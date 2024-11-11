Şımarmak En Doğal Hakkın: Maaşının Yarısını Bırakmadan Evde Spa Konforuna Kavuşmanın 10 Yolu
Şımarmak En Doğal Hakkın: Maaşının Yarısını Bırakmadan Evde Spa Konforuna Kavuşmanın 10 Yolu
Spa'da rahatlamak hepimizin hakkı. Ama bazen imkanlar buna el vermiyor. O zaman yapacak tek bir şey var, evde kendine ortam hazırlayarak rahatlamak! Bunu nasıl yapacağını merak ediyorsan gel birlikte bakalım...
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1. Aromaterapi rahatlamak için şart.
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2. Sıcak havlu terapisini hiç duydun mu?
3. Ev yapımı maskeler güzel bir spa günü için gerekli.
4. Banyo tuzu rahatlatıcı etkiye sahip.
5. En çok yorulan yer ayaklarımız, öyle değil mi?
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