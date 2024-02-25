Şimdiden İzlenecekler Listenize Ekleyin: 2024'ün Sinema Dünyasında Fırtınalar Estirecek Filmleri

IMDb: 5.7

Özet: Sokaklarda yaşayan ama şanssız olan Clarence, bir yandan borçlarından kurtulmak için mücadele ederken bir yandan da ailesi için daha iyi bir hayat bulmaya çalışmaktadır. Yükselen Mesih'in ve havarilerinin gücü ve ihtişamıyla büyülenen Clarence, ilahi bir hayata giden kendi yolunu çizmek için her şeyi riske atar ve sonunda inancın kurtarıcı gücünün tek çıkış yolu olabileceğini keşfeder.

Oyuncular: LaKeith Stanfield, Omar Sy, Anna Diop

Yönetmen: Jeymes Samuel