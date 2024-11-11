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Şımarmak En Doğal Hakkın: Maaşının Yarısını Bırakmadan Evde Spa Konforuna Kavuşmanın 10 Yolu

etiket Şımarmak En Doğal Hakkın: Maaşının Yarısını Bırakmadan Evde Spa Konforuna Kavuşmanın 10 Yolu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 18:01

Spa'da rahatlamak hepimizin hakkı. Ama bazen imkanlar buna el vermiyor. O zaman yapacak tek bir şey var, evde kendine ortam hazırlayarak rahatlamak! Bunu nasıl yapacağını merak ediyorsan gel birlikte bakalım...

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1. Aromaterapi rahatlamak için şart.

Evde bir spa deneyimi yaratmak için ilk yapman gereken ortamın havasını değiştirmek. Lavanta, sandal ağacı gibi yağlar zihni sakinleştiriyor ve bedeni rahatlatıyor. Aromaterapi ile kendini rahatlatarak spa deneyimi yaşayabilirsin. Bu ortamı yaratmak için aroma difüzör kullanabilirsin. Evine yayılan bu kokular sana kendini çok iyi hissettirecek!

2. Sıcak havlu terapisini hiç duydun mu?

Sıcak havlu terapisi spa salonlarında çok sık kullanılıyor. Bunu evde de kolayca uygulayabilirsin. Basit bu terapi çok etkili bir yöntem. Evde kullandığın havluyu sıcak suya batırıp fazla suyunu sıkıyorsun. Sonra bu sıcacık havluyu yüzüne ve boynuna sararak cildini rahatlatıyor ve gözeneklerini açıyorsun. Rahatlatıcı bu eylem aynı zamanda cildin için de çok faydalı. Çok basit bu uygulamayla bile evde spada gibi hissedebileceksin.

3. Ev yapımı maskeler güzel bir spa günü için gerekli.

Maske zaten cilt için kullanılan ürünlerin başında geliyor. Spa merkezlerinde de yüz maske uygulaması bulunuyor. Bu demek oluyor ki yüzüne uygulayacağın maskeler spa deneyimi yaşamanı sağlıyor. Ev yapımı doğal maskeleri cildine uygulayarak hem cildinin beslenmesini hem de canlanmasını sağlayabilirsin. Eğer evde maske yapmak zor geliyorsa doğal içerikli maskeleri alarak da bunu uygulayabilirsin.

4. Banyo tuzu rahatlatıcı etkiye sahip.

Spadan bahsediyorsak banyoyu es geçemeyiz. Banyoda rahatlamak spa deneyiminin olmazsa olmazı. Banyo tuzları ile sıcak bir banyo yapmak, kasları gevşeterek stresi azaltıyor. Ucuz ve basit bu yöntemle profesyonel spa deneyimi yaşaman mümkün. Rahatlatıcı yağlar ekleyeceğin sıcak banyoya birkaç da mum yakarsan tadından yenmez tabii!

5. En çok yorulan yer ayaklarımız, öyle değil mi?

Bütün gün ayakta duruyoruz. Eee tabi ayaklarımız gün boyu çok yoruluyor. Onları rahatlatmak için bir spa deneyimi şart. Ama buna imkanın yoksa evde de ayaklarına iyi bakacak şeyler yapabilirsin. Hem de evde en kolay yapılacak bakım ayak bakımı. Bunun için aslında tek ihtiyacın olan sıcak su. Suya bir de doğal yağ eklersen müthiş olur. Ayaklarını rahatlatacak bu bakım ile kendini spada gibi hissedeceksin.

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6. Saçı da unutmamak gerek!

Saç bakım maskeleri saçların ihtiyacı olanı saçlara veriyor. Saçların gün boyu dışarıdan birçok şeye maruz kalıyor. Bu saç maskeleri sayesinde kendini spada hissedeceğin bir deneyim yaşayabiliyorsun. Saç için derinlemesine bakım yapan bu maskeler saça parlaklık kazandırıyor. Saçına yaptığın bakım sonrası kendini çok iyi hissedeceğin kesin.

7. Yüz masajı, spa merkezlerinde olan bir uygulama.

Her spa merkezinde mutlaka yüz masajı uygulaması olur. Bu rahatlatıcı deneyim elbette evde de uygulanabilir. Yüz masajı ile kan dolaşımını hızlandırabilir ve cildini sıkılaştırabilirsin. Hele akşamları cildini temizledikten sonra doğal yağları kullanarak yapacağın bir masaj sana o kadar iyi gelecek ki anlatamayız!

8. El bakımını atlamayalım...

El bakımı, genelde ihmal ettiğimiz bir bakım. Dışarıdaki her şeyle yakından temas eden eller için uygulanan bakımlar, spalarda en çok tercih edilenlerden. El bakımı tam bir spa deneyimi için şart. Bunun için el peelingi, yoğun nemlendirici bakım ürünleri gerekiyor. Peelingle elinizdeki ölü deriyi uzaklaştırabilir, bunun üzerine nemlendirici bakım ürünlerini uygulayabilirsin. Son olarak ise doğal yağlarla eline masaj yaparak spa merkezinde gibi kendi bakımını gerçekleştirebilirsin.

9. Banyo bombaları ile cildin yumuşacık oluyor.

Spa rahatlamak demek. Bu da banyodan geçiyor elbette. Banyoyu daha keyifli hale getirmek için banyo bombalarını kullanabilirsin. Bu bombalar ne işe yarıyor diye sorduğunu duyar gibiyiz. Aslında işi derinlenmesine nemlendirmek ve hoş bir koku yaymak. Suya attığında çözülüyor ve içindeki yağlar ve mineraller ortaya çıkıyor. Arkada hafif müzik eşliğinde güzel bir banyo deneyimi yaşamak için bombayı dene deriz!

10. Ve son olarak meditasyon ile kendini rahatlatabilirsin.

Spa aslında zihnini rahatlatman için bir süreç. Önceden saydığımız her şey bunu sağlamak için önce bedenini rahatlatmaya yönelikti. Ama bunun yanında zihnin için de bir şeyler yapman gerek. Fona dinlendirici müzik koyarak sakinleştiğin anlar yaratabilir ya da meditasyon yapabilirsin. Nefes egzersizleri yapmak da seni rahatlatacağı için bu egzersizleri deneyebilirsin.

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