Şimdiden İzlenecekler Listenize Ekleyin: 2024'ün Sinema Dünyasında Fırtınalar Estirecek Filmleri
Şimdiden İzlenecekler Listenize Ekleyin: 2024'ün Sinema Dünyasında Fırtınalar Estirecek Filmleri
2024 yılında seyirciyle buluşarak herkesi çılgına çevirecek filmleri sizler için listeledik. Bu filmler arasında ünlü serilerin devam filmleri, yıldız oyuncular, başarılı yönetmenler ve çok daha fazlası bulunuyor. İzlenecekler listenize eklemeyi unutmayınız. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Dune: Part Two
19. Drive-Away Dolls
18. Challengers
17. Kingdom of the Planet of the Apes
16. Twisters
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15. Unfrosted: The Pop-Tart Story
14. Nightbitch
13. Megalopolis
12. Paddington in Peru
11. Nosferatu
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10. Joker: Folie à Deux
9. Beetlejuice Beetlejuice
8. Mickey 17
7. The Book of Clarence
6. Lisa Frankenstein
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5. Evil Does Not Exist
4. Monster
3. The Iron Claw
2. The Zone of Interest
1. Poor Things
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