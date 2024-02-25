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Şimdiden İzlenecekler Listenize Ekleyin: 2024'ün Sinema Dünyasında Fırtınalar Estirecek Filmleri

Şimdiden İzlenecekler Listenize Ekleyin: 2024'ün Sinema Dünyasında Fırtınalar Estirecek Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 12:01

2024 yılında seyirciyle buluşarak herkesi çılgına çevirecek filmleri sizler için listeledik. Bu filmler arasında ünlü serilerin devam filmleri, yıldız oyuncular, başarılı yönetmenler ve çok daha fazlası bulunuyor. İzlenecekler listenize eklemeyi unutmayınız. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Dune: Part Two

20. Dune: Part Two

Özet: Paul Atreides, Arrakis gezegeni için mücadeleye devam ediyor ve Fremen halkının liderliğini üstleniyor. Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder. Paul, Arrakis gezegeninin Fremen halkı tarafından Mesih olarak kabul edilir. Fremen'ler, Paul'ün liderliğinde Arrakis gezegenini özgürleştireceklerine ve galakside eşitlik ve adaleti sağlayacaklarına

inanırlar.  

Oyuncular: Timothée Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Ferguson  

Yönetmen: Denis Villeneuve

19. Drive-Away Dolls

19. Drive-Away Dolls

Özet: Kız arkadaşından bir kez daha ayrıldığından yakınan, sınır tanımayan özgür ruhlu Jamie ve ağırbaşlı arkadaşı Marian'ın umutsuzca gevşemeye ihtiyaçları vardır. Yeni bir başlangıç arayışındaki ikili, Tallahassee'ye doğru hazırlıksız bir yolculuğa çıkar, ancak yol boyunca bir grup beceriksiz suçluyla yolları kesişince işler hızla ters gider. 

Oyuncular: Matt Damon, Pedro Pascal, Margaret Qualley 

Yönetmen: Ethan Coen

18. Challengers

18. Challengers

Özet: Tenis oyuncusu olan koç Tashi, kocası Art'ı alıp dünyaca ünlü bir grand slam şampiyonuna dönüştürmüştür. Tashi, Art'ı son zamanlardaki mağlubiyet serisinden kurtarmak için, onu profesyonel turnuvaların en alt seviyesine yakın bir 'Challenger' etkinliğinde oynatır ve Art kendini eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşıyla filenin karşısında bulur. 

Oyuncular: Zendaya, Josh O'Connor, Mike

Faist 

Yönetmen: Luca Guadagnino

17. Kingdom of the Planet of the Apes

17. Kingdom of the Planet of the Apes

Özet: Sezar'ın hükümdarlığının ardından birkaç nesil sonra, maymunlar artık baskın türdür ve insanlar gölgelerde yaşamaya indirgenmişken uyumlu bir şekilde yaşarlar. Yeni bir zalim maymun lideri imparatorluğunu kurarken, genç bir maymun geçmiş hakkında bildiği her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği belirleyecek seçimler yapmasına neden olacak üzücü bir yolculuğa çıkar. 

Oyuncular: Freya Allan, Dichen Lachman, Kevin Durand 

Yönetmen: Wes Ball

16. Twisters

16. Twisters
media-cldnry.s-nbcnews.com

Özet: Twisters filmi, deneysel bir hava durumu uyarı sistemini test etmek için hayatlarını riske atan bir çift fırtına avcısını konu alan 1996 yapımı 'Twister' filminin bir güncellemesidir.  

Oyuncular: Katy M. O'Brian, Glen Powell, Kiernan Shipka  

Yönetmen: Lee Isaac Chung

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15. Unfrosted: The Pop-Tart Story

15. Unfrosted: The Pop-Tart Story

Özet: Unfrosted: The Pop-Tart Story, kahvaltıyı sonsuza kadar değiştirebilecek bir hamur işi yaratmak için yarışan, mısır gevreği konusunda yeminli rakipler olan Kellogg's ve Post'un hikayesini konu ediyor.

Oyuncular: Christian Slater, Melissa McCarthy, James Marsden

Yönetmen: Jerry Seinfeld

14. Nightbitch

14. Nightbitch

Özet: Banliyöde yürümeye başlayan bir çocuğu büyütmek için evde kalma rutinine atılan bir kadın, bir köpeğe dönüşüyor olabileceğine dair tuhaf ve inkar edilemez işaretlerin giderek daha fazla farkına varırken, anneliğin derinliklerinde yatan vahşi gücü yavaş yavaş kucaklar.

Oyuncular: Amy Adams, Scoot McNairy, Mary Holland

Yönetmen: Marielle Heller

13. Megalopolis

13. Megalopolis

Özet: Megalopolis, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu ediyor. Ancak onun isteklerini gerçekleştirmesi, belediye başkanının planlarıyla çeliştiği için pek de kolay olmayacaktır.

Oyuncular: Aubrey Plaza, Adam Driver, Shia LaBeouf

Yönetmen: Francis Ford Coppola

12. Paddington in Peru

12. Paddington in Peru

Özet: Paddington, artık Emekli Ayılar Evi'nde yaşayan sevgili Lucy Teyzesini ziyaret etmek için Peru'ya gider. Brown Ailesi'nin yanında, bir gizem onları Amazon yağmur ormanlarında ve Peru'nun dağ zirvelerinde beklenmedik bir yolculuğa sürüklediğinde heyecan verici bir macera başlar.

