmut Tuncer

Komedi türündeki film, biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Bilal Kalyoncu

Oyuncular: Mahmut Tuncer, Necmi Yapıcı, Mehmet Ali Erbil

10. Küçük Prens Karlar Ülkesi

10. Küçük Prens Karlar Ülkesi

Film, çıktığı macera ve heyecan dolu yolculukta gerçek bir kahramana dönüşen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Boris Chertkov

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11. Vazgeçme

11. Vazgeçme

Komedi ve dram türündeki film, hafızasını kaybeden eşine geçmişi hatırlatmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Mustafa Kemal Kara

Oyuncular: Cezmi Baskın, Uğur Biçer, Sevda Bayraktar

12. Hanna ve Minik Canavarlar

12. Hanna ve Minik Canavarlar

Animasyon türündeki film, küçük bir kızın gelişi ile herkesin hayatının değiştiği bir kasabada yaşananları ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Lorena Ares

13. Sinemada İtiraz Ediyorum

13. Sinemada İtiraz Ediyorum

Müfit Can Saçıntı’nın 5 yıldır tiyatro sahnelerinde sürdürdüğü tek kişilik güldürüsünü beyaz perdeye taşıyan film, gösteride yaşanan gerçek olayları konu alıyor. 

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı

14. Kanlı Gece: Kamp

14. Kanlı Gece: Kamp

Bursa'da çekilen gerilim ve aksiyon türündeki 'Kanlı Gece (Kamp)' filminin oyuncu kadrosunda Seval Arun, Engin Bozbey, Mehmet Özcan Varaylı, Jale Ak gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Mustafa Tilci

Oyuncular: Seval Arun, Engin Bozbey, Özcan Varaylı

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