Penaltının Tepeden Görüntüsü Yayınlandı: 3.Lig Play Off Maçında Verilmeyen Penaltı Futbolseverleri Şoke Etti

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'e yükselme Play Off 1. Tur maçında, Silivrispor ile rakibi arasında gerçekleşen karşılaşma normal süresi boyunca gol sesi çıkmadı ve uzatmalara geçildi. Uzatmalarda 1-0 öne geçen Silivrispor, maalesef bu üstünlüğünü sürdüremedi ve maç 1-1 sona erdi. Maçın kaderini belirleyen penaltı atışlarına geçildiğinde ise Silivrispor, rakibine 4-3 mağlup oldu.