Oyuncular: Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer

Yönetmen: Dougal Wilson

11. Nosferatu

11. Nosferatu

Özet: 'Cadı ve 'Kuzeyli' filmleriyle ün kazanan yönetmen Robert Eggers'in, 1922

yapımı sessiz film Nosferatu'yu yeniden canlandırma projesidir. Bu gotik

hikaye, genç bir kadının peşini bırakmayan ve delicesine âşık olan bir korkunç

vampiri anlatmaktadır

Oyuncular : Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe

Yönetmen: Robert

Eggers

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10. Joker: Folie à Deux

10. Joker: Folie à Deux

Özet: Zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan Joker: Folie à Deux’da, Joker karakterine bir kez daha Joaquin Phoenix hayat veriyor. Joker’in aynı derecede dengesiz olan muadili Harley Quinn rolünü ise Lady Gaga üstleniyor. 

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Catherine Keener  

Yönetmen: Todd Phillips

9. Beetlejuice Beetlejuice

9. Beetlejuice Beetlejuice

Özet: Üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçtiği halde sinemanın kült yapımları arasındaki yerini koruyan Beterböcek filminin devam halkasının yönetmen koltuğunda bir kez daha Tim Burton oturuyor. 

Oyuncular: Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Willem Dafoe  

Yönetmen: Tim Burton

8. Mickey 17

8. Mickey 17

Özet: Mickey 17, buz dünyası Niflheim'ı kolonileştirmek için gönderilen bir insan keşif gezisinde 'harcanabilir', tek kullanımlık bir çalışandır. Bir iterasyon öldükten sonra, anılarının çoğu bozulmadan yeni bir beden yeniden üretilir. 

Oyuncular: Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette 

Yönetmen: Bong Joon Ho

7. The Book of Clarence

7. The Book of Clarence

IMDb: 5.7

Özet: Sokaklarda yaşayan ama şanssız olan Clarence, bir yandan borçlarından kurtulmak için mücadele ederken bir yandan da ailesi için daha iyi bir hayat bulmaya çalışmaktadır. Yükselen Mesih'in ve havarilerinin gücü ve ihtişamıyla büyülenen Clarence, ilahi bir hayata giden kendi yolunu çizmek için her şeyi riske atar ve sonunda inancın kurtarıcı gücünün tek çıkış yolu olabileceğini keşfeder.

Oyuncular: LaKeith Stanfield, Omar Sy, Anna Diop

Yönetmen: Jeymes Samuel

6. Lisa Frankenstein

6. Lisa Frankenstein

IMDb: 6.6

Özet: 1989 yılında, yanlış anlaşılan bir gencin lisede aşık olduğu kişi yakışıklı bir cesettir. Bir dizi şakacı korkunç olay onu hayata döndürdükten sonra, ikili aşkı, mutluluğu ve yol boyunca birkaç kayıp vücut parçasını bulmak için ölümcül bir yolculuğa çıkar.

Oyuncular: Kathryn Newton, Liza Soberano, Jenna Davis

Yönetmen: Zelda Williams

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5. Evil Does Not Exist

5. Evil Does Not Exist

IMDb: 7.2

Özet: Takumi ve kızı Hana, Tokyo yakınlarındaki Mizubiki Köyü'nde yaşamaktadır. Bir gün köy sakinleri, Takumi'nin evinin yakınlarında, şehir sakinlerine doğaya rahat bir 'kaçış' sunan bir kamp alanı inşa etme planından haberdar olurlar.

Oyuncular: Hitoshi Omika, Ryô Nishikawa, Ryûji Kosaka

Yönetmen: Ryûsuke Hamaguchi

4. Monster

4. Monster

IMDb: 7.9

Özet: Küçük oğlu Minato garip davranmaya başladığında, annesi bir şeylerin ters gittiğini hisseder. Bundan bir öğretmenin sorumlu olduğunu keşfedince, neler olup bittiğini öğrenmek için okulu basar. Ancak hikaye anneöğretmen ve çocuğun gözünden ilerledikçe gerçek yavaş yavaş ortaya çıkar.  

Oyuncular: Sakura Ando, Eita Nagayama, Soya Kurokawa  

YönetmenKore-eda Hirokazu

3. The Iron Claw

3. The Iron Claw

IMDb: 7.9

Özet: Film, 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabetçi dünyasında tarih yazan ayrılmaz Von Erich kardeşlerin gerçek hikayesini anlatıyor. Trajedi ve zaferle otoriter babaları ve koçlarının gölgesi altında, kardeşler sporun en büyük sahnesinde hayattan daha büyük bir ölümsüzlük arıyorlar.  

Oyuncular: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson  

Yönetmen: Sean Durkin

2. The Zone of Interest

2. The Zone of Interest

IMDb: 7.9

Özet: Auschwitz kumandanı Rudolf Höss, eşi Hedwig, çocukları ve

hizmetkarlarıyla rüya gibi bir hayat sürmektedir. Öyle ki, ölüm kampının duvarına bakan muhteşem evleri tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amis'in aynı adlı romanından uyarlanan bu çarpıcı film çiçekli, geniş bahçeleri, seraları ve havuzlarında keyif süren Höss ailesinin başlarına ölüm külleri serpilirken süregiden sıradan gündelik yaşamını gözlemliyor. 

Oyuncular: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam 

Yönetmen: Jonathan Glazer

1. Poor Things

1. Poor Things

IMDb: 8.4

Özet: Zavallılar, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır. 

OyuncularEmma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe 

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

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