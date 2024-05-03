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Penaltının Tepeden Görüntüsü Yayınlandı: 3.Lig Play Off Maçında Verilmeyen Penaltı Futbolseverleri Şoke Etti

Penaltının Tepeden Görüntüsü Yayınlandı: 3.Lig Play Off Maçında Verilmeyen Penaltı Futbolseverleri Şoke Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 20:48 Son Güncelleme: 03.05.2024 - 20:59

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Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'e yükselme Play Off 1. Tur maçında, Silivrispor ile rakibi arasında gerçekleşen karşılaşma normal süresi boyunca gol sesi çıkmadı ve uzatmalara geçildi. Uzatmalarda 1-0 öne geçen Silivrispor, maalesef bu üstünlüğünü sürdüremedi ve maç 1-1 sona erdi. Maçın kaderini belirleyen penaltı atışlarına geçildiğinde ise Silivrispor, rakibine 4-3 mağlup oldu.

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Silivrispor'da forma giyen Ramazan Kallıoğlu'nun direkten dönen penaltısı tartışma konusu oldu.

Silivrispor'da forma giyen Ramazan Kallıoğlu'nun direkten dönen penaltısı tartışma konusu oldu.

O penaltıyı buradan izleyebilirsiniz;

Tartışmaların ardından penaltının tepeden çekilmiş görüntüsü yayınlanınca tartışmalar daha da alevlendi.

Tartışmaların ardından penaltının tepeden çekilmiş görüntüsü yayınlanınca tartışmalar daha da alevlendi.

İşte o video;

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